Los combustibles volvieron a aumentar este mes, pero se puede ahorrar eso y mucho al cargar de noche en estaciones de YPF. A cuánto llega el ahorro

En un contexto de precios de los combustibles al alza, los automovilistas buscan formas de optimizar sus gastos. Para quienes utilizan nafta súper, un tanque de 50 litros se ha convertido en un indicador clave del costo mensual de movilidad. Así se puede estimar el impacto en el presupuesto mensual y cómo los descuentos pueden generar un ahorro significativo.

En estos primeros días de agosto, YPF comenzó a implementar de manera plena el sistema de gestión de precios por micropricing y a partir de ahora incrementará progresivamente los descuentos para quienes carguen combustible desde las 00 horas hasta las 6 am.

El incremento del descuento nocturno que ya se está implementando alcanza hasta un 6% de beneficio y se implementa tras los "muy buenos resultados" para la compañía y la conformidad de los estacioneros del programa de beneficios lanzado hace un mes para la carga nocturna, con descuentos que pasaron del 3 al 6%, más otro 3% si se paga mediante la App de YPF.

Es decir, cargar en una estación de servicio YPF en horario nocturno y con la app de la petrolera permite un ahorro acumulativo de 9% en total.

Este nuevo esquema de gestión de precios permitió que siete de cada diez usuarios que cargaron durante la madrugada no lo hacían antes, mientras que un 50% lo hacía en otro horario y un 20% son nuevos usuarios de YPF, lo que le permite incluso mejorar la participación de mercado de la petrolera, el que ya de por sí controla con más del 55% del market share.

Cuánto se puede ahorrar en agosto cargando nafta de noche en YPF

Considerando un precio de $1.267 por litro tal el valor actual tras el último aumento de las primeras horas del mes, llenar un tanque de 50 litros de nafta súper en una estación de servicio de YPF en la ciudad de Buenos Aires tiene un costo de $63.350. Este valor es el punto de partida para calcular el gasto mensual de un automovilista.

Así, sin descuentos para quienes utilizan el vehículo con mayor frecuencia, tres cargas mensuales representan un gasto de $190.050, mientras que en un uso intensivo del automóvil, con cinco cargas al mes, implicaría un desembolso de $316.750.

Con el descuento del 9%, el precio por litro de nafta súper se reduce a $1.152, con lo cual por cada carga completa de 50 litros, el automovilista ahorra $5.702, lo que reduce el costo de $63.350 a $57.648 por tanque.

Cuando se cargan tres tanques al mes, el ahorro total asciende a $17.104, llevando el gasto de $190.050 a $172.946. Finalmente, para aquellos que llenan el tanque cinco veces al mes, el descuento acumulado es de $28.508, lo que significa que en lugar de gastar $316.750, el costo se reduce a $288.442 mensuales.

De esta manera, los descuentos representan un ahorro considerable, especialmente para quienes cargan combustible con mayor frecuencia.