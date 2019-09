Las reservas del Banco Central cayeron unos 12.000 millones de dólares en agosto

El BCRA tiene tres frentes que atender: defender el tipo de cambio, pagar vencimientos de deuda y hacer frente a la retirada de depósitos

Desde el 1 hasta el 29 de agosto, las reservas brutas del Banco Central cayeron unos u$s12.000 millones. Esta caída se aceleró luego de la contundente derrota del oficialismo en las PASO y se volvieron a acrecentar tras las diversas medidas que fue adoptando el Gobierno a lo largo de estas últimas semanas.



Son varios los motivos que generan esa pérdida de reservas. En el caso del pago de deuda y de las garantías vinculadas a la operación REPO, se utilizaron u$s5.307 millones. También las intervenciones que llevó adelante el Banco Central para amortiguar el aumento del valor del dólar, con las que se gastaron casi u$s2.000 millones. La devaluación del yuan y otras variables, disminuyeron las reservas en u$s1.293 millones. Y la salida de depósitos sumó otros u$s2.800 millones, dado que disminuyen los encajes que los bancos están obligados a realizar por estos depósitos.



Guido Lorenzo, economista-jefe de LCG, le dijo a Clarín que "la caída de reservas es muy pronunciada. Se destaca la pérdida por retiro de depósitos, lo cual reduce las reservas brutas pero no las netas. Sin embargo, es entendible dada la memoria de la sociedad y ello hace que el stock de reservas caiga abruptamente. Por otro lado, la intervención del BCRA si bien fue elevada esperamos que por este concepto se empiecen a drenar unos u$s2.500 millones por mes para tratar de sostener el tipo de cambio".



Lorenzo agregó que "el BCRA no debería pulsear contra el mercado porque redundaría en una sangría de reservas. Las otras opciones son dejar que el tipo de cambio encuentre un techo o bien poner un control de capitales. Entendemos que esta última medida prudentemente implementada sería acertada".



Para Juan Pablo Di Lorio, economista de ACM, después de las PASO, se desencadenaron cuatro situaciones



1) Se inició una corrida cambiaria que obligó al Banco Central a vender reservas.



2) Se instauró un clima de desconfianza en el mercado de deuda argentina que llevó a que haya una muy baja tasa de refinanciación ("roll over") de las LETES en dólares, declarándose "desierta" la última licitación.



3) Se produjo una gran caída en los precios de los bonos alcanzando el límite inferior impuesto en el REPO, lo cual obligó a su pago o cancelación..



4) La incertidumbre también provocó un proceso de retiro de depósitos en dólares por parte de la población lo cual afectó a la cantidad encajada en el Banco Central y, por consecuente, a las Reservas Internacionales.



Hacia el futuro, agrega Di Lorio, el Banco Central "tiene tres frentes que atender: defender el tipo de cambio, pagar vencimientos de deuda y hacer frente a la retirada de depósitos, sin demasiadas Reservas netas para hacer frente. Será importante observar el orden de prioridades que establezca.".