Wall Street tuvo su peor día del año por el impacto de la devaluación china

Wall Street se hundió este lunes con el incremento de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín y la fuerte depreciación del yuan ante el dólar.

Sus tres grandes índices tuvieron su peor jornada del año. El índice industrial Dow Jones perdió 2,90% a 25.717,74 puntos, el Nasdaq, de valores tecnológicos, cedió 3,47% a 7.726,04 puntos y el S&P 500 dejó 2,98% para quedar en 2.844,74.

La volatilidad de Wall Street, medida por el índice VIX, llegó a su nivel más alto del año.

En ese contexto, los inversores corrieron a refugiarse en activos más seguros. La tasa de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años era de 1,7294% hacia las 19H30 GMT y era la menor desde 2016. A esa misma hora la moneda china cotizaba a 7,0507 yuans por dolar, su peor valor en 11 años.

El aumento de los enfrentamientos comerciales entre China y Estados Unidos, reflejado en la depreciación del yuan, pesó fuertemente tanto en Nueva York como en otros grandes mercados.

Las principales bolsas europeas cayeron con fuerza encabezadas por Londres que perdió 2,47%. El índice CAC 40 de París cedió 2,19% a 5.241.55 puntos, y el Dax de Fráncfort cayó 1,80% hasta los 11.658,51. En España, el IBEX 35 de Madrid perdió 1,31% y se situó en 8.870,80 puntos.

La bolsa de Sao Paulo, la mayor de América Latina, bajó 2,51% y quedó en 100.098 puntos, la de México cedió 1,2% a 39.496,36 y la de Buenos Aires dejó 1,17% para cerrar en 40.873 unidades.

El presidente Donald Trump acusó via Twitter a China de "manipular la moneda". "Con el tiempo, esa gran violación debilitará considerablemente a China con el tiempo", aseguró.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called "currency manipulation." Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!