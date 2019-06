De mediática a la casa de Olivos: Mauricio Macri recibió a Amalia Granata, la flamante diputada electa

El presidente y la flamante diputada, referente del movimiento pro-vida, se reunieron junto a la ministra de Seguridad y Gerardo Milman

El presidente Mauricio Macri recibió este viernes a la flamante diputada "pro vida" Amalia Granata y, según trascendió, acordaron trabajar juntos en temas relacionados a niñez y familia.



Además del presidente y Granata participaron del encuentro la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de gabinete de ese ministerio, Gerardo Milman.Fue justamente Milman el gestor de la reunión.



El último fin de semana, Granata fue elegida diputada provincial de Santa Fe por el partido "Unite por la Familia y la Vida". Según Clarín, la reunión se extendió durante 35 minutos y el presidente la felicitó por la victoria.



"Tuvimos una reunión con el Presidente en la cual le pedimos que reafirme su compromiso con la defensa de la vida. No son tiempos para vacilar. La vida se juega en el Senado y en Diputados. Para nosotros es fundamental que las listas sean un reflejo de eso", sostuvo Granata desde su cuenta de Twitter.



Agregó la mediática que va a "trabajar en mi provincia y en el país para recuperar los valores de la vida, la familia y el esfuerzo, que tanto se perdieron en los últimos años y por los cuales vamos a trabajar en Santa Fe".



Por iniciativa de Granata hablaron de aborto, niñez, adopción y educación. Macri le aseguró que el año pasado "habilitó el debate sin modificar su posición, comprometiéndose a no vetar la Ley y a aceptar el resultado".



Granata es una de las referentes del espacio 'pro vida' y el lunes, al día siguiente de la victoria, celebró que tuvo 300.000 votos a su favor y contó que por eso "muchos" la llaman "para que los apoye".



En una entrevista con radio La Red, Granata adelantó que "votaría a Macri pese a que (su candidato a vice, Miguel) Pichetto es abortista, porque Macri es 'celeste', es provida".



"A Cristina (Fernández) no la voto ni loca...ojalá que no vuelva, porque no quiero que mis hijos crezcan con esa mujer", agregó la rosarina.