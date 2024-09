El ministro de Economía, Luis Caputo consiguió este jueves 26 de septiembre, en la última licitación de deuda del Tesoro de este mes, fondos por un valor efectivo de $4,78 billones, con lo cual no alcanzó el monto suficiente para cubrir los vencimientos por $7,10 billones.

En ese sentido, la secretaria de Finanzas que conduce Pablo Quirno indicó que "el vencimiento del 30 de septiembre será cubierto con el producido de esta licitación y los excedentes acumulados previamente en la cuenta del Tesoro Nacional en el Banco Central para este fin".

"Tal lo anticipado, el ancla fiscal y monetaria está generando una devolución de recursos del sector público al privado que resulta en mayor crédito a las familias y empresas ("crowding in"). Esta devolución de recursos, que significa una reducción de deuda, fue prevista y es la razón por la que el Tesoro mantiene reservas en pesos en el BCRA", fundamentó Finanzas

Algunos analistas preveían que en esta oportunidad podía no alcanzarse un roll over del 100%. Al respecto, Lucas Decoud, analista Research de Invertir en Bolsa, había anticipado en la víspera a iProfesional que "creemos que el Tesoro podría optar esta vez por no rollear la totalidad de los vencimientos", al especular

"Los bancos podrían no renovar por completo los vencimientos para canalizar esos pesos hacia crédito al sector privado", había especulado el experto, quien sostuvo que "por otro lado, la calma de los dólares financieros también contribuye a que el Tesoro pueda tomar menos del monto que vence, dado que este flujo de pesos no debería generar presión sobre los tipos de cambios financieros con la oferta de dólares del blanqueo y la intervención ocasional del BCRA ayudando a mantener la brecha contenida".

La licitación se desarrolló en un escenario en el que el dólar blue bajó $10 al cerrar en $1.230, mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP también exhiben calma en un contexto donde varios factores, entre ellos el blanqueo, contribuyen a la paz cambiaria.

Deuda en pesos: estas fueron las opciones de inversión

Para afrontar esta licitación, que fue la última del mes, la secretaría de Finanzas elaboró un amplio menú de 11 opciones. Como viene ocurriendo en las últimas colocaciones, el Tesoro ofrece mayoritariamente LECAPs, que reaparecieron en las licitaciones primarias en marzo por primera vez desde agosto de 2019, tras haber sido incluidas en el reperfilamiento de deuda.

Al igual que en las dos últimas licitaciones, nuevamente ninguna LECAP tuvo tasa mínima garantizada. Y otra vez, como pasó en la primera licitación de este mes, se fijaron montos máximos para las cuatro LECAPs de vencimientos más cortos.

La canasta ofrecida contempla ocho LECAPs que vencen: el próximo 31 de octubre de 2024 (S31O4), otra que caduca 31 de enero de 2025 (S31E5), otra que expira el 14 de febrero de 2025, (S14F5), otra el 14 de marzo de 2025 (S14M5), otra el 28 de abril de 2025 (S28A5), el 30 de mayo de 2025 (S30Y%), ek 31 de julio de 2025 (S31L5) y la última el 30 de septiembre de 2025 (S30S5). Las cuatro letras más cortas tienen un monto máximo a licitar de $6,5 billones en conjunto, cifra equivalente al 92% de los vencimientos.

Además, incluye dos Bonos del Tesoro cupón cero ajustados por CER (BONCER), es decir, que indexan por inflación, con vencimientos el 15 de diciembre de 2025 (TZXD5), y el mismo día de 2026 (TZXD6).

Y un Bono del Tesoro (BONTE) en pesos con vencimiento el 23 de agosto de 2025 (TG25) tiene la particularidad de que puede ser utilizado por los bancos para integrar encajes en el BCRA.

El el analista financiero Gustavo Ber sostuvo que los montos máximos en las LECAPs más cortas apuntaron a limitar las ofertas, y buscar así una extensión de la duration, mientras que no fijar tasa mínima apuntó a no asegurar rendimientos dado que no es necesario al contar las LECAPs con una sostenida demanda, siendo que vienen estando entre los vehículos preferidos para colocaciones en pesos".

Deuda en pesos: no se llegó al roll over completo que necesitaba Luis Caputo

En la licitación de este jueves, se recibieron ofertas por un valor total de $5,76 billones, de los cuales se adjudicó $4,78 billones,

La cartera económica detalló que los montos de los títulos adjudicados y las tasas de corte convalidadas fueron las siguientes:

LECAP 31/10/24 (S31O4) $1,5 billones a 3,75% TEM

LECAP 31/01/25 (S31E5) $0,61 billones a 3,95%

LECAP 14/02/25 (S14F5) $0,18 billones a 3,94% TEM

LECAP 14/03/25 (S14M5) $0,20 billones a 3,97% TEM

LECAP 28/04/25 (S28A5) $0,44 billones a 3,95% TEM

LECAP 30/05/25 (S30Y5) $0,31 billones *a 3,95% TEM

LECAP 31/07/25 (S31L5) $0,33 billones a 3,98% TEM

LECAP 30/09/25 (S12S5) $0,46 billones a 3,98% TEM

BONTE (TG25) $0,54 billones a 0% TIREA

BONCER 15/22/25 (TZXD5) $0,16 billones a +10,53% TIREA

BONCER 15/12/26/(TZXD6) $0,05 billones a +10,96% TIREA

Por qué Luis Caputo no logró renovar todos los vencimientos en el último test de septiembre

Fermín Ezequiel López, Portfolio Manager de Cocos Capital, señaló a iProfesional que "no se logró el 100% de rollover, tal como se podía prever, dada la demanda de liquidez de los bancos producto de un aumento del crédito privado (efecto "crowding in") los mismos necesiten cobrar los pesos y no rollear".

Pedro Siaba Serrate, estratega en jefe de PPI precisó que se logró un roll over del 67% de los vencimientos y destacó que "el gobierno decidió no aumentar las tasas en el tramo largo, cerraron en TEM similares a las del mercado secundario, y optó por no tomar todas las ofertas para no convalidar un alza de tasas". Y aseguró que no es problemático porque "no hay una situación de riesgo de sostenibilidad de deuda, porque el Tesoro tiene depósitos por más de $15 billones en el Banco Central, con lo cual le alcanza para cubrir la diferencia".

A su vez, Decoud comentó que "el monto ofertado estuvo bastante por debajo de los vencimientos, por lo que los bancos tal vez hayan decidido no renovar para canalizar esos pesos a dar préstamos al sector privado", y sostuvo que "las tasas de corte estuvieron apenas por arriba del secundario"

Con la misma lectura, Ber manifestó que "el resultado licitación se venía anticipando como posible en el actual contexto de expansión del crédito privado, y de ahí que se utilizan depósitos en el BCRA acumulados anticipadamente", en tanto recalcó que "la demanda continuó concentrada en las Lecaps, toda vez que siguen siendo los vehículos preferidos para las colocaciones en pesos.