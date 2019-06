Más biotecnología argentina: la empresa mAbxience se expande en América Latina

La firma está presente en Uruguay, Paraguay, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, México y, a partir de ahora, también en Brasil

La biotecnología es un rubro que se encuentra en constante crecimiento y cambio. Para resolver los grandes problemas que actualmente existen en la salud mundial, han crecido exponencialmente las investigaciones relacionadas a este campo.



Argentina no se queda atrás en ese proceso, que se está dando a nivel global, con la aparición de diversas empresas que se dedican a estudiar y desarrollar biotecnología. Mabxience es una de las compañías nacionales que se dedican a esta tarea, que funciona desde 2008 y fue la responsable de instalar la primera planta de América del Sur con capacidad de producir anticuerpos monoclonales.



Es importante tener en cuenta que el crecimiento de esta industria en Argentina ha trascendido las fronteras y ha llegado a expandirse por toda la región. Es así que mAbxience está presente en países como Uruguay, Paraguay, Ecuador, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y México.



Pero su expansión no se detiene ahí: ahora también ha llegado a Brasil. Libbs, laboratorio farmacéutico de Brasil, licenciatario de Mabxience empresa de biotecnología del grupo INSUD, obtuvo la aprobación en Brasil del medicamento VIVAXXIA®. Se trata de un fármaco indicado para pacientes con Linfoma No Hodgkin, Leucemia linfática crónica y artritis reumatoidea. La Agencia de Vigilancia Sanitaria del país vecino (ANVISA), encargada de aprobar medicamentos, es junto con ANMAT de la Argentina, una de las entidades de referencia en la región.



Pero, ¿qué son los medicamentos biosimilares? Se trata de fármacos equivalentes en términos de calidad, eficacia y seguridad a sus biológicos de referencia; están indicados para enfermedades de alta necesidad médica, como distintos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea y esclerosis múltiple.



Respecto del nuevo producto aprobado en Brasil, es necesario aclarar que es el primer registro de Rituximab biosimilar íntegramente elaborado en la planta de la firma Libbs en ese país. Asimismo, se trata del primer biosimilar de Rituximab desarrollado en el marco de las llamadas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) que buscan promover la industria farmacéutica de Brasil.



Además, este nuevo medicamento es el resultado del acuerdo de transferencia tecnológica de mAbxience con Libbs de Brasil para la producción de medicamentos biotecnológicos. Mabxience además desarrolla sus propios productos biotecnológicos a gran escala, que actualmente se exportan a otras naciones de la región. Esto es posible porque la compañía posee dos plantas de producción: una ubicada en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y la otra en la ciudad de León, España.



Cabe mencionar que más de 14 mil pacientes fueron tratados con sus medicamentos en Latinoamérica. Además, es importante tener en cuenta que todos ellos monitoreados por un programa de farmacovigilancia integral.



Brasil comercializa más de 130 mil unidades de producto hasta el momento sólo abastecidas por la compañía que patentó el producto. Con el ingreso de los biosimilares se espera una importante reducción en los gastos de salud y el consecuente incremento del número de pacientes tratados contribuyendo así al acceso.



La farmacéutica Libbs de Brasil y mAbxience, compañía de biotecnología de Grupo Insud, firmaron en el 2013 un acuerdo de transferencia tecnológica e inversión para la producción de medicamentos biosimilares. Para la construcción de la nueva planta Libbs invirtió 100 millones de dólares mientras que mAbxience transfirió biotecnología de segunda generación desde su planta ubicada en la provincia de Buenos Aires, Argentina.