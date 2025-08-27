Se trata de la esperada reapertura de un espacio de moda, gastronomía y lifestyle vecino a Alto Palermo. Los detalles del proyecto

Cuando parecía que la mayoría de los nuevos shoppings abrían solo en torno a los barrios de las afueras de las principales ciudades, un nuevo proyecto de centro comercial cambiará la cara de una zona clave de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la esperada renovación del Paseo del Sol, el espacio a cielo abierto frente al Alto Palermo que pese a su bella arquitectura y espaciosos corredores gastronómicos, estaba abandonado. En octubre, abrirá allí un nuevo shopping llamado Palermo Off.

Es un nuevo paso de la estrategia de la compañía de real state IRSA, dueña de los principales centros comerciales del país, que complementa todo el potencial de su nave insigne, Alto Palermo. Vale la pena recordar que la reciente adhesión de nuevas tiendas de mayor tamaño con el anexo del terreno lindero al shopping por Avenida Santa Fe, y la inauguración de Espacio BASE, dedicado a la gastronomía en el piso superior del mismo.

Ahora, con Palermo Off, la compañía agrega más valor a esa pieza neurálgica de su oferta de ocio, compras y entretenimiento en Buenos Aires, revitalizando un espacio que estaba desaprovechado y que es vecino a uno de sus patios gastronómicos. El grupo liderará así 16 shoppings en distintos puntos del país.

Dirección y cómo será el nuevo shopping Palermo Off

Palermo Off es la nueva propuesta de moda, gastronomía y lifestyle del Grupo IRSA, que abrirá sus puertas en la primera semana de octubre. Con 18 locales, este espacio ubicado en el corazón de Palermo busca ser el nuevo "hot spot" para el público jóven de la ciudad, y reconvertir un ícono de la zona.

Qué marcas se instalarán en el nuevo shopping Palermo Off

Según comunicó la compañía, esperan que sea también "una oportunidad de amplificación para marcas emergentes que buscan dar un salto comercial."

Ubicado en el corazón del barrio de Palermo en donde antes funcionaba el "Paseo del Sol", contará con 2.000 metros cuadrados para 18 locales comerciales y una terraza gastronómica. Además, tendrá una doble entrada peatonal, por Beruti 3336 y Arenales 3345.

Grupo IRSA invirtió junto a los locatarios más de u$s3.000.000 en la revalorización del inmueble y su puesta a punto. Se desarrolló una nueva arquitectura, tomando como base lo existente pero anexando desde trabajos de herrería para la fachada e interiores, reacondicionamiento de los locales, instalaciones eléctricas generales, nuevas cenefas, creación de canteros y espacios verdes, mobiliario y luces de exterior. También se destaca la puesta a punto y habilitación de una terraza exterior.

"Palermo OFF es un espacio multipropósito que reúne propuestas de indumentaria y gastronomía, con un espíritu comunitario. Se trata de un punto de encuentro disruptivo que amplía la experiencia del shopping y lo conecta con el entorno barrial" dijo Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo y líder del proyecto Palermo Off.

Qué marcas tendrá Palermo Off

El diseño del espacio contó con una curaduría especializada para la selección de las marcas que forman parte de este proyecto, con la intención de ofrecer un mix perfecto entre "marcas de nicho", "emergentes de showroom" y algunas propuestas mainstream para la generación Z.

Algunas de las marcas de moda, calzado y accesorios que tendrán locales en Palermo Off:

Bullbenny,

Revolver,

Bolivia,

New Era,

Top white,

Calipsian,

Gianni di Paolo,

Boho

Chini.

Entre IRSA y los locatarios, invirtieron u$s500 millones para renovar el centro comercial

En cuanto a las opciones de su terraza gastronómica, se podrán encontrar las siguientes:

Cuervo,

Orno Pizza,

Nacha,

Kotaro,

Be Moddie

Heladería Gaviota.

Con la adquisición de los espacios y esta nueva apertura, la compañía busca impactar de forma positiva en el entorno, generando más de 200 puestos de trabajo de manera directa e indirecta, y reactivando un circuito que sus anteriores dueños habían dejado en desuso y en estado de abandono.

"Estamos muy contentos de poder llevar adelante esta propuesta integral. Cuando empezó el proyecto nos propusimos seguir desarrollando el barrio de Palermo para ofrecer cada vez más opciones donde todos tengan su lugar", agregó Florencia Cortés.

La estrategia de renovación de Alto Palermo

Alto Palermo fue uno de los primeros shoppings de la Ciudad de Buenos Aires, y se inauguró previo a la renovación y auge de ese barrio insigne, que se convirtió en un aspiracional tanto para vivir como para el entretenimiento.

Entonces, para acercar la propuesta a las que realizan otros shoppings más nuevos de la Ciudad, desde hace tiempo que IRSA viene apostando a la renovación de Alto Palermo. Con el anexo inaugurado en 2022, con salida a la Avenida Santa Fe, se incorporaron algunas tiendas de mayor tamaño (entre 400 y 600 metros cuadrados) -que hoy ocupan adidas, Cebra, entre otras marcas insignes- y que el centro comercial hasta el momento no ofrecía.

En una siguiente etapa, inauguró un nuevo "food hall" o patio de comidas, con nuevas propuestas que, al estilo de las ferias gastronómicas europeas, ofrece comidas de diferentes países y regiones. Terraza al aire libre con vista a la ciudad y tragos de autor completan la nueva propuesta de BASE, en el nivel superior del centro comercial.

Al momento de su inauguración, se comunicó que esa plaza gastronómica requirió una inversión de u$s45 millones, agregando un nivel y 5.000 metros cuadrados al shopping.

Al ubicarse directamente en frente, el nuevo shopping Palermo Off, que reemplazará al abandonado Paseo del Sol, se integrará como complemento a la oferta de compras y entretenimiento que hoy brinda Alto Palermo. Pero se trata de un proyecto independiente y diferencial, que abrirá sus puertas a principios de octubre.