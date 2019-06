Del Potro y una nueva lesión: el tenista deberá operarse la rodilla derecha

Así lo informó el equipo del tandilense, por lo que suspenderá su presencia en los próximos torneos y quedará fuera del circuito por varios meses

Una vez más, la mala suerte toca la puerta de uno de ls tenistas más reconocidos a nivel nacional. Juan Martín Del Potro sufrió una nueva fractura en su rodilla derecha y tendrá que operarse nuevamente para mejorar su salud y, además, continuar con su carrera. De esta manera, queda afuera de los próximos torneos que tenía pensado jugar, lo cual detiene su carrera de este año y pone en duda cómo continuará cuando se recupere.



Del Potro, de 30 años, sufrió la lesión en el encuentro de este martes durante el encuentro en el que se impuso por 7-5 y 6-4 ante el canadiense Denis Shapovalov (25°) por la segunda ronda del ATP de Queen's.



Horas más tarde, se informó que el tandilense se retiraba de ese torneo, aunque no se dieron a conocer las razones precisas.



Sin embargo, poco después se dio a conocer un comunicado que puso fin a las dudas sobre la retirada del tenista. "Los estudios realizados anoche en una clínica de Londres indicaron que Juan Martín Del Potro volvió a sufrir una fractura en la rótula derecha", confirmó el comunicado difundido en la mañana de este jueves.



"Tras las interconsultas con el médico Ángel Cotorro, se determinó que la lesión requiere intervención quirúrgica. Esta se realizará en los próximos días, en fechas y lugar que informaremos oportunamente", añade.



Esaño ró Es importante recordar que Del Potro ya ha tenido problemas con su rodilla derecha que comenzaron en octubre del pasado se fractur la misma tula en el choque contra Borna Coric en Shanghai

Te puede interesar Crisis en la salud: 40 mil personas dejaron sus prepagas en lo que va del 2019

Luego de haber transcurrido sin mayores problemas la gira de polvo de ladrillo, parecía que Del Potro finalmente dejaba atrás el problema. No obstante, las noticias confirmaron las peores presunciones.



"Me encanta este torneo. Desafortunadamente, no pude jugar estos últimos años, pero esta vez es un momento diferente para mí. Quiero estar listo para Wimbledon y este torneo es especial, así que estoy muy emocionado de estar aquí", había dicho Delpo antes de su debut en Queens.



Del Potro, ganador de 22 títulos de la ATP, había alcanzado su mejor ranking histórico, el número tres del mundo, en 2018, justo antes de la lesión.

Te puede interesar ¿Cómo cuidar tu salud durante el período de vacaciones?

¿Cómo se produce una fractura de rótula y cuál es su tratamiento?

El mecanismo de producción de estas fracturas suele ser, casi siempre, el trauma directo, es decir, un golpe directo sobre la rótula. Los deportes de contacto, como el fútbol y el rugby, el esquí y el motociclismo, son algunas de las disciplinas que tienen una mayor cantidad de este tipo de lesiones.



Se trata de una lesión que se diagostica, en la mayoría de los casos, en los servicios de urgencia pues generan una incapacidad funcional con dolor casi siempre impostergable.



Cuando el especialista estudia al paciente observa inflamación, limitación del movimiento articular, escoriaciones o heridas. Algunas veces se puede palpar movilidad anormal, crepitación, incluso un surco de separación entre los fragmentos fracturados.



Durante el examen físico se debe evaluar dirigidamente la capacidad a la extensión activa de la pierna -al menos contra gravedad-, ya que en caso de que el paciente no pueda efectuar ese movimiento tendrá indicación de cirugía.



Las radiografías simples son el método más claro de diagnóstico de esta patología. Así, una vez que el especialista sospecha que la persona ha sufrido una fractura de rótula, indica la radiografía para corroborar su diagnóstico. Además, de esta manera es posible conocer si el paciente ha sufrido alguna lesión complementaria a la fractura de rótula.



En relación al tratamiento, cabe mencionar que puede ser conservador o quirúrgico. Sin embargo, durante la atención de urgencia se pueden tomar una serie de medidas importantes con el fin de reducir el dolor.



El primer tratamiento es indicado en aquellos pacientes que conservan la continuidad del mecanismo extensor y en fractura no desplazada. Se debe inmovilizar en extensión por el menor tiempo posible por un periodo de tres semanas y luego comenzar una rehabilitación de acuerdo a la consolidación del hueso



El tratamiento quirúrgico, por su parte, tiene como objetivo obtener la reducción anatómica, restaurar la congruencia de la superficie articular y la integridad del mecanismo extensor.



Es importante tener en cuenta, tanto en el caso de Del Potro como en cualquier otra persona lesionada, que cualquiera sea el tratamiento elegido estas fracturas consolidarán en un período de 6 a 12 semanas. Además, es clave que desde el inicio del tratamiento el paciente ya cuente con un programa de rehabilitación para que su reintegro deportivo una vez consolidada sea lo más rápido posible y la atrofia muscular asociada sea mínima.