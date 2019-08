Reacción en Wall Street: las calificadoras analizan si bajan la nota de la deuda argentina a default selectivo

Agencias mantuvieron reuniones para analizar anuncios de Lacunza. Definirán en las próximas horas. Bancos de Nueva York creen que no habrá ruido financiero

Los anuncios oficiales cayeron como un baldazo de agua fría para los banqueros en Nueva York. La decisión de "reperfilar" los vencimientos de deuda de los próximos años, incluso con un pseudo default en el corto plazo por las letras en manos de inversores institucionales (que si bien son el 10%, tienen tenencias por el 85% del total), despertaron luces de alarma el miércoles por la noche.

No sólo en los bancos de Manhattan sino en las calificadoras de riesgo que deben decidir si le bajan o no el pulgar a la Argentina. Según supo iProfesional, las agencias encargadas de monitorear la deuda argentina están decidiendo las acciones a tomar. Esto es, si colocan a la Argentina en lo que denominan "default selectivo" o "SD" por la deuda de corto plazo.

"Estamos analizando las consecuencias de las decisiones tomadas por el país. Tendremos más información a la brevedad", dijeron escuetamente voceros de una de las tres calificadoras más grandes del mundo a iProfesional.

Te puede interesar Otro día de furia en la City: el Banco Central salió con artillería pesada, pero el dólar superó los 60 pesos

Pero es innegable que las letras de corto tendrán una penalidad para las agencias. Sencillamente porque se cambia unilateralmente lo que dice ese contrato (se paga en "cuotas" y no en tiempo y forma), algo que no sucede con el resto de la deuda donde Hernán Lacunza planteó la instancia de "negociaciones" para estirar los vencimientos.

"Si alguna calificaba las letras de corto plazo, las va a poner en selective default porque se está incumpliendo eso. No así con la deuda de largo plazo. Van a poner el llamado credit watch bajo revisión y darán un comunicado diciendo que esperan la oferta para ver qué hacer. El resto no debería afectar la nota, más aún porque se siguen pagando los intereses", explicó a iProfesional una importante fuente del mercado allegada a las calificadoras.

Sensación ambigua

La sensación que hay en Wall Street con el anuncio oficial es ambiguo. Si bien reconocen que "blanquean" una situación ya conocida, por eso los precios de los bonos argentinos, salir a anunciar que habrá una negociación para pagar más adelante no es algo precisamente para festejar.

Te puede interesar Banco Nación también lanzará 50% de descuento en supermercados

"No es una buena noticia para el mercado, pero es una medida razonable. En los precios de los bonos estaba implícito de que había una imposibilidad de pagar. Con lo cual, que hayan hecho esto es en realidad hacer control de daños", explicaban.

Viendo el vaso medio lleno, acotan, la Argentina podría tener la posibilidad de "cuidar" u$s8.000 millones que eran vencimientos de corto que le servirán a este Gobierno o al que venga para controlar el dólar. "Pero no creo que nadie salga a festejarlo, si bien la realidad es que en los precios se avisaba que esto no era sostenible", dicen desde un fondo de Nueva York.

Diego Ferro, economista argentino que hace poco estaba al frente de un denominado "fondo buitre" como Greylock Capital (entró al canje del 2010) y que ahora lanzó su propio fondo, le dijo a iProfesional que la reacción del mercado es "difícil saber, pero dudo que bien".

Te puede interesar Para contener al dólar, el BCRA limita crédito a exportadoras y las presiona a liquidar divisas

Desde Nueva York, afirmó que el Gobierno de Mauricio Macri "tiene poca credibilidad". "Los organismos multilaterales deberían aceptar una propuesta oficial. El resto no me queda claro, a menos que ofrezcas un incentivo muy grande para canjear", resaltó avisando que si el país quiere despejar los vencimientos de los bonos privados deberá convalidar una tasa de interés muy alta (vale recordar que el riesgo país está en 2.100 puntos).

"La situación está muy complicada. No me parece mala idea en teoría pero, como mucho de lo que hicieron, too little too late", sentenció Ferro desde Manhattan.

"Me parece una buena iniciativa, el tema es si esto alcanza. Hay que ver la respuesta. En teoría actuó bien el Gobierno, pero no creo que alcance. Creo que vamos a ver muchos días de inestabilidad y nerviosismo", agregó unos de los brokers más importantes de Estados Unidos.

También llamó la atención a los inversores del exterior la "pacata" respuesta del Fondo Monetario. "Con respecto a la operación de la deuda anunciada por las autoridades argentinas, el personal del Fondo está en proceso de analizarlas y evaluar su impacto. El personal entiende que las autoridades han tomado estos pasos importantes para hacer frente a las necesidades de liquidez y para salvaguardar las reservas", dijeron en Washington.