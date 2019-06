Consumo y abuso de tabaco, alcohol y drogas: cuál es la situación en Argentina

Según los datos del Sedronar, la marihuana, el alcohol y la marihuana son las sustancias psicoactivas con mayor tasa de uso en la población local

El consumo de tabaco, alcohol y drogas psicoactivas está muy difundido en la sociedad actual. Es importante tener en cuenta que consumo no siempre implica abuso, pero muchas veces puede derivar en ese camino.



En Argentina, la utilización de los elementos mencionados está presente, sobre todo en los rangos etarios más jóvenes. Evaluar la situación es necesario para desarrollar políticas dirigidas a la prevención de los potenciales daños que puede provocar el abuso de sustancias.



Por eso, la Secretaría de Políticas Integrales de Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) difundió un estudio reciente sobre el consumo de sustancias psicoactivas en la población nacional. El rango etario estudiado fue amplio, ya que abarca desde los 12 hasta los 65 años de edad.



La primera sustancia estudiada es el tabaco. De acuerdo a los resultados de la mencionada investigación, se trata de la segunda sustancia psicoactiva en prevalencia de año de consumo en el país, ya que el 31,3% de la población de 12 a 65 años indicó haber fumado durante los últimos 12 meses. Cabe destacar que es una práctica que se presenta con más fuerza en la población de varones -35,4%- que en la de mujeres -27,7%-.



El alcohol, aunque no se siempre se lo considere como tal, es una droga, y puede producir severas adicciones. A nivel local, el 81% de la población de 12 a 65 años tomó alguna bebida alcohólica en su vida, y cerca de 7 de cada 10 personas indicó consumo de esta sustancia durante el último año.



La marihuana es otra de las drogas cuyo consumo se evaluó dentro de esta investigación. Cabe mencionar que, luego del alcohol y el tabaco, es la sustancia con mayor tasa de consumo de alguna vez en la vida (17,4%). A su vez, el 7,8% de la población presenta consumo reciente o en el último año, valor que asciende a 10,7% entre los varones y 5,2% en la población de mujeres.

Es importante tener en cuenta que el uso de esta sustancia se distribuye en todos los tramos de edad, pero se concentra con mayor intensidad en la población de 18 a 34 años. La edad de inicio en el consumo de marihuana promedia los 18 y 19 años, levemente más temprano en el caso de los varones, y se observa que los más jóvenes -12 a 17 años- son los más precoces en el consumo de marihuana por primera vez dado que en promedio lo hacen a los 15 años.



Dentro del estudio del Sedronar se menciona otro informe, elaborado por la Dirección Nacional del Observatorio Argentino de drogas (DONAD) y titulado "Marihuana. Intensidad del consumo". Un aspecto de relevancia que se menciona en esta investigación examina es el uso problemático y/o de abuso de esta sustancia psicoactiva, dimensión que trabaja a partir de dos indicadores construidos a tal fin. Uno de ellos, sensible al fenómeno del abuso, sigue los criterios del "Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales" (DSM IV), y el otro, referido a los casos de dependencia, creado a partir de los criterios "Clasificación internacional de enfermedades" (CIE 10). Los resultados del informe citado aseguran que el 18,8% de los consumidores del último año presenta un uso abusivo.



La cocaína, como la mayoría de las personas sabe, también es una droga psicoactiva, por lo que su consumo también se ha estudiado. De acuerdo a los resultados del informe publicado por el Sedronar, el 5,3% de la población de 12 a 65 años ha consumido cocaína alguna vez en la vida, lo que representa a más de un millón de personas. Al igual que sucede con las sustancias mencionadas anteriormente, la población masculina presenta una prevalencia mayor que la femenina -8,2% y 2,7% respectivamente-, y esta tasa global, a su vez, se incrementa con la edad hasta llegar a los 34 años, donde comienza a decrecer. Es importante mencionar que el consumo reciente de cocaína -en los últimos 12 meses del relevamiento- se encuentra en el 1,5% de la población general. Del mismo modo, este valor aumenta al interior de la población masculina -2,4%- y decrece entre las mujeres -0,7%-.



