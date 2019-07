No es por amor, es por espanto: la mitad de los argentinos permanece en su trabajo sólo por temor al desempleo

La industria automotriz, la de software, tecnología de la información y la de banca y finanzas son los sectores preferidos por los trabajadores locales

La consultora de recursos humanos Randstad presentó los resultados de su último estudio independiente sobre "employer branding" a nivel global, en el que se identifican los factores más relevantes para los argentinos a la hora de elegir un empleador.



El Randstad Employer Brand Research 2019 releva la opinión de más de 200.000 encuestados en 32 países. Participaron 3.970 argentinos.

Los resultados muestran que la seguridad laboral es hoy la principal razón para permanecer en un empleo, alcanzando al 49% de los encuestados locales.



"La consolidación de la seguridad laboral en lo más alto de las razones para conservar el trabajo actual puede explicarse a partir de una coyuntura en la que al no haber crecimiento del empleo, se genera una menor movilidad laboral", afirmó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.



Para poner en perspectiva el valor asignado hoy a la seguridad laboral, el estudio profundiza sobre las medidas que estarían dispuestos a tomar los argentinos a cambio de una mayor seguridad. Así, el 34% de los encuestados sostuvo estar dispuesto a resignar entre el 1% y 10% de su salario para tener un trabajo más estable.

Un 24% afirmó que estaría dispuesto a resignar más del 10% de su sueldo a cambio de mayor seguridad, mientras que el 26% indicó no estar dispuesto a resignar salario en favor de una mayor estabilidad laboral. Por su parte, un 16% respondió no saber qué hacer frente a este interrogante.



En orden de importancia, completan el top 5 de razones para permanecer en un empleo según los argentinos:

- salario y beneficios atractivos (42%);

Te puede interesar Vuelve el temor al solapamiento salarial en las empresas por el "nuevo modelo" de paritarias

- ambiente de trabajo agradable (40%);

- equilibrio entre vida familiar y profesional (40%);

- oportunidades de desarrollo profesional (39%).



Al ser indagados sobre los factores determinantes para irse de un empleo, los argentinos consultados por Randstad pusieron en un claro primer lugar una compensación demasiado baja (54%).

Le siguen la falta de oportunidades de desarrollo profesional (46%); falta de reconocimiento/recompensas (34%); falta de estabilidad financiera (28%) y condiciones de trabajo poco flexibles (24%).



Sobre estos hallazgos del estudio, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, sostuvo: "Es muy interesante el contraste entre las razones que hacen que los trabajadores permanezcan en un empleo y las que hacen que decidan ir por un cambio. Por ejemplo, el intangible 'reconocimiento' no aparece entre las principales razones para permanecer en un trabajo, pero sí surge como uno de los principales expulsores cuando los colaboradores no perciben el reconocimiento por parte de sus jefes".

"Algo similar sucede con las oportunidades de desarrollo profesional, que se sitúan en el segundo lugar entre las razones para irse de un empleo, pero a la hora de optar por quedarse aparecen en quinto lugar", sentenció.





Puntos a trabajar

Más allá de las razones que impulsan a los trabajadores a quedarse o irse de un empleo, del Randstad Employer Brand Research surgen cuáles son los factores más importantes que evalúan los trabajadores cuando eligen una compañía para trabajar. Salario y beneficios atractivos, oportunidades de desarrollo, buen ambiente de trabajo, seguridad laboral, equilibrio entre vida familiar y profesional y flexibilidad son los principales atributos que dan forma al empleador ideal para los argentinos.

Te puede interesar Zara también se ajusta en Argentina: reduce fabricantes y proveedores



Al analizar estos factores por género, surge que para las mujeres resulta más importante el equilibrio entre la vida familiar y profesional, con una diferencia de 3 puntos porcentuales respecto de los hombres, situación que se repite respecto al factor de flexibilidad, donde la brecha es aún mayor, situando a las mujeres (42%) 9 puntos porcentuales por encima de los resultados arrojados para los hombres (33%).



Los resultados del estudio también muestran que existe un desfasaje entre lo que los talentos buscan en un empleador y lo que ellos perciben sobre lo que ofrecen las empresas.



Según lo que perciben los encuestados, tanto las compañías argentinas como las de la región concentran sus esfuerzos de "employer branding" en destacar virtudes como la buena situación financiera, la reputación y el uso de las tecnologías más recientes, desplazando a los atributos que ellos consideran más importantes en un buen empleador. Así, los trabajadores argentinos ven relegados al quinto, sexto y octavo lugar los tres principales factores que ellos consideran más importantes a la hora de elegir una compañía para trabajar.





"Este desfasaje entre lo que los talentos quieren y lo que están percibiendo de los empleadores está indicando que las estrategias de 'employer branding' tienen por delante el desafío de alinear mensajes y percepciones para poder sintonizar con las expectativas de los candidatos", afirmó Ávila.



¿Dónde prefieren trabajar? Los resultados del estudio indican que solo el 32% de los argentinos prefiere trabajar en una gran corporación, dato que da cuenta del creciente interés de los trabajadores, en espacial los más jóvenes, por el emprendimiento propio, el trabajo en las organizaciones del tercer sector o el desarrollo de una carrera como profesional independiente.



Al consultar sobre el principal motivo que define las preferencias, aquellos que optaron por una multinacional o start-up se centraron en las oportunidades de desarrollo profesional que ofrecen este tipo de compañías. Los que se inclinaron por el emprendimiento propio, la PyME o la empresa familiar, basaron su elección en el equilibrio entre la vida familiar y profesional. Mientras que los que prefirieron un organismo gubernamental o sin fines de lucro, justificaron su elección en base a la percepción sobre la seguridad laboral que este tipo de organizaciones proveen.



La industria automotriz, software y tecnología de la información y banca & finanzas, se impusieron como los sectores preferidos por los trabajadores argentinos, seguidos por los sectores de transporte y logística, indumentaria y consumo masivo.

El ranking de los sectores preferidos para trabajar por los argentinos se conforma a partir del cruce entre un alto conocimiento de marca y un grado de atracción importante generado por las marcas empleadoras más representativas de cada sector.



"Los candidatos eligen compañías exitosas, con buena reputación, pero principalmente optan por aquellas que tienen una propuesta de valor consistente, anclada en la cultura y valores organizacionales y que les ofrecen un trabajo con propósito, donde tienen la posibilidad de desarrollar todo su potencial y sentir que su aporte hace la diferencia", sostuvo Ávila.