Mundo Sano presenta la muestra "Outbreak, epidemos en un mundo conectado"

La muestra conmemora el centenario de la epidemia de gripe de 1918 y es parte del Proyecto Pandemias del Smithsonian National Museum of Natural History

En general, el mundo de la salud no suele estar relacionado con rubros creativos. Se trata de un área que, si bien no es un compartimiento estanco, se nutre de otro tipo de disciplinas, que justamente no están relacionadas a lo artístico. Hasta ahora.



En los próximos días llegará a la Argentina una muestra itinerante titulada "Outbreak: Epidemias en un mundo conectado"; se trata de una exposición Smithsonian Institute, en alianza con el Global Health Institute de la Universidad de Harvard, que apunta a conmemorar el centenario de la pandemia de influenza de 1918. Es importante recordar que en aquel momento esta situación causó entre 50 a 100 millones de muertes -del 3 al 5 % de la población mundial- y generar conciencia e interés en esta problemática.



La muestra llega a la Argentina de la mano de la Fundación Mundo Sano. Además, cuenta con el aporte de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) quien asesoró respecto del contenido de los paneles locales.

Te puede interesar El diagnóstico de enfermedades arteriales es cada vez más fácil: cuál es el rol de la tecnología

Silvia Gold, presidenta de la Fundación Mundo Sano y Carla Vizzotti, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología

Te puede interesar Licencia por maternidad: qué dice la ley de contrato de trabajo



Para transmitir este mensaje a la mayor cantidad de público posible, se coordinó con Aeropuertos Argentina 2000 poder utilizar espacios de circulación pública de ciertos aeropuertos de la concesión. De esta manera, a partir de julio la muestra se exhibirá en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, se trasladará al Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes, de la ciudad de Salta; al Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés, ciudad de Santiago del Estero y el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.



"Outbreak: Epidemias en un mundo conectado" está integrada por 22 paneles y gira en torno a cinco temas. Por un lado, los orígenes de los brotes, es decir, aprender a descubrir cómo los microbios se transmiten de animales a humanos y el papel de los factores ambientales en la propagación de patógenos; en segundo lugar, la detención de la propagación: conocer cómo el comportamiento personal, los cambios sociales y la coordinación global pueden disminuir el riesgo de brotes de enfermedades; la respuesta y contención es otro de los ejes, y enseña a controlar la propagación de las enfermedades infecciosas; también están los perfiles de enfermedades, como el VIH, el ébola, el virus del Zika, la tuberculosis, la fiebre amarilla y la enfermedad de Chagas, para comprender de dónde provienen, cómo se transmiten, su tratamiento y/o prevención y el valor de las vacunas como herramienta clave para la prevención de enfermedades.



Una parte de la exposición «Outbreak» se centra es concientizar a la población sobre los riesgos de pandemia bajo la noción de que la salud humana, animal y medioambiental están conectadas como un solo ente. Así, destaca que es inevitable que aparezcan nuevos patógenos en el futuro. Sin embargo, es fundamental comprender la influencia humana en su aparición y desarrollo.