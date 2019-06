Un acuerdo armado por Pichetto podría sacar a Espert de la carrera presidencial

El candidato a vicepresidente del macrismo se unió con uno de los dirigentes del partido UNIR y pone en riesgo el futuro político del mediático economista

En una jugada sorpresiva de último momento, el senador Miguel Ángel Pichetto selló una alianza con el partido UNIR, que lidera el dirigente Alberto Asseff y que era el sustento legal con el que preveía inscribir su candidatura presidencial el economista José Luis Espert.



Pichetto, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri , y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, se reunieron ayer a la tarde con Asseff en el Senado para acordar la integración de UNIR a Juntos por el Cambio.



Allí se acordó también que Asseff será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires como parte de la coalición oficialista. Irá en el lugar número 11, con muchas posibilidades de ingresar al Congreso.



"Hoy está en juego el futuro del sistema democrático y republicano de la Argentina, y a ello se debe la decisión de sumar a UNIR a Juntos por el Cambio", expresó el flamante candidato oficialista.



Según fuentes de Juntos por el Cambio, con esta jugada Espert quedaría inhabilitado para presentar su boleta, que implica un obstáculo para el oficialismo porque recolecta simpatizantes en un electorado que acompañó a Macri en los últimos años. Algunas encuestas le daban entre 2 y 3 puntos (algunas incluso hasta 5), una cifra vital en una contienda que se presume muy pareja.



Sin embargo, desde el entorno de Espert expresaron que no se bajaban de la candidatura porque en realidad quien dejó el espacio fue Asseff, pero no el partido UNIR, según La Nación.



Espert en persona confirmó que no se va a bajar de su postulación, porque, según explicó, UNIR resolvió en una convención partidaria apoyarlo y el alejamiento de Asseff fue a título personal. "No, de ninguna manera se fue UNIR. Lo lamento, pero Asseff no es el dueño del partido. No es el dueño de la marca, la adhesión del partido la decidió una convención nacional", aseguró Espert en una entrevista con A24.



Sin embargo, después cuestionó frontalmente al presidente Macri y a Pichetto, por encabezar "acciones miserables de vaciar nuestro frente", y los hizo responsables si su candidatura no puede competir en las PASO de agosto.



UNIR era uno de los tres partidos que conformaban la coalición con la que Espert había articulado su candidatura presidencial. Los otros dos son la Unión del Centro Democrático (UCeDé) y el Partido Libertario. Sin embargo, hace dos días, la jueza electoral María Romilda Servini planteó que la UCeDé no podría competir en las PASO porque detectó que había sido inscripto tanto en el Frente Despertar como en Juntos por el Cambio.



La noticia se conoció horas después de que Espert anunció a su compañero de fórmula, el periodista Luis Rosales.

Esta no es la primera vez que Rosales juega en la arena política ya que fue, en 1989, el diputado de menor edad en Mendoza. En 1991 quedaría al frente de la Secretaría de Turismo provincial. El actual panelista televisivo se desempeñó en 2000 como agregado turístico argentino para los EE.UU. y Canadá, con base en el consulado argentino en Nueva York.



"Acepté el ofrecimiento porque comparto sus ideas, que son las mías desde hace años. Siempre fui coherente con esas ideas y confío en que él es la persona más capacitada para presidir el país en estos difíciles momentos. Estoy seguro de que vamos a hacer una muy buena elección, tanto en agosto como en octubre", dijo Rosales a LA NACION,



Por su parte, Espert aseguró: "Elegí a Luis Rosales porque conjuga un motón de cualidades: es una persona muy trabajadora, un intelectual brillante que además tiene experiencia política