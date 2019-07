Ganancias y Bienes Personales: advierten que la AFIP intima por intereses que no corresponden

Expertos advirtieron que la AFIP está enviando nuevas intimaciones reclamando intereses resarcitorios a los contribuyentes en Ganancias y Bienes Personales

Expertos advirtieron a iprofesional que la AFIP está enviando nuevas intimaciones reclamando intereses resarcitorios a los contribuyentes que hicieron pagos en el Impuesto a las Ganancias y/o Bienes Perrsonales y aún no presentaron las declaraciones juradas.



"No hay presentación de declaración jurada determinado impuesto. No se pueden determinar intereses", aseguró a este medio, Sebastián M. Domínguez, Socio de SDC Asesores Tributarios.

Se debe esperar la presentación de a declaración jurada para determinar si corresponden - o no- los intereses.

Renta financiera

Las personas humanas y sucesiones indivisas deben presentar la declaración jurada del impuesto cedular, hasta el viernes 19 de julio. Podrán optar por confeccionarla a través del servicio con clave fiscal "Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado", mediante una de las siguientes modalidades:

- Declaración jurada detallada: se consignarán los importes individuales por cada tipo de renta.



- Declaración jurada simplificada: se informarán los importes totales por cada tipo de renta.

Para presentar la declaración jurada simplificada se tiene que ingresar los tres grupos objetos de renta:



- Rendimiento de valores.



- Intereses de depósitos a plazo.



- Enajenación de acciones y demás valores.



- Para cada una tenés que informar la cantidad de operaciones y el total del resultado neto del rendimiento por titular en moneda nacional (alícuota del 5%) y en moneda nacional con cláusula de ajuste o moneda extranjera (alícuota del 15%).



En el caso del tercer grupo objeto de renta también se tiene que informar el resultado neto de la compraventa de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores que coticen en bolsa o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), además de la cantidad de operaciones realizadas.



A continuación, un resumen de la información a aportar por cada grupo objeto de renta:

En el caso de optar por la declaración simplificada, deberás conservar los papeles de trabajo que respalden el cálculo de los importes totales consignados.



La presentación de las declaraciones juradas de carácter informativas de Ganancias y Bienes Personales podrá realizarse hasta el día 24 de julio, de acuerdo a la prórroga otorgada por la Resolución General 4506.