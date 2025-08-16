En el centro comercial, los precios son imbatibles y no hay compra mínima. L a mayoría de los locales tiene probadores y las prendas tienen cambio

El centro comercial La Gran Dulce no deja de sorprender. Cada vez se suman más locales y las liquidaciones tienen precios imbatibles. Abrieron una panadería, pescadería, fiambrería y además de un mercado. Pero lo más buscado es la ropa.

Ubicada en avenida General Paz y 27 de Febrero, a pasos de Puente La Noria en Villa Celina, funciona de lunes a jueves desde las 10 a 20 horas y viernes, sábado y domingo desde las 10 a 21. Es un centro comercial muy seguro que tiene 66.000 metros cuadrados, un patio de comida de 3.000 metros cuadrados, un mega local de electrodomésticos de 2.000 metros cuadrados y un outlet de marcas premium de la talla de H&M, Forever21, Bershka y GAP, entre otras. La perfumería Miriam tiene una mega tienda de 300 metros cuadrados. Para los que busquen efectivo para aprovechar mejor las ofertas y regatear precios hay una sucursal del banco Macro.

En La Gran Dulce, la ropa es lo más buscado

Lo mejor de La Gran Dulce: se puede comprar a precios imbatibles y no hay compra mínima; la mayoría de los locales tiene probadores; las prendas tienen cambio (salvo que se trate de una superoferta y la tienda aclare que no se puede cambiar.

Hay de todo: ropa para hombres, mujeres, niños y una gran variedad de locales con prendas para talles especiales. Lo más interesante es que se consigue ropa para todos los talles y en el caso de los talles especiales los precios son iguales al resto o la diferencia es mínima. No pasa como en otros lugares, que se abusan con los precios cuando se trata de un talle especial. Las chombas talle 12 pueden costar $12.000, los buzos promedian los $20.000, las camperas frizadas $35.000, todo a precios normales.

En La Gran Dulce hay un outlet de marcas premium de la talla de H&M, Forever21, Bershka y GAP, entre otras

Hay que ir con ganas de caminar porque es mucho lo que hay para ver. Hay para todos los gustos, desde ropa, perfumería, electrodomésticos, ferretería, papelera, zapatería, marroquinería, casas de accesorios de celulares, locales de sahumerios, joyería, bijouterie, ropa deportiva, mayorista de alimentos, pescadería, fiambrería, locales que venden camisetas de fútbol o camisetas de básquet, tiendas que venden sólo jeans, marcas importadas, ropa para chicos, juguetes, de todo.

Los robots Terminator gigantes

La Gran Dulce se renueva al llegar antes había dos dinosaurios gigantes y dos simios en la entrada principal, ahora sumaron 6 robots gigantes de Terminators. Tres están ubicados en la entrada principal al aire libre, otro en el ingreso al centro comercial y dos más en el local de la cadena de indumentaria deportiva MOM Sports. La historia es que Gabriel Corigliano fundador de la cadena es fans de los robots de Terminators y en cada local de la cadena hace fabricar a medida un robot gigante. Es una especie de cábala, que parece le funciona. En La Gran Dulce llevó esta media docena de Terminators de más de dos metros que son los favoritos de grandes y chicos que se sacan fotos.

Ubicada en el local 605 del pasillo principal, la marca MOM Sports ofrece 3 tops o shorts por $20.000

Lo interesante de esta cadena de indumentaria deportiva MOM Sports que tiene locales en los principales shoppings de Miami es que fabrica desde el hilo, la tela y la prenda terminada por eso ofrece precios de fábrica. Ubicada en el local 605 del pasillo principal, ofrece 3 tops o shorts por $20.000, 3 remeras por $30.000, 2 calzas de lycra por $25.000, 3 prendas para niños a $20.000 pueden ser joggings, buzos y remeras, se puede elegir entre una calza un top, un short o un biker y se pueden comprar 2 prendas por 30.000 pesos.

El local de Marixa Bali tiene suecos y mochilas de plásticos de colores desde $18.000. Es una de las primeras tiendas que hizo pie en el centro comercial. Las Locas es una marca de jeans de mujer que hace furor y que tiene toda clase de modelos desde 18.000 pesos.

