Frigerio y Pichetto buscan una lista de unidad en La Rioja, donde Jorge Yoma propuso a Zulemita Menem

La idea de postular a "Zulemita" surgió del propio Yoma, pero fue replicado por sus anfitriones, que prefieren una lista de unidad

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, avanzaron en el armado del esquema electoral para La Rioja, en una reunión con el embajador y dirigente riojano Jorge Yoma, quien propuso que Zulema María Eva Menem, hija del ex presidente Carlos Menem, sea candidata a diputada en una eventual interna en la PASO, informaron fuentes políticas.

La idea de postular a "Zulemita" surgió del propio Yoma, pero fue replicado por sus anfitriones, que prefieren una lista de unidad para las elecciones riojanas, que aún no tienen fecha, dijeron fuentes con acceso a esa reunión.

En medio de rumores cruzados sobre la hija de Menem surgidos de las usinas políticas interesadas en las elecciones de La Rioja, el despacho que Frigerio tiene en la Casa Rosada se colmó de dirigentes riojanos, entre los que se destacó el embajador en Perú, Jorge Yoma, quien viajó especialmente desde Lima este mediodía para intentar cerrar el armado electoral de su provincia.

"Estamos trabajando con agenda abierta, en estos días las reuniones se dan continuamente sin demasiado preaviso", dijeron voceros de Frigerio al confirmar el encuentro del cual participó activamente el senador Pichetto.

La reunión, en la que también estuvo el intendente peronista de la capital riojana, Alvaro Paredes Urquiza, alineado a Cambiemos desde 2017 y férreo opositor al gobernador justicialista Sergio Casas, se dio antes del encuentro entre Pichetto y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en el Museo Ferroviario.

Según confiaron fuentes allegadas a la reunión en la Rosada, el peronismo riojano vinculado al macrismo pretende tener dos de las tres bancas de diputados nacionales que una eventual alianza aspira a ganar en octubre en el marco de una lista de unidad.

"La idea es que el peronista Felipe Álvarez sea quien encabece la lista de diputados nacionales -su postulación cuenta con el aval del peronismo y del radicalismo- y que la segunda sea una radical", confiaron los portavoces.

Álvarez cobró notoriedad pública cuando la justicia electoral riojana le impidió asumir como diputado provincial en 2017, a partir de una impugnación que presentaron concejales que responden al ex gobernador peronista Luis Beder Herrera, enfrentado con Casas.

Sin embargo, lo que más ruido hizo en el despacho de Frigerio fue la propuesta de Yoma: "Zulemita (Menem) podría ser candidata a diputada nacional en una lista del peronismo, para competir en las PASO con Álvarez y ambos traccionar votos para Juntos por el Cambio", dijo el riojano, revelaron las fuentes.

Empero, la idea no habría prosperado dentro del oficialismo, que si bien reconoce el peso que el apellido Menem mantiene en su provincia prefiere consensuar una lista de unidad con Alvarez y los radicales.

Meses atrás la hija de Menem dijo: "me encantaría que haya una tercera opción de justicialismo, que sea Lavagna y que Pichetto lo acompañe, sería una buena opción. He votado a Macri y las cosas no están bien".

Y a la vez reconoció su interés por actuar en política: "Es verdad que en La Rioja me están llamando para participar, pero todavía no lo tengo muy decidido. Me están ofreciendo para (postularse a) diputada nacional por La Rioja, lo estoy pensando".

Pero objetó que "la política de hoy no es la de antes y la exposición es tremenda. No tienen piedad con nadie, ni con los hijos, había otros códigos. Creo que la política va cambiando para mal".

El secretario de Interior, Sebastián García de Luca, también formó parte hoy de la comitiva con la que Frigerio moderó el grupo de peronistas riojanos que al momento de barajar otros posibles candidatos nombraron a Guillermo Galván, Andrea Mercado y Teresita Luna.

En tanto, desde el radicalismo riojano, que conduce el senador Julio Martínez, apuestan por Silvia Salzwedel.