Grocopatel aclaró quién debe desaparecer: "El error fue hablar de sectores y no de empresas"

El empresario agropecuario volvió a defender el acuerdo Mercosur - Unión Europea porque "obliga al sector privado y público a ir por otro camino"

"El error de ese comentario fue hablar de sectores y no de empresas. Pero la realidad, lo que ocurre es que hay muchas empresas a las que les van mal, inclusive a la mía le fue mal, tuve capitalizar con fondos, perdí parte de mi empresa, tuve que reestructurarme de alguna manera. Que a las empresas le vaya mal es algo común en el mundo", dijo el productor agropecuario.

"La diferencia en la Argentina, con respecto a otros países, es que mientras a muchas empresas le va mal no hay nuevas empresas que aparecen. Esa es la diferencia con los países desarrollados. Esa es la dinámica: hay tareas que se realizan hoy, que no se van a realizar en el futuro y pueden suceder estas cuestiones. Lo que hace este tratado Mercosur-UE es que pone en debate hasta dónde debemos ir, y cómo, para dar vuelta la página de este proceso de creación de pobreza", agregó.

En ese marco, abogó por la creación de puestos de trabajo sustentables en el tiempo y de calidad. "Esto tiene que ver con la creación de empresas, inversión en ciencia y tecnología y educación", analizó.

Grobocopatel quedó en medio de la polémica luego de afirmar que en la Argentina deberían "desaparecer" algunos sectores (económicos). "Tiene que haber más nuevos que viejos que dejen de existir", señaló días atrás, al analizar públicamente por primera vez el acuerdo con la UE.

"Este tratado obliga al sector privado y público a ir por otro camino. El sector público con las reformas y transformaciones, desde las leyes, para que seamos competitivos. Si en 10 años no logramos hacer esas reformas con este tratado nos va a ir mal. Si las hacemos, nos va a ir bien. Tenemos que confiar en la capacidad de trabajo de los argentinos. No podemos pre-condenarnos a la derrota y al fracaso. No condeno a un sector o una empresa, incluso pueden ser de mi sector o mi propia empresa, pero si no hace bien las cosas, le va a ir mal", subrayó.

"Lo bueno es que esto pone al barco en la dirección correcta, que es la dirección de integración al mundo de la competitividad. Eso nos va a favorecer a todos, con mejores trabajo, de calidad, vamos a progresar y tener acceso a bienes y servicios de calidad", consideró este miércoles en declaraciones radiales.

"Tenemos 10 años por delante para resolver los desequilibrios macroeconómicos como inflación, el tipo de cambio, desequilibrios fiscales", aventuró, y anticipó que si no se alcanza una solución en ese aspecto hay un riesgo de crear el doble de pobreza que hoy, estimada en 32%.

El dirigente agropecuario celebró la quita de aranceles que otorgaría el entendimiento con los europeos, entre los que se destaca la soja, su principal producto de exportación. "Al sacar aranceles y darnos cupo para vender productos con valor agregado, justamente este acuerdo es fundamental para industrializar, para generar ventas. Sin este acuerdo esto era una utopía. Lo del mundo que se cierra, es relativo, el mundo exporta, Argentina y Brasil son los países más cerrados del planeta", evaluó el empresario.

Grobocopatel reconoció que la "estructura productiva" del país es "débil" y lamentó la mala aplicación del capitalismo en la Argentina. "Cuando una empresa vende menos bajan los precios pero acá no pasa. Eso es por falta de una estructura de oferta, por falta de inversión durante tantos años, por falta de competitividad. Ahí el capitalismo expresa lo peor de sí. Nosotros tenemos que ir a un fortalecimiento del capitalismo, con un Estado de mejor calidad, con integración al mundo", remarcó.