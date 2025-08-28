A la hora de recibir un aumento, el debate más habitual es analizar si es más conveniente un bono o si es mejor un incremento salarial

A la hora de negociar una paritaria, lo más común es que se debatan mejoras en el salario como también la entrega de un bono que complemente el sueldo. Y, si bien ambas impactan en el bolsillo de la persona que realiza un trabajo, lo hacen de forma distinta.

Desde iProfesional te explicamos qué es y cómo funciona un bono, como también los incrementos salariales, y su impacto en el bolsillo.

Qué es un bono salarial y cómo funciona

Un bono salarial es un pago que tiene carácter extraordinario, por lo que no forma parte del salario habitual. El mismo puede otorgarse por única vez o en varios pagos. Dentro de los motivos se encuentran compensaciones inmediatas por inflación, incentivos en momentos determinados, entre otros.

Su característica principal es que es transitorio. Es decir, no ocasiona compromisos a largo plazo para el empleador y, al no formar parte del sueldo, no se integra al cálculo de aguinaldos ni futuras paritarias. De esta forma, las empresas pueden cumplir con las expectativas de sus trabajadores de forma rápida sin comprometer su salario.

Qué implica un aumento salarial

A diferencia del bono, un aumento salarial se incorpora al sueldo básico, por lo que tiene un efecto duradero. De esta forma, impacta en todas las remuneraciones futuras, incluyendo aguinaldos, vacaciones, entre otros.

Para los trabajadores, es una forma de mejorar su salario. No obstante, esta suele ser más moderada que los bonos debido a que las empresas asumen un costo fijo más elevado que incluso impacta ante eventuales indemnizaciones.

Bono vs aumento salarial: ventajas y desventajas

Tanto un bono como un aumento salarial reflejan claras ventajas y desventajas. En el caso del bono, las ventajas son las siguientes:

Se cobra en el corto plazo y brinda un alivio inmediato, ya que suele ser un monto más significativo que un aumento salarial

No compromete las cuentas del empleador a largo plazo

Puede negociarse como complemento sin reemplazar un aumento

Sin embargo, presenta las siguientes desventajas:

No mejora el ingreso de manera permanente

No cuenta para aportes aguinaldos, vacaciones, entre otros

Debe renovarse constantemente para mantener su efecto en el tiempo y, de no actualizarse, puede perder contra la inflación

En cuanto al aumento salarial, las ventajas son las siguientes:

Aumenta los ingresos de forma estable y previsible

Mejora aportes, aguinaldos y beneficios atados al salario

Refuerza el poder adquisitivo en el mediano y largo plazo

Con respecto a sus desventajas, se encuentran las siguientes:

Mayor costo permanente para las empresas

Puede dificultar acuerdos rápidos en contextos de crisis

Ajustes mal planificados pueden generar presión inflacionaria

Qué dicen los especialistas

Según economistas y expertos laborales, el dilema de un bono o un aumento directo en el sueldo depende en gran medida del contexto. En escenarios de alta inflación, los bonos permiten compensar pérdidas de poder adquisitivo de forma inmediata, a pesa de no resolver el problema de fondo.

Los aumentos, en cambio, ayudan a mantener la capacidad de compra en el tiempo, aunque requieren acuerdos más complejos entre sindicatos, empleadores y gobierno. Por eso, en muchos casos se opta por combinaciones: bonos de corto plazo que funcionen como un alivio, junto con aumentos graduales que consoliden la recuperación salarial.

En otras palabras, los bonos suelen ser por montos mayores y acuerdos más fáciles de lograr, mientras que los aumentos salariales son más reducidos y complejos de alcanzar. Sin embargo, ante un hipotético escenario de un bono o aumento salarial de la misma magnitud, para el trabajador siempre será más conveniente el aumento salarial, mientras que para el empleador el bono.