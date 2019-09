Estudio, las pastillas anticonceptivas podrían estar relacionadas con depresión en la edad adulta

Una investigación reciente sugiere que las mujeres que usaron anticonceptivos orales en su adolescencia tienen más chances de desarrollar depresión

Los anticonceptivos orales son un método actualmente muy difundido para prevenir los embarazos, precisamente porque su porcentaje de efectividad 98%, una de las más elevadas en este tipo de métodos.



Sin embargo, como toda medicación, puede tener efectos adversos sobre el cuerpo de la mujer que los toma. En este sentido, recientemente se publicó una investigación que sugiere que existe una relación entre la toma de pastillas anticonceptivas en la juventud y la depresión en la edad adulta.



Se trata de una investigación de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, que se publicó en el 'Journal of Child Psychology and Psychiatry'. Allí, los investigadores encontraron que las usuarias de píldoras anticonceptivas de adolescentes tenían una probabilidad entre 1,7 y tres veces mayor de estar clínicamente deprimidas en la edad adulta, en comparación con las mujeres que comenzaron a tomar píldoras anticonceptivas cuando eran adultas y aquellas que nunca habían tomado píldoras anticonceptivas.



El estudio es el primero en analizar el uso de anticonceptivos orales durante la adolescencia y su relación con la vulnerabilidad a largo plazo de las mujeres a la depresión. La depresión es la principal causa de muerte por discapacidad y suicidio en todo el mundo, y las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de padecerla en algún momento de sus vidas.



"Nuestros hallazgos sugieren que el uso de anticonceptivos orales durante la adolescencia puede tener un efecto duradero en el riesgo de depresión de una mujer, incluso años después de que deje de usarlos", explica Christine Anderl, primera autora del estudio. Es importante tener en cuenta que la adolescencia es un período importante para el desarrollo del cerebro, y estudios previos en animales han encontrado que manipular las hormonas sexuales, particularmente durante las fases importantes del desarrollo del cerebro, puede influir en el comportamiento posterior de una manera irreversible".



Los investigadores analizaron los datos de una encuesta representativa de la población de 1.236 mujeres en Estados Unidos y controlaron una serie de factores que previamente se habían propuesto para explicar la relación entre el uso de anticonceptivos orales y el riesgo de depresión. Estos incluyen la edad al inicio de la menstruación, la edad de la primera relación sexual y el uso actual de anticonceptivos orales.



Si bien los datos muestran claramente una relación entre el uso de anticonceptivos durante la adolescencia y el aumento del riesgo de depresión en la edad adulta, los investigadores señalan que no prueba que uno cause el otro.



Los investigadores están trabajando actualmente en un estudio prospectivo para investigar cómo los cambios hormonales durante la adolescencia pueden afectar las emociones, las interacciones sociales y la salud mental de los adolescentes. Están reclutando niñas de 13 a 15 años para participar en el estudio, que incluirá una serie de tareas de laboratorio y la recogida de muestras de saliva para medir los niveles hormonales durante tres años.