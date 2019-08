Fin de ciclo confuso: Víctor Hugo deja la pantalla de C5N

El periodista uruguayo no arregló su continuidad laboral en el canal periodístico propiedad de Cristóbal López y Fabián De Sousa y deja su ciclo vespertino

Los días de Victor Hugo Morales en C5N habrían terminado. El conductor de El Diario de la Tarde no seguiría al frente del informativo vespertino al no haber arreglado un nuevo contrato con las autoridades del canal de noticias.

Morales habría solicitado una abultada suma de dinero para continuar en C5N, lo cual habría sido rechazado por la empresa periodística por lo cual su continuidad laboral estaría finalizada.

De ser así, sería la segunda oportunidad en la cual el periodista deja la emisora teniendo en cuenta que en noviembre del 2017 denunció que lo habían despedido por su línea crítica con el gobierno de Mauricio Macri.

Eran tiempos en los cuales el Grupo Indalo, dueño de la emisora televisiva, se encontraba acorralado por causas judiciales en contra de sus propietarios, los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y su salida se vio interpretada como una señal de acercamiento con las autoridades nacionales.

De hecho, su salida no fue ordenada por los empresarios sino por los, por entonces, nuevos dueños del holding, el fondo OP que cambiaron la razón social por la de Grupo Ceibo y convocaron al periodista para negociar su desvinculación.

Pero en mayo del año pasado, Víctor Hugo regresó a la pantalla de C5N de la mano del también regreso de Fabián De Sousa a la gerencia de programación del canal, tras su corta salida de la cárcel de Ezeiza, adonde debió regresar por orden judicial y en donde todavía se encuentra a la espera de la finalización del juicio en el que se encuentra procesado por supuestos desvíos de fondos públicos para financiar la compra de varias empresas que engrosaron el capital del Grupo Indalo.

Ahora, y tras un año y cuatro meses al frente de su segmento vespertino, el periodista uruguayo se aleja nuevamente de una señal a la cual asegura tenerle mucho aprecio por lo cual se excusó de hablar con iProfesional sobre los motivos de su alejamiento.

Sin embargo, este medio pudo saber que las relaciones entre Víctor Hugo y la línea gerencial de C5N se encontraban desgastadas por un cúmulo de razones. Una de ellas fue su adhesión a un paro organizado por los trabajadores del canal en reclamo del pago de salarios atrasados que tuvo secuelas en su vínculo con el grupo empresario.

Desde ese momento, no hubo más conversaciones sobre un supuesto pedido del periodista uruguayo sobre el cumplimiento de un acuerdo contractual. En ese marco, decidió tomar distancia por unos días, aunque todo indica que ya no regresará al edificio de la calle Olleros al 3550, del barrio porteño de Chacarita.

En su entorno aseguran que no fue despedido y que no tiene intenciones de generar ninguna clase de conflicto con el canal que durante todos estos años se convirtió en el principal medio periodístico opositor al Gobierno. Quienes lo conocen dicen que Víctor Hugo no quiere dañar para nada este momento político, ni la dimensión alcanzada por C5N en la opinión pública.

De todos modos, su alejamiento coincide con sus críticas declaraciones a la presencia de Alberto Fernández en un evento organizado por el Grupo Clarín, el 22 de agosto pasado, en el cual también estuvo presente el Presidente Macri y en donde el candidato del Frente de Todos, mantuvo un diálogo de tono cordial con Héctor Magnetto, CEO del mayor grupo periodístico de la Argentina.

Días después de este encuentro, Víctor Hugo inició su programa diario que conduce en la AM 750 con un duro editorial sobre la presencia de Fernández en el encuentro que se llevó a cabo en el museo Malba.

"No puedo vivir con esto, no tengo ganas", fueron sus primeras palabras en su programa "La Mañana" y con las cuales mostró su enojo por la relación que tiene el candidato kirchnerista con las autoridades del grupo periodístico que odia y con el que mantiene una larga enemistad que se extiende al propio Magnetto con quien hasta perdió un juicio.

Para Víctor Hugo, la presencia de Alberto Fernández en un ciclo organizado por el medio periodístico que tanto Néstor como Cristina Kirchner mantuvieron una de las principales batallas y quisieron desguazar sin éxito no fue un hecho aislado.

Tanto en su entorno como fuentes cercanas a C5N evitaron vincular este enojo con su salida del canal. De hecho, relataron que las asperezas entre ambos comenzaron antes de las PASO y dela presencia de Fernández en la charla de Clarín. Lo cierto es que el canal ya no esperan su regreso y por estos días está siendo reemplazado por su colega, Antonio Fernández Llorente. Tampoco el periodista uruguayo siente ganas de continuar siendo una de las figuras de la pantalla de C5N.