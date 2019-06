El mejor MBA online del mundo es español, según un ranking global

La consultora especializada en educación superior Quacquarelli Symonds (QS) reveló este jueves su ranking global de Maestrías en Administración de Negocios (MBA, por sus siglas en inglés) que se cursan a distancia.

Volvió a consagrarse en el tope de la lista el Global MBA que ofrece la española IE Business School desde el su campus madrileño, que incluye clases que se imparten desde su impresionante "Wow Room" (en foto) para estudiantes de todo el mundo.

Si bien los programas de maestría y posgrado que se dictan en esta casa de altos estudios se imparten en inglés, el "idioma oficial" de IE Business School, no fue ésta la única incursión en el ranking con "acento español".

También se ubicó, en el puesto 15, el EU Business School Online MBA –de la entidad previamente conocida como European University- que tiene campus en Barcelona, Munich, Suiza y Ginebra.

Más aún, entre las 40 maestrías online de administración que destacó QS hubo una latinoamericana: la propuesta a distancia de la peruana CENTRUM Católica Business School, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quedó en el puesto 16 a nivel global. Esta entidad figura también frecuentemente en los rankings de educación a distancia del Financial Times y Eduniversal.

Fuera de estas entidades educativas, la mayoría de los MBA Online que nutren el ranking de QS pertenecen a los mercados más desarrollados de educación ejecutiva. Casi la mitad (19) son de Estados Unidos, nueve del Reino Unido, cuatro de Australia, y Suiza, La India, Italia, Nueva Zelanda y los Países Bajos tienen un ingreso cada uno.

NEW RANKING — Which business schools offer the best online MBA experience? Check out the new QS Online MBA Rankings 2019:



➡️ https://t.co/uNz9xswcip#QSWUR pic.twitter.com/LbVVSq3R2S