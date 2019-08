Efecto devaluación de China: dólar trepó a $46,68 y el riesgo país se acerca a los 900 puntos

La decisión del Banco Central de China como represalia a las medidas de EE.UU. impactó en todos los mercados. El riesgo país se acerca a los 900 puntos

El mercado cambiario inició la semana previa a las PASO convulsionado por el recrudecimiento de la guerra comercial entre EE.UU. y China, esta vez a partir de la decisión de Beijin de devaluar el yuan y llevar su precio por encima de los 7 dólares.

La reacción en los mercados fue inmediata y el caso local no es la excepción, pues el dólar mayorista avanza un 1,88% para ubicarse en los $45,49 para la venta. Esta suba está en línea con lo que sucede con otras monedas emergentes. Así por ejemplo, en México el dólar trepa un 1,5%, en Brasil y Chile un 1,3% y en Colombia otro 1,4 por ciento.

Para Sabrina Corujo, ejecutiva de Portfolio Personal Inversiones "se acelera la suba del dólar, plegándose a la tendencia externa".

Según el analista de mercados Agustín Cramo, "ante esta situación en el mercado se habla con insistencia que el Banco Central podría incluso intervenir en el "contado" para amortiguar la suba".

Por su parte, Matías Roig, director de Portfolio Personal Inversiones, sostuvo que "la tendencia a una mayor fortaleza del dólar no era local, sino regional, ya que salvo la lira turca, ayudada por su Banco Central, las principales monedas emergentes y de LATAM caían".

"El buen punto es que el BCRA tiene maneras de salir a contener lo que considere movimientos disruptivos, aunque muy posiblemente se avale en el movimiento general de las monedas", agregó Roig.

En cuanto a lo que puede hacer ante esta situación la autoridad monetaria, según Roig los dos caminos a seguir pueden ser: "mercado de futuros –en donde se dice que aún tiene comprados unos 2.000 millones-, y mercado spot –con algunas limitaciones quizás, pero ya sin zona prácticamente de no intervención-".

En su opinión, "al igual que la semana pasada, de seguro, seguirá jugando "más" fuerte en el mercado de futuros y no por ahora en el spot. No obstante, no lo descartamos si el escenario se complica más. También, y algo que junto con la intervención del mercado de futuros uso la semana pasada, puede volver a subir la tasa de interés (absorbiendo fuerte pesos a través de Leliq). Otra alternativa que creemos podrá usar hoy mismo".

Te puede interesar A Sandleris le llegó la hora de actuar: el BCRA preparó un arsenal para enfrentar una emergencia con el dólar antes de las PASO

Esta suba se trasladó al segmento minorista, pues según el habitual relevamiento que realiza iProfesional, el precio promedio que surge de las pizarras de las principales entidades bancarias que operan en la City avanza hasta los $46,50, según el siguiente detalle:

- Galicia: $46,90

- Nación: $46,50

- ICBC: $47

- BBVA: $46,74

- Supervielle: $46,60

- Santander: $46,80

En tanto, en el mercado marginal, el precio del blue se ubica en los $46,50 por unidad.

Te puede interesar Cuánto debería valer el dólar a fin de mes para que un plazo fijo sea negocio

En el mercado de futuros Rofex los contratos que se negocian para fines de diciembre avanzan hasta los $55.50 por lote.

En el caso de los bonos argentinos, el contagio del pesimismo externo también impacta en la valuación de los bonos soberanos argentinos y la consecuente ampliación del Riesgo País, que se aproxima a los 870 puntos, con un avance del 4,5%. De esta manera, alcanza el nivel más alto desde el 26 de junio pasado.

El mal clima también se refleja en la baja de los ADRs y acciones de compañías argentinas que operan en Wall Street, pues Central Puerto baja 5,4%, Supervielle el 4,7% y Telecom otro 4,2 por ciento.

Un escenario global cada vez más sombrío

Lo que sucede en el mercado de cambios local es apenas un reflejo de lo que sucede a nivel global en medio de la guerra comercial entre EE.UU. y China.

Cabe recordar que la semana pasada enfrentó una nueva escalada con la decisión de Donald Trump de elevar los aranceles para la importación de productos chinos, la reacción del Banco Popular de China (PBOC) no se hizo esperar y esta lunes rebajó un punto y medio la banda comercial de se moneda a 6,9225 dólares, su nivel más débil desde diciembre de 2018, lo que implica que la depreciación del yuan en los mercados.

El pasado jueves, Trump aseguró que impondrá aranceles del 10 % a productos chinos valorados en 300.000 millones de dólares a partir del 1 de septiembre, a lo que el Ministerio de Comercio chino respondió anunciando "represalias", sin especificar en qué consistirían.



