Cuál fue el sueldo de un empleado de seguridad privada en agosto y cuál será en septiembre

Los empleados de seguridad privada perciben un aumento salarial en el mes de agosto que va en línea con lo negociado el 24 de junio pasado

En el presente mes de agosto, los empleados de seguridad privada gozarán de un segundo aumento, el cual fue pactado por la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA).

Dicho acuerdo implica una actualización de las escalas salariales con aumentos del 1% en el pasado mes de julio, 0.9% para el presente mes de agosto y 0.8% en septiembre, que se aplican al salario básico.

Asimismo, se acordó una suma no remunerativa extraordinaria para el pasado mes de julio y para el presente mes de agosto, la cual se integrará al salario básico en septiembre. Cabe aclarar que esta suma no es tenida en cuenta para adicionales como presentismo, antigüedad o nocturnidad, ni para el cálculo del aguinaldo, vacaciones, horas extras o indemnizaciones.

Empleado de seguridad privada: el salario que les corresponde en agosto de 2025

El acuerdo paritario pactado por Ángel Alberto García, secretario general de la UPSRA, y otros apoderados legales del sindicato, junto a representantes de las empresas agrupadas el pasado 24 de junio, marca los aumentos que les corresponde. Los incrementos se mantuvieron por debajo del 1% mensual, tal como quería el Gobierno.

Las escalas, tal como se mencionó anteriormente, fueron del 1% en julio, 0.9% en agosto y tendrá de 0.8% en septiembre, aplicados al salario básico. A partir de julio, se incorporó al salario básico un adicional remunerativo de $26.280 el cual se acordó en febrero de 2025.

Al mismo tiempo, pactaron una suma no remunerativa extraordinaria para julio y agosto, la cual se integrará al salario básico en septiembre. Y según se anunció, ambas partes se reunirían en el presente mes para negociar el último trimestre del año.

Los nuevos salarios brutos de la escala son:

Vigilador General: $1.398.550

Vigilador Bombero: $1.463.646

Administrativo: $1.494.966

Vigilador Principal: $1.528.066

Verificación de Eventos: $1.463.646

Operador de Monitoreo: $1.463.646

Guía Técnico: $1.494.966

Instalador de Elementos de Seguridad Electrónica: $1.528.066

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.398.550

Requisitos, formación y condiciones del trabajo de seguridad privada

Para trabajar en este rubro, los empleados de seguridad tienen que cumplir con varios requisitos que dependen de cada provincia. De hecho, en Buenos Aires, por dar un ejemplo, la Ley 12.297 establece que los aspirantes tienen que tener más de 21 años, no registrar antecedentes penales, aprobar un examen psicofísico y completar una capacitación específica.

Al mismo tiempo, es necesario cumplir con lo siguiente:

Contar con la edad mínima de veintiún (21) años

Obtener el título de la especialidad

Aprobar el examen psicofísico y de aptitud técnica y presentar anualmente constancia de aptitud psicofísica y técnica expedida por la Autoridad de Aplicación o instituto habilitado por el Poder Ejecutivo

No estar comprendido en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de servicios de seguridad privada previstos por esta Ley

Cumplir con las exigencias que establezca la presente y su reglamentación

Cabe resaltar que la formación es considerada obligatoria y existen una gran cantidad de instituciones habilitadas, tanto públicas como privadas, para brindar cursos con salida laboral inmediata. Asimismo, se debe resaltar que la demanda de personal en este rubro se encuentra en constante incremento, debido al aumento de servicios contratados por empresas, consorcios, bancos y organismos públicos. A su vez, es fundamental aclarar que la reglamentación determinará los requisitos de la presentación y el monto de los costos y/o aranceles a abonar. Finalmente, es importante mencionar que a este personal le estará prohibido prestar servicios en forma independiente o autónoma.