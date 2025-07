El ministro Luis Caputo enfrentará otra semana en la que nuevamente los inversores y ahorristas tendrán los ojos puestos sobre las cotizaciones del dólar, entre otras variables de la economía. En tanto, en el mercado se preguntan qué más podría hacer el titular del Palacio de Hacienda para aliviar las fuertes presiones cambiarias que parecen no querer dar tregua.

Sobre todo, teniendo en cuenta que ya recurrió a varias herramientas de emergencia, hasta ahora con poco éxito para contener la presión: fuerte intervención en el mercado de dólar futuro, reapertura de los pases pasivos para absorber los fondos de los bancos que sobraron tras la eliminación de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi) y licitación de deuda en pesos por fuera del cronograma.

Lo más relevante de las medidas de emergencia fueron las altísimas tasas de interés que convalidó, de hasta 36% nominal anual en los pases pasivos y 48% en las Lecap más cortas de la licitación del miércoles, que implican tasas reales muy positivas, de hasta 4% mensual, significativamente por encima de la inflación. Aun así, no logró contener la presión cambiaria y la tendencia alcista de los tipos de cambios se mantuvo firme.

Además, cabe resaltar que esta semana caerá el ingreso de dólares en el mercado oficial de cambios por parte del sector agroexportador. Por lo tanto, si esa oferta no es reemplazada por otra y la demanda de divisas se mantiene en altos niveles como viene sucediendo últimamente, la presión cambiaria se incrementaría, lo que forzaría al ministro de Economía a buscar otros mecanismos para contenerla.

¿Qué otra cosa podría hacer Luis Caputo para frenar al dólar?

"El Gobierno está usando los elementos que tiene a su alcance. Quizás podría intensificarlos, aunque siempre con el riesgo de que en algún punto sean leídos por el mercado como insostenibles (por ejemplo, tasas muy altas). También podría permitir el deslizamiento del tipo de cambio dentro de la banda de flotación", comenta Emiliano Anselmi, director de PPI, en diálogo con iProfesional.

Para Anselmi, un incremento en las tasas de interés es algo que quizás el Gobierno haría, aunque considera que no debería, sino dejarla en los niveles actuales o bajarlas y, al mismo tiempo, permitir avances del precio del dólar mientras "no contamine" a la inflación. Advierte que el escenario "está bravo" y estima que el equipo económico buscará ir administrando la suba de la cotización de la divisa.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, sostiene ante iProfesional que las tensiones cambiarias de los últimos días se generaron por la combinación de varios factores, lo cual era esperable que ocurriera, pero el mercado está esperando saber cuál será la política monetaria que adoptará ahora el Banco Central y, afirma, a corto plazo eso será lo más relevante.

Off the record, un analista de la City se muestra mucho más pesimista sobre el margen que tiene Caputo para contener la presión cambiaria: "Está convalidando tasas de interés súper altas y está interviniendo fuerte en el mercado de dólar futuro. Me parece que no tiene mucho más para hacer, porque por ahora no está logrando aumentar la oferta de dólares".

"Sobre la política monetaria, el Central todavía tiene margen para mejorar y después esperar a ver qué pasa. El lío que generó el desarme de las Lefi los hizo dar marchas y contramarchas. Ahora, tienen que volver a definir cómo queda el esquema monetario, de tal manera que eviten que más pesos se empiecen a ir al dólar y sigan tensando al mercado", agrega la fuente.

¿Tasas aún más altas para frenar al dólar?

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, cree que Caputo y su equipo deben estar planificando nuevas medidas para aliviar la presión. Considera que el método más efectivo para frenar al tipo de cambio es mantener las tasas de interés en los niveles actuales, muy positivas en términos reales, y en las próximas licitaciones sumar 20 o 30 puntos de tasas por encima de lo que opere el mercado en ese momento.

"Considerando el bajo traslado actual del tipo de cambio a los precios (con datos de inflación de abril, mayo, junio y proyecciones privadas de julio) y la ausencia de overshooting en las cotizaciones del dólar, una opción razonable sería permitir una mayor flexibilidad del tipo de cambio dentro de las bandas de flotación", agrega Auxtin Maquieyra, de Sailing Inversiones, en diálogo con iProfesional.

Maquieyra afirma que, en lugar de intensificar las intervenciones en el dólar futuro, las cuales consumen poder de fuego y generan señales confusas (comprar divisas en el mercado oficial de cambios y vender en el de futuros), permitir que el tipo de cambio se acomode dentro del rango preestablecido de las bandas de flotación permitiría absorber presiones transitorias en la cuenta corriente sin amplificar la incertidumbre.

"Esta estrategia también podría reforzar la credibilidad del esquema cambiario que estableció el Gobierno porque mejoraría el tipo de cambio real. Pero, a la vez, sería necesario que se mantenga la consistencia fiscal y monetaria y se acompañe con comunicación clara por parte del equipo económico para evitar una posible sensación de descontrol y desanclaje de expectativas", sostiene Maquieyra.