El Riesgo País llegó a niveles de 2001 y expertos vaticinan la quiebra del Banco Central

Lo predijo un ex presidente del JP Morgan, Hernán Arbizu. Además, indicó que sigue la fuga de capitales y aumenta la preocupación en los bancos

La situación que atraviesa la economía argentina encendió luces de alarma, y los expertos ya empieza a hacer comparaciones con otras crisis que atravesó el país.

Con el riesgo país nuevamente en la mira, tras superar los 2500 puntos, las expectativas no son buenas.



Hernán Arbizu, ex vicepresidente del banco JP Morgan, expresó sus inquietudes contra el segundo del Banco Nación, Lucas Llach. El ex funcionario de la calificadora de riesgo acusó a Llach de "quebrar el Banco Central y el Banco Nación".



El ex funcionario cuestionó las medidas del Ejecutivo en relación al "reperfilamiento" de la deuda. "Es default. Quizá técnicamente es default selectivo, pero que alguien me diga quién va a traer un peso hoy a Argentina", sostuvo no sin criticar la medida del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.



Arbizu consideró además que la fuga de capitales continúa. "La misma puede ser en negro o en blanco. Por en el historial de Argentina, la gran mayoría lo hacen en negro", agregó en diálogo con El Destape Radio.



Mientras tanto, el Riesgo País, el indicador de JP Morgan que se utiliza para medir la capacidad de pago de los bonos, alcanzó niveles similares a los de noviembre de 2001 - cuando entonces estaba en 2.438 puntos básicos -, justamente en el tramo final del gobierno de Fernando de la Rúa, con Domingo Cavallo como ministro de Economía.



Este jueves otra calificadora de riesgo, la Standard & Poor's, declaró a Argentina en default selectivo.

El viernes, al cierre de la jornada, la bolsa porteña subió 2,60% pero en el mes perdió 41,49% mientras que el dólar cerró en $62.035 y en agosto subió 37,80%. El riesgo país avanzó hasta los 2.533 puntos debido a la caída de bonos argentinos.



"Hoy asistimos a otra complicada jornada para el mercado local", indicó SBS Group en su informe diario.



"El día se desenvolvió cargado de dudas y a la espera de definiciones y señales por parte de los reguladores. En este contexto el S&P Merval cerró en verde registrando una suba de 2,60% (condicionado por la variación en el tipo de cambio) operando un total de $1.401 millones. Durante agosto el indicador líder cayó 41,49% (-56,87% medido en términos de dólares) dejando atrás uno de los peores meses para nuestro mercado local", agregaron desde SBS Group.



En la misma línea se expresó Eduardo Fernández de Rava Bursátil quien apuntó que el "deterioro" de los activos locales avanzó "por la enorme incertidumbre que hay en el país sobre la situación política y económica".



"A los anuncios del gobierno de iniciar el proceso de reestructuración de deuda, ahora se suma una nueva y peligrosa medida. El BCRA decidió ponerle un cepo a los bancos para girar utilidades al exterior", dijo Izzo y detalló que tras conocerse la noticia los ADRs argentinos profundizaron la caída tras el anuncio del Central.



"Fue el caso de GGAL, que cerró en dólares con un derrape del 8,91%", precisó.



Ante vencimientos de fin de mes, las ventas del Banco Central no calmaron el mercado de cambios.



"Esta vez la venta alcanzó US$ 387 millones, y en la semana salieron de las arcas del Central más de US$ 1.000 millones. Por algo la calificadora de riesgo Fitch ubicó a nuestro país en default selectivo", agregó Izzo.