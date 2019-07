YPF Luz emitió u$s400 millones en el mercado internacional

La joven empresa energética logró colocar 400 millones de dólares en el mercado internacional con un cupón del 10%. Los detalles

YPF Energía Eléctrica SA ("YPF Luz") anunció este jueves el resultado de colocación de un bono en el mercado internacional por u$S400 millones, con vencimiento a 7 años, y con un cupón de 10%.

La empresa tenía previsto emitir u$s300 millones, pero el interés de inversores internacionales y la fuerte demanda por la transacción -donde hubo ofertas por más de u$s900 millones de dólares- permitió ampliar la colocación a u$s400 millones.

"Estamos muy orgullosos con los resultados de esta primera emisión internacional. YPF Luz es una empresa joven que, con tan sólo 6 años en el mercado de generación eléctrica, ha logrado posicionarse como un referente importante que le ha permitido hoy este fuerte respaldo de los mercados internacionales" sostuvo Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

El financiamiento será destinado a proyectos de inversión que la compañía está construyendo y desarrollando, que permitirán sumar 634 MW a los 1819 MW actualmente en operación.

Los proyectos en construcción incluyen el parque eólico Los Teros (Azul, Buenos Aires) y Cañadón León (Santa Cruz), una nueva central de cogeneración en La Plata y el ciclo combinado de la Central Térmica El Bracho.

Detalles de la emisión

- Monto de las órdenes recibidas: U$S 937 millones.

- Valor nominal de emisión: US$ 400 millones.

- Cupón: 10% nominal anual con pago de intereses semestrales.

- La tasa de Interés: 10,25% nominal anual con pago de intereses semestrales.

- El precio de emisión de las Obligaciones Negociables Clase: 98,772% del valor nominal.

- Fecha de vencimiento: 25 de julio de 2026.

Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión local fueron Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A., como colocadores internacionales y Joint Bookrunners, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., e Itaú BBA USA Securities, Inc.