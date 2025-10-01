En octubre 2025 entran en vigencia las actualizaciones salariales para empleadas domésticas, con aumentos, sumas fijas y plus por horas trabajadas

Desde agosto de 2025, el personal de casas particulares, entre ellos las empleadas domésticas, comenzó a percibir nuevas escalas salariales que impactan en el sueldo mensual y en el pago por hora, con diferencias según categoría y modalidad de trabajo (con o sin retiro), dentro de cada relación de empleo.

La medida, establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) mediante la Resolución 1/2025, también introdujo el pago de bonos extraordinarios no remunerativos en función de la carga horaria semanal, a modo de compensación por los meses sin aumentos previos.

El esquema prevé ajustes acumulativos y progresivos, que se aplican de forma uniforme en todo el país: en agosto se computó un incremento del 5,580% respecto de enero, mientras que en septiembre la suba acumulada ascendió al 6,636%.

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de trabajo en octubre de 2025

El personal de tareas generales, encargado de actividades como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas, recibirá en octubre 2025 un sueldo por hora de $3.052,99 con retiro y de $3.293,99 sin retiro.

En cuanto al pago mensual, las empleadas domésticas de esta categoría percibirán un salario de $374.541,36 si trabajan con retiro y de $416.485,63 en la modalidad sin retiro.

Cuál es el sueldo de las demás categorías

Los salarios del personal de casas particulares tendrán nuevas referencias en octubre de 2025, con incrementos que varían de acuerdo con cada categoría y modalidad de contratación. La actualización incluye desde las funciones de supervisión hasta las tareas específicas de cocina, cuidado de personas y mantenimiento del hogar, además de sumas fijas que se suman al recibo como concepto separado.

En esta etapa, un supervisor o supervisora podrá alcanzar un ingreso mensual de entre $459.471,73 y $511.800,22, según trabaje con o sin retiro. Para el caso de quienes desempeñan tareas específicas, como cocineros/as contratados exclusivamente para esa labor, el salario oscila entre $426.875,19 y $475.184,56 mensuales.

Los caseros/as, que residen en el lugar de trabajo y se encargan del cuidado integral de la vivienda, recibirán en octubre $416.485,63 al mes, mientras que el personal dedicado al cuidado de personas percibirá montos que van de $416.485,63 a $464.129,59, dependiendo de la modalidad contractual.

Los adicionales y bonos que se suman al salario en octubre

Además de los salarios básicos, las trabajadoras y trabajadores de casas particulares reciben en octubre distintos adicionales que impactan en su recibo. Entre ellos, figuran sumas fijas no remunerativas que se calculan según la cantidad de horas semanales: $4.000 hasta 12 horas, $6.000 entre 12 y 16 horas y $9.500 si la jornada supera las 16 horas. Estos montos se liquidan como ítem separado y no forman parte del sueldo base ni generan aportes.

A su vez, se mantienen los plus complementarios: un 1% de antigüedad por cada año trabajado; un 30% de incremento en concepto de zona desfavorable en provincias del sur y en Patagones (Buenos Aires); y la aplicación de la escala de la categoría principal en los casos en que una persona desempeñe más de una función dentro del hogar.