Robots gigantes sorprenden en el local de MOM Sports

Los camperones largos de marca ya están casi agotados pero queda una gran variedad de camperones largos y con capuchas más económicos para mujer arrancan en los $22.000 en colores metalizados y para hombres desde 50.000 pesos.

Los chalecos inflables arrancan en los $30.000 para hombre y mujer, las chombas desde $12.000, pantalones cargos desde $25.000, pantalones con elástico en la cintura y recto para hombres desde $18.000, pantalones con las tres tiras desde $12.000, sweaters desde $10.000 de todos colores y tamaños, para mujer hay 2 pantalones joggings por $15.000; jeans desde $18.000, buzos desde $10.000, buzos con capucha over size desde $15.000, camperas desde 35.000 pesos.

En La Gran Dulce, los precios de la ropa para chicos también son imbatibles

Para los que buscan prendas de baño y de hogar: hay batas de baño de colores desde $33.000, toallones por $8.000, 3 repasadores por $5.000, casi todo conviene. Salvo los precios de los acolchados acanalados rondan los $25.000, mientras que en Once en la calle Castelli al 300 se consiguen desde $14.000, los mismos.

Ropa para chicos

Para chicos hay 1 campera $40.000 y 2 por $70.000, remeras manga larga térmicas de colores cuestan 1 por $10.000 y 2 por $15.000, pijamas térmicos de bebés y niños del hombre araña desde $15.000, 2 camisetas a $10.000, bodys 2 por $12.000.

Es muy variada la oferta de indumentaria infantil con precios muy competitivos y buenos diseños

Hay un local con remeras fluorescentes y de variados motivos. Es muy variada la oferta de indumentaria infantil con precios muy competitivos y buenos diseños. Para poder recorrer el predio, se alquilan autitos para transportar a los chicos.

Ropa de marcas importadas

A la izquierda de la entrada principal hay un predio de 1.000 metros cuadrados que es un Outlet premium con marcas como GAP, H&M, Forever21 y Bershka, entre otras. Lo interesante es que se pueden conseguir prendas de todos los talles. Hay percheros divididos por camisas y están todas las marcas juntas, incluso prendas y zapatillas nacionales sin marcas. Y cuelgan de los techos carteles con los precios, de acuerdo al color de la etiqueta de la prenda se sabrá el precio.

Se pueden conseguir carteras de la marca italiana Carpisa desde los $21.900 a los $42.000. Hay faldas de variadas marcas desde los $10.900 hasta los $86.000, gorros desde $8.000, camperas térmicas por $78.000 y rompevientos por $55.000 y remeras GAP desde $9.900. Los abrigos arrancan en los $28.000 y hay hasta de $108.000, pantalones desde $13.900, buzos desde 16.900 pesos.

Recomendaciones para ir a La Gran Dulce

Los fines de semana se concentra la mayor cantidad de gente y a veces, el estacionamiento gratuito para 8.000 autos está casi completo. Si se puede, es una buena oportunidad ir durante la semana. Los tour de compras desde el conurbano están suspendidos porque no pudieron organizar los puntos de encuentros.

Lo ideal es ir a La Gran Dulce los días de semana

Para ir de compras, mejor llevar efectivo porque muy pocos locales aceptan tarjetas de créditos y hay pocas tiendas que ofrecen cuotas. En algunos locales hay descuento con efectivo o recargo con transferencia.

Los que están interesados en descubrir el tan anunciado Barrio Chino, deberán esperar. Si bien desde la organización aseguran que hay 300 locales alquilados por la comunidad, todavía no se inauguró la zona oriental.

Cómo llegar a La Gran Dulce

La Gran Dulce está ubicada en General Paz y Puente La Noria, lado provincia. En auto, se puede ir por General Paz o por Salguero derecho luego Boedo, Saenz y por el camino nuevo que costea el Riachuelo hasta la salida 27 de febrero. Los colectivos que van cerca son: 21, 28, 31, 378, 8, 306 dentro del Mercado Central.

Visitar La Gran Dulce es un paseo para grandes y chicos, donde además se consiguen muy buenos precios.