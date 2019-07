El diagnóstico de enfermedades arteriales es cada vez más fácil: cuál es el rol de la tecnología

El diseño de nuevos dispositivos permite diagnósticos más precisos con una menor cantidad de recursos, lo cual beneficia tanto al médico como al paciente

Las innovaciones tecnológicas aplicadas al ámbito de la salud son un campo que está en constante cambio y crecimiento. Los nuevos dispositivos se adaptan a patologías que ya existen y ayudan a diagnosticarlas más rápido; al mismo tiempo, aparecen nuevas enfermedades y se necesitan más innovaciones para poder detectarlas a tiempo y de manera precisa. Una especie de círculo que nunca termina de cerrarse porque siempre se separan más los extremos.



Sin embargo, actualmente es posible afirmar que el diagnóstico de algunas patologías se ha vuelto más sencillo y menos engorroso, debido a los avances tecnológicos que se han ido desarrollando en las diversas áreas.



En este sentido, quienes se dedican a la detección y tratamiento de enfermedades cardíacas y cardiovasculares se han beneficiado mucho de la innovación tecnológica; esto es así debido a que hay una gran cantidad de empresas dedicadas a desarrollar constantemente nuevos equipos para mejorar la experiencia del médico y la calidad de atención del paciente.



La Clínica y Maternidad Suizo Argentina es una de las exponentes en esta materia a nivel nacional, tanto en pacientes adultos como en niños, debido a la calidad de los profesionales que trabajan allí y a las aptitudes generales de la institución. Pero no solo eso. Recientemente han decidido dar un paso más y posicionarse así como una de las líderes regionales y, sin duda, nacionales, en relación al diagnóstico vascular. En los últimos días presentaron un nuevo angiógrafo, que adquirieron para que forme parte del Departamento de Hemodinamia y Cardiología intervencionista de entidad médica.



Se trata de un dispositivo de última generación diseñado por la empresa Phillips y conocido con el nombre de Azurion. El equipo angiográfico -no solo este, sino todos- se utiliza para ver detalladamente las arterias de un determinado sector del cuerpo del paciente. ¿Cómo se hace? Antes de comenzar el estudio se le introduce un catéter -un tubo de plástico muy pequeño- dentro de la o las arterias que se quieren estudiar y de ese modo se inyecta contraste yodado. Una vez realizado ese procedimiento, con el paciente acostado en una camilla y, a través de la aplicación de rayos, el médico puede ver el detalle de sus arterias. De esta manera, el especialista -que suele ser un cardiólogo o radiólogo intervencionista- puede ver en tiempo real la circulación del paciente.



Así, podrá saber qué patología padece la persona -si es que padece alguna-, si tiene alguna obstrucción, o un aneurisma, y si requiere una intervención mayor para solucionar ese problema.



Hasta acá se ha descripto el funcionamiento de cualquier equipo de angiografía, ya sea de primera o última generación. Actualmente, en Argentina hay muchos centros de salud que disponen de esta tecnología para examinar a sus pacientes.



No obstante, el equipo que recientemente adquirió la Clínica Suizo Argentina es diferente, no es uno más entre su clase. Si bien el procedimiento es similar -se necesitan rayos, un catéter y una sustancia de contraste-, las diferencias que Phillips ha introducido en su nuevo producto hacen que los resultados y el proceso del estudio sean exponencialmente mejores.



"La principal novedad, que todavía no tiene ningún equipo en todo el país, es la posibilidad de manejarlo desde adentro de la sala con una pantalla táctil adosada a la mesa de intervención", asegura el Dr. Jorge Luis Falcón, Director médico de la Clínica. De esta manera, el "profesional que realiza el estudio pierde menos tiempo entre que toma la decisión de hacer algo y finalmente se concreta, precisamente porque no tiene que darle la orden a la persona que está manejando el equipo del lado de afuera, en la parte de control", refuerza.



Además, tiene otro beneficio fundamental en relación al paciente: el alineamiento automático, que funciona sin usar rayos. Esto implica que "el equipo se alinea con las imágenes que va tomando, por lo que no es necesario irradiar al paciente de manera constante", explica el Dr. Falcón. Este aspecto es fundamental para cualquier persona, pero "en chicos, donde la Clínica y Maternidad Suizo Argentina es referente en relación a la cirugía cardiovascular, es crucial usar la menor cantidad de rayos, porque eso queda en el cuerpo durante años", señala el Director médico de la institución.



Otro de los aspectos positivos y novedosos del nuevo equipo angiográfico es la posibilidad de ver en tres dimensiones las arterias del paciente. Así, "se puede ver toda la estructura de manera más realista y, además, es posible visualizar cómo quedaría una válvula, por ejemplo, colocada en ese lugar", agrega el Dr. Jorge Falcón.

PHILIPS AZURION 7 C12 FLEX VISION XL



Por último, es importante destacar que el angiógrafo Azurion permite una fusión de las imágenes con el resto de los equipos presentes en la sala, como ecógrafos, por ejemplo. A través de la tecnología Truevue, brinda la posibilidad de realizar Eco intracardíaco 3D con el sistema Vulcano. Así, el especialista que realiza el estudio podrá ver varias imágenes, tomadas por equipos distintos, en una misma pantalla. De esta forma, el principal recurso que se ahorra es el tiempo, a la vez que se hacen más eficientes los procedimientos y se evitan errores humanos al traspasar las imágenes y ahorra algunos recursos.



En cuanto a la visualización de la información, cabe mencionar que cuenta con una Pantalla LED 60", la cual garantiza la visualización de 8 monitores en simultaneo para la mejor operativa de procedimientos complejos en sala de operaciones.



La inversión en nuevos equipos de diagnóstico es clave en dos aspectos: por un lado, para el médico, que dispone de una mayor cantidad de recursos para hacer un diagnóstico preciso; por otro lado, para el paciente que sufre la patología, ya que le brinda mayores probabilidades de que el especialista conozca su afección y pueda, así, indicar el tratamiento adecuado.