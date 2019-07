Cannabis medicinal: cómo inscribirse en el registro de pacientes en tratamiento

En Argentina, para poder comprar productos medicinales de estas características es necesario estar inscripto en un registro nacional

Desde hace mucho tiempo -desde antes que aparecieran las leyes a regular su uso- la planta de cannabis se utiliza para el tratamiento de los síntomas de algunas enfermedades. Los beneficios de esta planta salen de sus más de 60 de estas sustancias, a las que se atribuyen distintas funciones.



Por su parte, el cuerpo humano posee en la superficie de muchas células sitios específicos donde se acoplan estos principios activos de la planta, lo cual hace que le sea posible procesarlo y sentir sus efectos.



En Argentina es legal el uso de cannabis para tratamiento de algunas enfermedades, ya que se sancionó una ley hace algunos años atrás.



Sin embargo, no cualquier persona puede obtener productos derivados de la planta de cannabis. Todos aquellos pacientes que necesiten obtener cannabis para tratar alguna patología -siempre con prescripción médica, por supuesto- deben hacer una solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (RECANN).



Luego, en caso de aprobarla, el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados y Tratamientos No Convencionales coordina la posible inclusión en un protocolo de investigación desde el cual se suministrará la entrega del producto.



¿Cómo es el trámite?

En primer lugar, la persona debe procurar tener una receta oficial para prescripción de estupefacientes por triplicado, firmada por un especialista.



Para empezar el trámite -que es totalmente gratuito- es necesario descargar el formulario de solicitud de inscripción en el RECANN. Luego, el paciente interesado -o algún miembro de su familia- debe imprimirlo y completar la información requerida. Los datos importantes son el domicilio, el resumen de historia clínica y el diagnóstico y patologías asociadas según la clasificación CIE-10.



Es importante saber que ese formulario también debe estar firmado por un especialista, además de por el propio paciente o familiar, tutor, encargado o responsable legal.



El cuarto paso del procedimiento es presentar el formulario y la receta oficial para prescripción de estupefacientes en alguno de los institutos o delegaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que están distribuidas en todo el país. Cabe destacar que es posible hacerlo en persona o enviarlos por correo postal.



Instituto Nacional de Medicamentos (INAME)

Av. Caseros 2161, Primer Piso, Comercio Exterior - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP C1264AAB) - Teléfono: 4340-0800 internos 2815/2829 - Horario: 9:30 a 12:30 h.



Delegación ANMAT Mendoza

Remedios de Escalada de San Martín 1909, Ciudad de Mendoza - Provincia de Mendoza

Delegación ANMAT Córdoba

Obispo Trejo 635, Ciudad de Córdoba - CP X5000IYM - Provincia de Córdoba.



Delegación INAL Posadas

Roque González 1137 | Posadas | CP N3300MCR | Provincia de Misiones.



Delegación INAL Santa Fe

Eva Perón 2456, Ciudad de Santa Fe (S3000BVJ) - Provincia de Santa Fe.



Una vez finalizada esa presentación de documentos, la ANMAT enviará al correo electrónico declarado en el formulario la confirmación de la iniciación del trámite e informará si la documentación está completa u observada.



En caso de que esté todo correcto la persona debe pasar al siguiente paso de la inscripción, ya que hasta este momento no se puede dar por inscripta. Por otro lado, si se le hace alguna observación debe corregir los aspectos detallados en el correo electrónico.



Por último, una vez que la documentación esté completa, ANMAT la va a enviar al Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados y Tratamientos No Convencionales, que aprueba o no tu solicitud.



Es importante saber que el Programa puede pedir más documentación, informes o estudios complementarios para poder llegar a una conclusión.