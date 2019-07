"El sueño del pibe" emprendedor: cómo fue la venta de Restorando a una "app" internacional líder en reservas

Los fundadores de la firma latinoamericana cuentan cómo tomaron esta decisión y cómo transitan los primeros días al frente de una empresa "ajena"

No es secreto que el sueño de muchos "jóvenes emprendedores" en Latinoamérica es fundar una compañía que replique un modelo "importado" de negocio, ya probado en el exterior pero inexistente en la región, para que en poco tiempo sea absorbida por esa compañía extranjera a cambio de sumar varios ceros en la propia cuenta bancaria.

Pero ese no es el verdadero espíritu emprendedor ni tampoco era el deseo que tenían Frank Martin y Franco Silvetti cuando en 2011 pusieron las piedras fundacionales en la reconocida aplicación para realizar reservas de salidas, Restorando, en la cual siempre trabajaron para el largo plazo.

De hecho, en la etapa startup atravesaron diversas rondas de inversión –donde sumaron fichas de parte de referentes del ecosistema emprendedor local como Andy Freire y Santiago Bilinkis, creadores de Officenet y de la aceleradora Quasar Ventures- y también la expansión regional a los principales mercados gastronómicos de Argentina (Buenos Aires y Córdoba), Brasil (Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro y São Paulo), Chile (Santiago y V Región), Colombia (Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín), Ciudad de México, Panamá, Lima en Perú y en Montevideo, Uruguay.

El modelo de negocio fue el de ofrecer una aplicación gratuita para el usuario, que le cobra a los locales de comida cuando el comensal no solo efectúa una reserva sino que efectivamente la utiliza. Además, las empresas podían comprar una versión profesional del software de gestión de Restorando, que ofrece ventajas por sobre la plataforma gratuita. Desde allí pueden comunicar promociones y ofrecer descuentos exclusivos.

Así Restorando llegó a tener unos 4 millones de comensales que la utilizaban en más de 3500 locales y cadenas. En Buenos Aires, por ejemplo, Palermo es el barrio en donde más se utiliza, y los lugares que más reservas cosechan son La Parolaccia, Cabaña Las Lilas, Tucson y La Bisteca. Generalmente la utilizan jóvenes de entre 25 y 34 años, dos tercios de los cuales son mujeres, y suelen comer en parrillas, locales de comida italiana o cocina internacional.

Este éxito llevó a esta firma a tener también asociaciones con Google –para que los internautas pudieran efectuar reservas directamente a través de Google Maps- y con TripAdvisor. Pero esta última "partnership" era algo más particular, ya que esa compañía que cotiza en NASDAQ era dueña también de TheFork, aplicación para reservas gastronómicas creada en Australia y líder indiscutida en Europa. Opera en 55 millones de restaurantes que ganó a base de adquisiciones de compañías similares.

El vínculo para que los usuarios de TripAdvisor también utilizaran la tecnología de Restorando al pedir una mesa en alguna de los principales destinos turísticos de Latinoamérica evolucionó en una relación estrecha entre los fundadores argentinos y Bertrand Jelensperger, CEO de TheFork.

"Obviamente los emprendedores siempre anticipan tres posibles caminos: salir a la oferta pública, vender la compañía a una empresa mayor o fundirse, aunque hay caminos intermedios. Siempre aspiramos a lo primero, pero nuestro 'partnership' con TripAdvisor funcionó muy bien y a los restaurantes les encantó. Así construimos una relación con ellos y la verdad es que pegamos onda con el CEO de The Fork, que es una luz, que no tiene miedo a 'embarrarse', que conoce cómo estratégicamente llevar una startup a lo más alto. Un día el diálogo nos llevó hacia este lado, lo evaluamos y nos pareció una buena ecuación", recordó Frank Martin (en foto) en un evento celebrado este miércoles en Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

Otro factor que influyó en la decisión fue la "cultura startupera" que mantuvo TheFork pese a estar dentro de una multinacional enorme, y también la posibilidad de expandirse y crecer con una tecnología más avanzada. No obstante, para los fundadores la decisión no se trataba solamente sobre la venta de la compañía sino también de permanecer en la misma bajo la gestión de otra persona, algo que para un emprendedor es como dar en adopción a su propio hijo pero cuidarlo como niñero.

