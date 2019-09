Desde las PASO, bancos y energéticas perdieron hasta el 75% de su valor

Banco Galicia vale 3.000 millones de dólares menos. Además, YPF llegó a su valor más bajo de la historia. Cuáles serían las causales

La valuación de las acciones de los bancos viene sufriendo una fuerte caída con efectos sobre el sistema financiero. Y no son solamente los bancos, sino el conjunto de la Bolsa. Desde comienzos de año acumulan un derrumbe que supera el 70%.

El Grupo Galicia pasó de valer casi u$s4.300 millones antes de las elecciones a unos u$s1.310 millones y su papel es el que mayor volumen de la Bolsa mueve cada día. Su caída bursátil fue del 74,9%. El del Supervielle fue del 70,1% y el del Macro, 71,4%. Es decir que en promedio han perdido dos tercios de su valor.

Te puede interesar Encuesta del Banco Central: qué precio del dólar y nivel de inflación prevén consultoras para fin de año

Si se omite del análisis la suba previa a las PASO que infló el Merval un 9%, la debacle no cambia notoriamente de magnitud. En lo que va del año, cayeron el Galicia, el Supervielle y el Macro, 65,3%, 73,6% y 50,5%, indicó el sitio LPO.

En cuanto a las energéticas, Edenor se derrumbó 79,8%, Pampa Energía, 61,6% y Central Puerto, 70,8%. YPF, que en la primera mitad del año tuvo un buen desempeño, cayó 39,3% desde enero, pero si se toma solamente lo que perdió desde las PASO, es un desplome del 75%.

Te puede interesar Cepo al dólar: sociedades de Bolsa ya no venden divisas y hacen negocios con el control cambiario

Desde que Argentina dejó de ser mercado de frontera el último 29 de mayo, las pérdidas también son considerables. YPF entró al índice MSCI de mercados emergentes el 16 de julio y desde entonces perdió 52,7% y sus papeles están en mínimos históricos, a 8,13 dólares en la bolsa de Nueva York. Es decir que está a menos que los 10,5 que valía en 2001.

Con la caída del 11,7% se ratifica que ya nada tiene precio y en el mercado se observa una licuación de activos que ha liquidado los ahorros de parte de la población y que redundará en una menor capacidad adquisitiva que afectará la capacidad de las empresas de volver a crecer y la de los consumidores de reactivar el consumo.

"Para mensurar la debacle bursátil, digamos que si Galperín vende MercadoLibre y se compra toda la Bolsa, que hoy vale 21.000 millones, todavía le sobran 8.000 millones. Y eso que su empresa es más bien chica en relación a las demás compañías que cotizan en el Nasdaq. Eso te da una idea de lo que se achicó la economía argentina. Ya hay estimaciones de que este mes hubo una caída del 10%", aseguró el analista financiero Francisco Uriburu a LPO.

"No se ve una liquidación bursátil similar desde 1992. Y no son las PASO, no hay una sola causa que pueda generar una debacle similar. Son las elecciones, los Fondos que quisieron salir, más el temor a volver a frontera, más la tasa de interés que afecta los resultados de las empresas, más la falta de liquidez, más las cauciones por $50.000 millones que se gatillaron por no poder renovarlas, más los fondos de acciones con corrida por temor a que corran la misma suerte que los que quedaron alcanzados por los anuncios de Lacunza. Más que S&P puso en watchlist para bajarles la calificación a los bancos Hipotecario, Provincia, Galicia y Patagonia", agregó.

"Recientemente se incrementó la incertidumbre. No recuerdo a un ministro que anunciara públicamente que iba a enviar una ley al Congreso y seis días más tarde todavía no lo había hecho. Acuerdo con la oposición no creo que haya y la señal de default no ayuda. Tal vez su anunciaban las medidas del domingo antes, no hacían falta los anuncios de miércoles de Lacunza. Y siguen sin dar precisiones. Se entiende por las palabras del ministro que se van a respetar los pagos, pero el próximo 8 de septiembre vencen 400 millones de dólares del cupón del Bonar 2024 y no se sabe si los van a pagar, no dan tranquilidad tampoco", dijo el economista y director de la consultora ACM, Javier Alvaredo.

"Todos quieren salir y no hay nadie del otro lado que quiera comprar. El que tiene activos quiere hacerlos pesos y el que tiene pesos quiere hacerlos dólares porque el mercado está esperando una señal de la oposición que diga que ‘Vamos a ir por el mismo camino, pero más rápido' y eso no creo que vaya a pasar. Además, con el anuncio del domingo el precio del dólar futuro retrocedió y los que tienen coberturas, ahora tienen que poner más garantías y para eso necesitan vender acciones. Todo las hace caer", agregó.

En esto coincidió Uriburu: "Esto es un one way market, no hay quién tenga los recursos y las ganas de entrar. Los fondos e inversores han perdido su patrimonio y esto va a tener efecto real porque la pérdida de poder adquisitivo va reforzar la caída del consumo, llovido sobre mojado. Mientras que a los bancos se les encarece el costo de fondeo y las Leliq hoy constituyen un riesgo para ellos porque tienen todo invertido en eso y en algún momento el gobierno va a avandar sobre las Leliq. Por eso los bancos van a renovar menos y desinvertir para formarse un colchón de liquidez".