Hernán Lacunza: "Que los gobernadores digan si no quieren que bajen los impuestos"

El flamante ministro de Hacienda les respondió a los mandatarios provinciales que se quejaron por "el impacto fiscal" que tendrán en sus arcas.

El flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se refirió a las quejas de algunos gobernadores por las medidas que tomó el Gobierno tras la derrota en las PASO y pidió que "digan si no quieren aliviar a la población".



"Que los gobernadores digan si no quieren bajar los impuestos porque no quieren aliviar a la población", dijo Lacunza en declaraciones al programa Va de Vuelta (Radio Nacional).



En este sentido, el funcionario amplió: "A veces algunos hacen hincapié en lo que se pierde y no en lo que se gana". Y agregó: "Hay gobernadores en una posición de reclamo frente al Gobierno... Los impuestos no son exclusivamente nacionales, se coparticipan. Cuando suben, el Gobierno central paga los costos y los beneficios se coparticipan".



Tras los anuncios del Gobierno, gobernadores opositores habían cuestionado "el impacto fiscal" que tendrán en las arcas de las provincias y remarcaron su intención de recurrir a la Justicia a partir del lunes para impedir que esas iniciativas se apliquen.



La postura de los mandatarios provinciales fue fijada el miércoles en una reunión que mantuvieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde coincidieron en que las decisiones económicas anunciadas "no fueron consensuadas con los gobiernos provinciales" y tildaron a las propuestas como "inconsultas y electoralistas".



"Las reuniones fueron positivas", concluyó.