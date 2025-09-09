La multinacional anunció una nueva convocatoria para estudiantes universitarios sin experiencia laboral que quieran insertarse en el mundo profesional

La filial argentina de la multinacional financiera J.P. Morgan anunció la apertura de una nueva convocatoria para su programa "Drive The Future", destinado a estudiantes universitarios sin experiencia laboral que busquen insertarse en el mundo profesional. La propuesta laboral tiene una duración de 18 meses, con posibilidad de renovación y desarrollo en distintas áreas de la compañía.

El programa está diseñado para estudiantes de los últimos años de sus carreras, ofreciendo puestos de trabajo part-time y todos los beneficios que reciben los empleados de la empresa. La iniciativa permite ajustar la carga horaria a las obligaciones académicas, facilitando la finalización de los estudios mientras se adquiere experiencia laboral.

Según Nicolás Brodtkorb, Director de Recursos Humanos de J.P. Morgan Argentina, el programa permite que los estudiantes den sus primeros pasos en el mundo profesional dentro de una organización global, con acompañamiento y desafíos reales. Además, los participantes pueden iniciar una carrera dentro de la empresa.

Brodtkorb agregó que el programa ofrece empleo, herramientas de desarrollo profesional y formación para continuar la trayectoria en J.P. Morgan una vez finalizada la etapa de pasantías.

Perfiles universitarios requeridos por J.P. Morgan

La filial argentina de J.P. Morgan busca estudiantes universitarios o terciarios que cumplan con ciertos criterios para postularse al programa "Drive The Future". Entre los requisitos se encuentran haber completado más de la mitad de la carrera, contar con un nivel de inglés intermedio o avanzado y no tener experiencia laboral previa.

La convocatoria está abierta a estudiantes de todas las universidades y carreras terciarias, con especial interés en áreas vinculadas a Tecnología, Operaciones, Finanzas y Legales, entre otras. La diversidad de perfiles busca cubrir distintas necesidades de la compañía.

El programa se ha consolidado como una fuente principal de incorporación de jóvenes talentos. Desde su creación en 2022, más de 700 estudiantes han sido contratados en distintas áreas de la empresa, consolidando su efectividad como iniciativa de captación de personal.

Si bien la finalización del programa no garantiza un contrato permanente, más del 60% de los participantes logra acceder a un puesto estable dentro de la empresa. Esto refleja la relevancia del programa como puerta de entrada al mundo profesional en J.P. Morgan.

Posiciones abiertas y áreas de trabajo

En 2025, ya se incorporaron dos grupos de universitarios que sumaron 160 posiciones. La convocatoria actual prevé sumar 80 jóvenes más, alcanzando un total de 240 vacantes durante el año.

Las áreas que cuentan con posiciones disponibles incluyen: analistas de control, servicios comerciales, arquitectura de datos, análisis financiero, recursos humanos y administración. Estas áreas reflejan la diversidad de funciones que la empresa busca cubrir a través del programa.

El programa establece una carga semanal de 19 horas, con un período máximo de contratación de 18 meses. Los participantes tienen la posibilidad de pasar a posiciones full-time al finalizar la etapa inicial, dependiendo del desempeño y necesidades de la empresa.

Durante el programa, los participantes atraviesan tres módulos de entrenamiento que complementan la experiencia laboral: desarrollo de habilidades blandas, introducción a la industria financiera y gestión de carrera profesional. Los módulos buscan desarrollar capacidades de comunicación, trabajo en equipo, manejo del tiempo y conocimiento sobre productos financieros, impacto social del sector y planificación de objetivos profesionales.

Cómo postularse a "Drive The Future"

Las postulaciones se encuentran abiertas hasta octubre de 2025, con ingresos previstos para noviembre. Los interesados deben ingresar al sitio web oficial de J.P. Morgan, en la sección de carreras profesionales.

El proceso de aplicación implica seleccionar la opción "Join our team", buscar el programa "Drive The Future" en la locación "Argentina", y revisar las posiciones disponibles. Cada oferta incluye descripción de funciones y requisitos específicos para postularse.

La iniciativa apunta a integrar a estudiantes sin experiencia laboral en un entorno profesional global, facilitando la adquisición de competencias y la posibilidad de iniciar una carrera dentro de J.P. Morgan Argentina. El programa continúa siendo un canal relevante de captación de jóvenes talentos, con resultados que respaldan su continuidad.

Los interesados pueden consultar los detalles completos de la convocatoria y aplicar a través del portal oficial de J.P. Morgan en www.jpmorganchase.com/careers.