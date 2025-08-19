Puesto por puesto: estos bancos buscan empleados en distintos puntos del país
En un contexto en el que muchos argentinos buscan una mejora profesional o económica, el sector bancario se mantiene como una opción muy atractiva. Históricamente, este rubro se ha destacado por ofrecer salarios competitivos y condiciones laborales favorables, lo que lo convierte en un destino deseado para quienes buscan dar un salto en sus carreras. En la actualidad, diversas entidades bancarias tienen búsquedas laborales abiertas en diferentes puntos del país, con vacantes que abarcan desde puestos de atención al público hasta roles de alta especialización.
Las ofertas de empleo no se limitan a las grandes ciudades, sino que se extienden a varias provincias, con puestos disponibles tanto en modalidad presencial como híbrida, que combina la oficina con el trabajo remoto. Estas oportunidades cubren una amplia gama de áreas, incluyendo tecnología, finanzas, desarrollo de software y atención al cliente.
Bancos que buscan empleados: en qué puestos hay vacantes
A continuación, un detalle de las principales vacantes que tienen abiertas los bancos BBVA, Santander, ICBC, Macro, Supervielle e Hipotecario.
BBVA
- Cajero/a POOL en Ushuaia, Tierra del Fuego (presencial).
- Ejecutivo/a de Banca Empresas en Neuquén (presencial).
- Gestor Integral Empresas Ssr en Río Cuarto, Córdoba (presencial).
- Scrum Master Senior y Security Infrastructure Architect en Buenos Aires (híbrido).
- Analista Jr. de Ciberseguridad en Buenos Aires (híbrido).
Santander
- Oficial PyME en Neuquén (presencial).
- Risk Data Analyst SR en Buenos Aires (híbrido).
Banco Macro
- Responsable de Autogestión en Mar del Plata (presencial).
- Oficial de Banca Empresas en Buenos Aires y alrededores (presencial).
- Auditor de Negocio y Analista de Riesgos Financieros en la Provincia de Buenos Aires (presencial).
- Auditor de Riesgos Tecnológicos en la Provincia de Buenos Aires (híbrido).
ICBC
- Oficial Banca de Inversión Jr. y Oficial de Negocios bilingüe (chino-español) en Buenos Aires (presencial).
- Líder de Modelos Prevención de Fraudes, Analista Business Intelligence, Analista de Riesgos Créditos Corporate y Auditor/a Sr en Buenos Aires (híbrido).
Supervielle
- Gerente de Sucursal en CABA, Zona Norte y Zona Sur Oeste (presencial).
- Líder Comercial Cuyo en Mendoza (presencial).
- Relationship Manager Hunter en Córdoba (presencial).
- Developer Sr Full Stack, Analista Ssr de Riesgo Crediticio, Sr Business Analyst, Sr Analyst Planner, Analista Ssr/Sr Middleware y DevOps en Buenos Aires (híbrido).
Hipotecario
- Operador Telemarketer y Analista Jr de Alianzas y Beneficios en Buenos Aires (híbrido).
- Oficial de Negocios Jr. en Buenos Aires y Río Cuarto (presencial).
- Oficial Empresas y Oficial Renta Alta en Ushuaia, Tierra del Fuego (presencial).
- Oficial de Negocios NyPS en Mendoza (presencial).
- Oficial Polivalente en Morón y San Justo, Buenos Aires (presencial).
- Gerente de Sucursal en Corrientes y San Juan (presencial).
- Jefe Comercial en San Juan (presencial).
- Analista de Ingeniería de Datos Jr., Desarrollador Java Quarkus y otros roles de analistas en Buenos Aires (híbrido).
Cómo postularse a las vacantes bancarias
Postularse a una de estas vacantes es un proceso sencillo. La mayoría de los bancos publican sus búsquedas en plataformas como LinkedIn o en sus propios sitios web. Para aplicar, seguí estos pasos:
- Actualizá tu perfil profesional: Asegurate de que tu perfil de LinkedIn o tu currículum estén completos y al día, con tu experiencia laboral, estudios y habilidades.
- Buscá las vacantes: Ingresá a la sección "Trabajá con nosotros" o "Empleos" de la página web oficial del banco de tu interés.
- Seleccioná el puesto: Elegí la vacante que mejor se adapte a tu perfil y hacé clic en el botón para postularte.
- Completá el formulario: Adjuntá tu currículum o rellená el formulario online con tus datos personales y experiencia.
- Esperá la respuesta: Si tu perfil es seleccionado, el área de Recursos Humanos se pondrá en contacto con vos para continuar con el proceso.