Santander Asset Management lanza nueva gama de fondos

Santander GO refuerza oferta en activos como renta variable norteamericana y global, fija flexible global, fija a corto plazo y retorno absoluto

La gama Santander GO refuerza la oferta en activos estratégicos como renta variable norteamericana, renta variable global, renta fija flexible global, renta fija a corto plazo estadounidense y retorno absoluto.

Santander Asset Management refuerza su gama de productos con el lanzamiento de Santander GO, una iniciativa global que incluye cinco nuevos vehículos de inversión mandatados a gestoras internacionales. Para ello, y tras un riguroso proceso de due dilligence, se han seleccionado a los mejores especialistas en cada una de las categorías -retorno absoluto, renta variable norteamericana, renta variable global, renta fija flexible global y renta fija a corto plazo estadounidense- complementando así las capacidades de gestión de SAM.

Santander GO Absolute Return será gestionado por Amundi; Santander GO North American Equity por Morgan Stanley; Santander GO Global Equities ESG por Robeco; Santander GO Short Duration Dollar por JPMorgan y Santander GO Dynamic Bond Fund por Pimco. En la selección de los partners se han tenido en cuenta tanto criterios de rentabilidad como de consistencia de la misma en el tiempo, reconocimiento dentro de la industria de gestión de activos, prestando especial atención a sus capacidades operativas y de control.

Santander Asset Management ha definido cada producto a medida del perfil de los clientes y asumirá el control de los riesgos de cada vehículo, mientras que las gestoras terceras tendrán delegada la gestión del fondo, incluyendo las decisiones de inversión y la ejecución de las órdenes. La gama Santander GO se lanza en Luxemburgo para facilitar la distribución global en las distintas geografías de Grupo Santander, permitiendo además la creación de vehículos locales sujetos a regulación local.

Mariano Belinky, Consejero Delegado Global de Santander Asset Management, señala que "con esta iniciativa, podremos ofrecer a nuestros clientes las mejores opciones en aquellas tipologías de activos donde se exige un mayor nivel de especialización para desarrollar una gestión eficiente y nos permitirá posicionarnos no solo donde ya somos gestores de referencia sino también en otras asset class más globales, con lo que nuestros clientes podrán beneficiarse de los movimientos macro globales sin renunciar a la rentabilidad".