"Si estas medidas no funcionan, no va a haber otra alternativa que el control de cambios"

El senador radical Julio Cobos consideró que el escenario económico es complicado y para superarlo se requiere prudencia de oficialistas y opositores

"En cualquier país normal, una elección no altera la economía ni los nervios de los que tienen responsabilidades", aseguró el senador radical Julio Cobos apuntando a los dirigentes del gobierno de Cambiemos y de la oposición que se lanzan acusaciones mutuas sobre quién tiene la culpa de la crisis que se desató luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

El exvicepresidente consideró este viernes que actualmente se transita "un escenario complicado desde el punto de vista económico y financiero", que ha obligado al ministro de Hacienda Hernán Lacunza a tomar decisiones fuertes y ahora resta esperar los efectos.

El miércoles, el nuevo líder del equipo económico de Mauricio Macri anunció el reperfilamiento de las deuda que la Argentina tiene con el FMI y la reprogramación de los vencimientos de Letes y Lecaps con inversores institucionales.

"Lo que ha hecho el ministro (Lacunza) es postergar (los vencimientos), aún teniendo la capacidad de pago, para preservar el valor de reservas y ha trasladado parte de los compromisos", apuntó Cobos en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red.

En ese contexto, al ser consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno decida avanzar en la aplicación de un control de cambios, sentenció: "Si esto (las nuevas medidas) no funciona, no va a haber otra alternativa. Igual hay reservas, no es que se agotaron".

Consideró que ahora "se abre un escenario interesante" en el que espera que "prospere la prudencia en la toma de decisiones", porque tanto el oficialismo como la oposición se sienten con la posibilidad de continuar (en el caso de Cambiemos) o de llegar al poder.

Para Cobos, es vital que ambos sectores acuerden para que llegue el nuevo desembolso del Fondo Monetario: "Creo que va a venir el préstamo del FMI, pero estarán esperando el respaldo por parte de la oposición".

"Tenemos que pensar que hay que aprender del pasado, dejar de lado esos escenarios malos que tuvimos en la historia argentina. Obviamente, subsisten los fantasmas, pero dependerá de nosotros que lo sepamos sobrellevar pensando en la ciudadanía", finalizó.