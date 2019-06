La AFIP intima a monotributistas a cumplir con obligaciones que no les corresponden

La AFIP intima a monotributistas al pago de las cotizaciones previsionales a aquellos que, además tienen un trabajo en relación de dependencia.

En una nueva polémica avanzada, la AFIP intima a monotributistas al pago de las cotizaciones previsionales a la seguridad social a aquellos que, además de estar inscriptos en el régimen simplificado, tienen un trabajo en relación de dependencia.



El monotributo es un régimen simplificado que incluye el pago de tres componentes:



- Impositivo: sustituye el pago del IVA y Ganancias en un solo monto mensual fijo,

- Previsional: corresponde a los aportes a la seguridad social para la futura jubilación del contribuyente,

- Obra Social: corresponde a los aportes a obra social para el monotributista y sus cargas de familia.

"Ahora bien, en el caso de empleados en relación de dependencia es posible el alta dentro del Monotributo en la categoría como no aportante. Esto quiere decir que al ya tener retenciones por aportes a la jubilación y a la obra social por el empleo, se podrá adherir al régimen simplificado ingresando solamente la cuota impositiva, desligándose de la obligación de ingresar las cotizaciones previsionales fijas a la seguridad social y obra social", señalan desde el Blog del Contador.



Sin embargo, el organismo a cargo de Lenadro Cuccioli ha salido a reclamar pagos por aportes que no corresponden y a los que el contribuyente en cuestión no está obligado a ingresar.







En el aviso enviado por el organismo recaudador se advierte que "nos contactamos para informarte que, de nuestros registros, no surgen pagos a las cotizaciones del regimen de seguridad social".



La nota culmina con una seria advertencia: "Ante el incumplimiento de esos requisitos, tendrías que darte el alta en el impuesto monotributo autónomo desde la fecha que te corresponda y efectuar los pagos".



Ante tanto cruce de información que utiliza el fisco, resulta extraño que no pueda detectar que un monotributista que no paga su componente previsional es porque está en relación de dependencia.



"Ello es fácilmente detectable con información que también surge de la propia AFIP, el servicio Aportes en Línea", advierten desde el blog contable e impositivo y muestran el siguiente detalle:





A todo esto se agrega que desde hace unos días la AFIP ha comenzado a intimar los pagos del Monotributo a aquellos que poseen una supuesta deuda con el fisco. La AFIP reclama deudas que según ellos están impagas pero que el contribuyente cumplió mediante pago con débito automático.



En el ejemplo de la imagen facilitada por el blog administrado por el consultor tributario Marcos Felice queda en claro como la AFIP intima a monotributistas una deuda del período 04/2019 cuando en la cuenta corriente se encuentra cancelada.





Desde el primer día posterior al vencimiento del pago del Monotributo y hasta el momento que impacta el mismo, quienes tienen adherido el débito automático generan una deuda ficticia que, entre otras cuestiones mas graves -como puede ser querer emitir un libre deuda y no poder- generan este tipo de intimaciones que no son mas que una falsa acusación por una falta que no se ha cometido.

Respuesta oficial

Desde la AFIP precisaron a iProfesional que lo que se hizo "son inducciones, no intimaciones; y se hicieron a aquellos monotributistas que no están en relación de dependencia ni aportan a cajas previsionales complementarias".

"Por lo tanto, les corresponde pagar el aporte previsional. Fueron 40 mil cartas y en un mes ya se logró que el 10% comience a pagar dicho aporte", agregaron desde el fisco nacional.

Asimismo, desde el organismo de recaudación, sostienen que "la AFIP puede inducir a la gente a que pague el aporte previsional si no es empleado en relación de dependencia o no aporta a una caja".