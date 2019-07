Banco de drogas: cómo es el trámite para recibir medicamentos oncológicos gratuitos

En la web de la Secretaría de Gobierno de Salud están detallados los requisitos necesarios para acceder a este beneficio que brinda el Estado

Hoy en día no es una novedad que los medicamentos oncológicos tienen precios muy elevados. Esto hace que para muchos pacientes sea difícil, incluso imposible en ciertos casos, llegar a comprar las drogas que necesitan para iniciar o continuar con su tratamiento.



Es por eso que desde la Secretaría de Salud -ex ministerio de Salud- se han propuesto un plan que permita a ese grupo de personas acceder a este beneficio. Es importante aclarar, sin embargo, que para poder acceder a él es necesario cumplir una serie de requisitos.



El programa está dirigido a pacientes oncológicos inscriptos en la Cobertura Universal de Salud (CUS), otro programa del Gobierno que apunta a brindar la cobertura total en relación a todos los aspectos de la salud, entre los cuales también se encuentran los medicamentos.



Además, para poder obtener su medicación de manera gratuita, los pacientes oncológicos deben tener sólo cobertura pública de salud. Para poder constatar esta información, es necesario acreditar mediante la certificación negativa de ANSES o certificado del organismo que corresponda según la jurisdicción de residencia del paciente, la no cobertura mediante el sistema de salud de obras sociales o prepagas.

Por otro lado, debe ser un paciente que se trate completamente en un hospital público.



Para la admisión la persona deberá llevar fotocopia del DNI del paciente y de quien retira el medicamento, formulario de solicitud de medicamentos oncológicos, que se conoce como ficha de admisión, y la receta firmada por especialista y director del hospital, con caducidad a los 30 días. Además, tiene que proveer una fotocopia de informe anátomo patológico o el que corresponda, una fotocopia de estudios de valoración para enfermedad avanzada, un resumen de la historia clínica, una encuesta con datos sociales y, una vez más, la certificación negativa de ANSES.



En cambio, para continuidad del tratamiento, la persona necesitará llevar otro tipo de documentos. La receta según farmacopea argentina es uno de ellos. El segundo es el formulario de solicitud de medicamentos oncológicos (ficha de renovación) pre-impresa que completará el médico tratante cada 3 ciclos de tratamiento. Si se tratara de enfermedad avanzada, se deberá adjuntar fotocopia de informes de estudios de valoración de la enfermedad al inicio del tratamiento solicitado y fotocopia de estudios con los que se valora la respuesta cada 3 ciclos de tratamiento.



Por último, si el paciente necesita hacer un cambio de tratamiento, se le solicitan una serie de documentos importantes al momento de hacer el trámite. El primero es una receta firmada por especialista y director del hospital, con caducidad a los 30 días. Además, es fundamental llevar el formulario de solicitud de medicamentos oncológicos (ficha de renovación) justificando el cambio de tratamiento. En este sentido es importante aclarar que los motivos pueden ser tres: por progresión de enfermedad -que debe llevar fotocopia de informes de estudios con los que se valorará la patología-, por toxicidad -deberá adjuntar el formulario de reporte de farmacovigilancia, el que se encuentra disponible en la página institucional de la ANMAT-, o por segunda fase del tratamiento -se deberá aclarar que el mismo es parte del primer esquema indicado-.



Aunque todos los especialistas deberían saberlo, es importante recordar que la prescripción médica debe circunscribirse a las drogas que forman parte del Vademécum vigente.

Para todos ellos la cobertura abarcará los medicamentos que se encuentren aprobados por Resolución Ministerial y que constituyan el Vademécum vigente del Programa.