"Siempre vender tu compañía es una decisión difícil. Está toda esta parte romántica de la creación de la marca, pero también que no conocés en profundidad cómo es trabajar adentro de una compañía. Y es tu vida. Pero hablé con todos los que le vendieron su empresa a TripAdvisor y el 80% sigue trabajando con ellos. Eso para mi fue clave", contó Martin ante una pregunta de iProfesional.

"En el proceso inclusive, como tienen mucha experiencia en adquisición de compañías, me consultaron si tenía claro que no iba a ser sencillo para nosotros este cambio y lo conversamos. Así que el nivel de conciencia era altísimo para mí y para mi socio. Fue bueno también tener a Franco para poder hablar de esto. Y siendo sincero, a cuatro meses de haber concretado la venta, estoy muy contento", resumió.

El co-fundador lamentó no poder revelar el monto al que ascendió la operación y aseguró que ni siquiera los 70 colaboradores de Restorando –quienes fueron los primeros en enterarse de la decisión y seguirán ahora bajo el paraguas de TheFork- saben la cifra. No obstante, aclaró que él y su socio, quienes conservaban la mayor parte de la propiedad original de la startup, seguirán como CEO y director de Producto de TheFork en Latinoamérica (en países de habla hispana) respectivamente, mientras que los inversores de Restorando concretaron su salida. "Si, vendimos el 100% de la compañía", aclaró el ahora CEO para la región.

El proceso continuó con la integración de los equipos de ambas aplicaciones, que solo coexistían como rivales en el mercado brasileño. Magdalena Barrenese, que desde hace años trabaja en la empresa y estaba al frente de la operación de Restorando en Brasil, contó que fue algo extraño que finalmente se conocieran y vincularan aquellas personas que hasta hace unos meses se disputaban las cuentas de los restaurantes en ese país, pero que hoy entienden que "juntos hacen la fuerza".

"Una de las ventajas de pertenecer a una multinacional como TripAdvisor es que ahora nuestros colaboradores tienen la posibilidad de viajar, de aplicar a búsquedas internas de la empresa en otras regiones. Y a la vez nos sorprendió mucho pero hay también empleados de TheFork aplicando para venir a trabajar con nosotros, por ejemplo a la Argentina y a ganar un sueldo en pesos", reveló la ejecutiva que continúa bajo este nuevo esquema como líder de Marketing en Latinoamérica.

"Nuestros ingenieros hoy están también trabajando en el desarrollo de proyectos globales de esta compañía, lo cual nos pone muy contentos", añadió Martin.

Nueva etapa

"Este es un paso muy importante no solo para nosotros como emprendedores sino también para la industria, porque nos va a permitir tener un alcance mucho mayor. La aplicación de TheFork tiene 16 millones de descargas y 23 millones de reviews. Y eso es lo que sigue para nosotros, crecer y expandirnos", dijo confiado Martin.

La compra de Restorando se concretó aproximadamente hace cuatro meses. Luego de notificar a los empleados y a los restaurantes que utilizaban la plataforma, hace tan solo semanas se completó el difícil proceso de migración del contenido y de los usuarios a la plataforma de TheFork.

En breve, los usuarios de la aplicación de origen argentino, quienes ya fueron invitados a descargar TheFork, podrán seguir abriendo la "app" pero no les permitirá efectuar reservas. Y el siguiente paso será comenzar a habilitar para los restaurantes el panel de gestión que utilizan las marcas de TwipAdvisor, y que según aseguraron los ejecutivos presentes en el evento de Palermo, es superior a la que ofrecían hasta ahora y al mismo costo.

Barrenese admitió que abandonar la reconocida marca Restorando les