Por último, la mayor proporción de consumidores recientes de cocaína se halla entre los 18 y los 24 años -3%-, que a su vez disminuye en los rangos etarios más extremos.



A partir de esta etapa el estudio citado abre otro capítulo: el consumo de sustancias psicoactivas por vía inyectable. En este sentido, asegura que en la Argentina 43.147 personas (0,2%) entre 12 y 65 años han consumido alguna vez en su vida alguna sustancia psicoactiva por vía inyectable. De ellas, 34.481 -80%- son varones y 8.666 -20%- son mujeres, que representan el 0,4% y el 0,1% de la población general, respectivamente. De los más jóvenes, el grupo de entre 12 a 17 años, 709 -0,04%- se han inyectado alguna sustancia psicoactiva alguna vez en su vida. Por otro lado, en los grupos etarios a partir de los 18 años, la prevalencia de inyección de sustancias se incrementa respecto de los más jóvenes: el 0,3% -9.556 personas- del grupo etario de 18 a 24 años fue usuaria alguna vez en la vida, una proporción similar se presenta en el tramo de 25 a 34 años -13.537 personas- y en el de 35 a 49 años -14.941 personas-, y el 0,2% -19.345 personas- del tramo de los 35 a los 65 años. Entre ellos, entonces, el grupo etario con la mayor prevalencia de vida de consumo es el que se encuentra entre los 25 y 49 años.



Cabe destacar que el uso inyectable de sustancias psicoactivas se presenta en todos los grupos etarios con mayor fuerza entre los varones, con excepción del tramo de edad más joven.



La sustancia más consumida por vía inyectable es la cocaína, dado que el 63,3% de quienes han hecho esta práctica alguna vez en su vida han mencionado dicha sustancia. Por su parte, la morfina, petidina o similares, es la segunda sustancia más consumida por vía inyectable, ya que se observa en el 19,4% de los prevalentes de vida. El alcohol y la heroína fueron indicados por el 10,4% y 8,2% de la población usuaria, respectivamente, seguidos por las anfetaminas -4,4%-. El 33,4% de la población prevalente de vida de inyectables, finalmente, manifestó haber consumido otra droga diferente a las mencionadas.



La población usuaria de sustancias psicoactivas por vía inyectable manifestó, en su mayoría -75,7%-, haber consumido por última vez hace más de un año. Además, en 15,9% de esa población ubica su último consumo hace más de un mes pero menos de un año, y, finalmente, solo el 3% realizó su último consumo durante los últimos 30 días anteriores a la fecha del relevamiento. Mientras la población de varones usuarios presenta un patrón similar al mencionado para toda la población, entre las mujeres la mayor proporción de casos -54,9%- ha consumido por última vez hace más de un mes pero menos de un año, al tiempo que no se registran usuarias mujeres que hayan consumido en el último mes.



Por otro lado, la población que ha consumido por última vez hace más tiempo -más de un año- tiene mayoritariamente entre 25 y 34 años -40,4%-, y decrece superada esa edad aunque se encuentra presente en todos los tramos etarios. De modo similar aunque con mayor heterogeneidad, más de la mitad -65,2%- de quienes han consumido por última vez durante los 12 meses previos al relevamiento tiene entre 35 y 49 años, y solamente cerca del 10% tiene menos de esa edad -entre 18 y 34 años-. Finalmente, los usuarios de inyectables cuyo consumo es más reciente, todos ellos varones, son marcadamente más jóvenes: el 82,5% de ellos tiene entre 18 y 24 años. Por último, el 17,5% restante de esa población se ubica en el grupo de edad de 35 a 49 años.



Si bien el estudio citado fue publicado en 2017, ha arrojado datos relevantes en relación al consumo de tabaco, alcohol y otro tipo de drogas en la población argentina. De esta manera, se puede conocer en profundidad la situación local y se pueden tomar medidas más eficientes para contribuir al buen estado general de salud de los habitantes del país.