Una de las principales quejas del Gobierno estadounidense en el marco del conflicto comercial es la denuncia de que Pekín supuestamente manipula su divisa para evitar que se aprecie en demasía y que, por tanto, sus exportaciones pierdan competitividad.

Además Beijin ordenó a las compañías chinas dejen de comprar productos agrícolas a EEUU, tal como prometieron a Trump en la última cumbre del G20.

Te puede interesar Plazos fijos con olor a elecciones: grandes inversores se quedan en pesos y los chicos van al dólar

Con estas decisiones, Beijin responde por una doble vía y con la máxima contundencia a Estados Unidos, que centrado sus críticas sobre el país asiático en su política de mantener la divisa artificialmente baja para potenciar sus exportaciones.



Con el inicio de la rueda, las tasas de cambio del yuan chino frente al dólar rompieron este lunes la barrera psicológica del 7 a 1, pues tocaba los 7,0258 yuanes según la tasa 'onshore' -la operada en mercados locales, lo que supone la cuota más alta desde abril de 2008.

Junto con la moneda china, también cayeron el won coreano (-0,7%) y el dólar australiano (-0,8%). Por el contrario, el yen, que generalmente se ve como un refugio seguro ante este tipo de imprevistos, se fortaleció más que el dólar (+0,6%), puntualiza el Financial Times.



Los que sí cayeron fueron todos mercados de valores asiáticos, y bruscamente: el índice de referencia de Japón Topix descendió 1,8% y el Kospi de Corea del Sur, 2,6%. También bajaron el Hang Seng de Hong Kong (-2,8%) y el CSI 300 de Shanghai (-1,9%).

En lo que hace a las bolsas europeas, el índice Stoxx 600 perdía un 1,59% tras cerrar un 2,5% abajo el viernes, sus peores niveles en dos meses. La bolsa británica lideraba la caída con bajas del 1,74%, seguida por Francia (-1,73%) y Alemania (-1,28%)

El efecto contagio también llegó a los principales índices en la bolsa de Nueva York, ya que abrieron este lunes con fuerte bajas. El industrial Dow Jones caía un 1,9% mientras que el índice de empresas tecnológicas Nasdaq, sector fuertemente golpeado por la guerra comercial entre Beijing y Washington, retrocedía un 2,63%. Por otro lado el S&P500; caía un 2,01% y el Russell 2000 lo hacía un 2,26%.



En general, el MSCI Global, que mide papeles en 47 países, caía un 0,7%, acumulando el 2% desde el viernes



Un portavoz del Banco Popular de China (BPC, central) aseguró en la página web del organismo que la depreciación del yuan viene dada por "las medidas unilaterales y el proteccionismo comercial", así como por "la imposición de subidas arancelarias contra China", en clara referencia al último giro de la guerra comercial que Pekín y Washington mantienen desde marzo de 2018.



Un yuan más débil significa que los productos chinos denominados en dólares son más baratos, algo que ayudaría a frenar el efecto negativo de los nuevos aranceles estadounidenses sobre su competitividad.



Sin embargo, el BPC aseguró hoy que las fluctuaciones del yuan se ajustan al mercado, pero que la divisa nacional "sigue siendo estable y fuerte", al tiempo que garantizó que tiene "experiencia, confianza y habilidad" para mantener la estabilidad dentro de un "nivel apropiado" -aunque no indicó cuál es ese nivel- en los tipos de cambio. Asimismo, el banco central anunció "mano dura" contra la especulación a corto plazo.

La escalada en la batalla comercial entre los dos gigantes económicos mundiales se ha dejado notar con mucha fuerza en los mercados de divisas y de valores asiáticos, donde las caídas han sido muy elevadas.



El creciente clima de conflicto está obligando a los inversores a refugiarse en otros activos como el yen japonés, los bonos estadounidenses o el oro, incluso el Bitcoin se ha sumado a esta larga lista.

En el caso del bono del Tesoro norteamericano a 10 años, que es considerado como el activo financiero más seguro del mundo, ante el aluvión de compras su precio sube y consecuentemente su rentabilidad cae hasta el 1,784%, la tasa más baja desde el 4 de noviembre de 2016.

En tanto que el oro muestra un avance hasta los niveles más altos de 2013, on una suba cercana al 1,5% hasta los 1.460 dólares por onza. Con esta suba, en lo que va de año, el avance alcanza ya el 13% con todo a favor para el rally. Los motivos son diversos e incluyen la incertidumbre geopolítica generada por el 'Brexit', las nuevas hojas de ruta monetarias del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal estadounidense y la guerra comercial entre Estados Unidos y China que se recrudece esta semana.

Más allá de estos movimientos que pueden considerarse como lógicos, lo llmativo de esta caso es que el Bitcoin también responde como activo de refugio, pues su precio muestra una suba de más de 7 por ciento.