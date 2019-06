Locos por las tasas: los bancos reducen su cartera de bonos en dólares y apuestan por las Leliqs

De enero a marzo, los bancos recortaron su tenencia de bonos en dólares. Del otro lado, y sin crédito, apuntaron su exceso de liquidez a letras del BCRA

En un año electoral, a diferencia de muchos inversores que salen a dolarizar su cartera, los bancos redujeron su tenencia de bonos en esa moneda. La elevadísima tasa que el Central paga por las Leliqs, un título al que sólo pueden acceder las entidades financieras, es la clave detrás de este cambio de cartera.

Según los últimos datos del BCRA, a fin de marzo, la tenencia de títulos soberanos en moneda extranjera sumaba el equivalente a $195.552 millones, un alza de 13,6% respecto a los $172.074 millones de enero. De todos modos, al pasar la cifra al tipo de cambio de esos meses, lo que se ve es que el aumento es netamente por el alza del dólar y que las entidades redujeron de u$s4.623 millones a u$s4.511 millones su cartera en esos dos meses.

Del otro lado, los bancos aumentaron 16,6% su tenencia de Leliqs, que de enero a marzo pasó de $806.197 millones a $940.697 millones. Y la cifra siguió creciendo. Según los datos al 11 de junio, el stock de Leliqs que emitió el BCRA ya asciende a $1.138.401 millones, acumulando una suba de más del 41% desde fin de enero.

La tasa de estos títulos que el Central coloca para retirar pesos del mercado es la zanahoria perfecta. Después de promediar el 50% en febrero, en marzo saltó a casi el 65% y hoy rondar el 70% anual.

Sin préstamos, la liquidez va a las Leliqs

Te puede interesar Calificadoras de riesgo crediticio advierten que el "plan Fernández" para la deuda argentina sería considerado un default

"Los bancos están prestando menos por ser cautos en este contexto en el que la economía está pasando por un proceso bastante difícil"

Además, agrega, con las tasas de interés tan elevadas, el crédito no sólo se restringe por la cautela de las entidades sino porque "con estas tasas a las empresas no les conviene tomar crédito y la demanda es menor".

Todo este contexto, destaca la especialista, hace que los bancos estén más líquidos. "Algo tienen que hacer con esos depósitos y van viendo las distintas opciones de inversión", sostiene.

El último informe sobre bancos que elaboró el organismo monetario da cuenta de un nuevo aumento de los indicadores de liquidez en abril: "El ratio se ubicó en 60% de los depósitos totales en el mes, 1,1 punto porcentual por encima del nivel registrado en marzo".

A la hora de explicar este aumento, el BCRA detalló que estuvo dado principalmente por las mayores tenencias de efectivo y saldos en cuentas corrientes de las entidades en el Central.

Te puede interesar Cinco razones por las que Wall Street calienta los motores con Argentina

De todos modos, la mayor parte de la liquidez corresponde a las Leliqs que las entidades tienen en cartera. De hecho, a fin de mayo, las letras del BCRA que usaban para integrar encajes representaban el 9,5% de los depósitos y las que compraron por inversión suman el equivalente al 26,9%.

"Nosotros vamos siempre a las licitaciones de Leliq. No sólo por la tasa, también porque al ser cortas (el plazo de las letras es de 7 días), se hacen líquidas muy rápido", comenta el jefe de la mesa de dinero de un banco local, quien además confirma la mayor preferencia por los títulos del BCRA.

Además, agrega, "me rinde mucho más que dar un préstamo personal y el riesgo es incomparable", en referencia a la mayor morosidad que se está registrando en préstamos a privados, y en mayor medida al financiamiento al consumo.

Desarme de cartera en dólares

El otro dato que sorprende en la City, de todos modos, es que pese al año electoral las entidades redujeron su tenencia de bonos en divisas. "La tenencia de títulos en dólares de los bancos es muy baja en proporción del activo; es de apenas el 3% y no es algo que lo veamos como alarmante", destaca Mercedes Cangueiro, analista del sector de Instituciones Financieras en América Latina de Standard & Poor’s.

Te puede interesar El dólar arrancó la semana en baja y cerró a $44,71 en agencias y bancos de la City

"Con estas tasas en pesos es mucho más negocio ir a Leliqs que estar dolarizado", recalca el gerente financiero de un banco. Además, agrega, "con el ajuste monetario de un lado y los dólares del agro y del Tesoro después, el mercado apuntaba a ser vendedor".

Reconoce, sin embargo, que más allá de los cálculos que hacían los economistas del banco, siempre estaba latente el riesgo a un salto de la divisa, pero es un riesgo minimizado con la liquidez que aporta las Leliqs. "Tenemos letras que vencen todos los días, están calzadas. Si queremos salir cualquier día, podemos", acota.

"Los bancos tienen muchas restricciones sobre dónde alocar sus divsas", aporta Cangueiro, de S&P y agrega: "En títulos en dólares, ahora tienen menos que hace un año". De hecho, según los datos que maneja la calificadora, en base a la información del BCRA, medida en esa moneda, la tenencia de títulos públicos en marzo es 11,6% menor a la de un año atrás.

El último informe sobre el Mercado de Cambios que elabora el BCRA indica que, a fines de abril, la Posición General de Cambios (PGC) de los bancos sumaba u$s4.514 millones, de los cuales unos u$s3.300 millones correspondían a tenencias en moneda extranjera. "El stock de PGC disminuyó con respecto al mes previo en unos u$s450 millones, por la caída de sus tenencias de billetes", explicó el organismo monetario.

Los últimos números muestran que los bancos renuevan día a día su amor por las Leliqs. Del otro lado, esta relación tiene un costo para el BCRA. Desde que Guido Sandleris comenzó, en octubre, el duro plan de ajuste monetario ya pagó más de $356.000 millones en intereses. Aunque a paso lento, la bola de Leliq comienza a formarse y ya enciende una luz amarilla entre algunos economistas.