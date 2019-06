PASO: Guillermo Moreno será precandidato a diputado por fuera del PJ

El ex secretario de Comercio irá por un cargo en la Legislatura tras desistir de su precandidatura presidencial por el Frente de Todos

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno será precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires con una agrupación por fuera del PJ. Así, desistió de su precandidatura presidencial por el Frente de Todos para competir contra Alberto Fernández en una primaria.



La lista denominada La Doctrinaria se presentó ante la Junta Electoral del frente en el distrito de la ciudad de Buenos Aires con avales para listas de diputados nacionales y senadores nacionales.



En ámbitos políticos se especulaba que María "Pimpi" Colombo, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa y ex subsecretaria de Defensa del Consumidor, encabece la lista de precandidatos a senadores.



Entre los postulantes podrían estar Adrián Andreatta y José Álvarez, presidente de la Cámara de Industriales Panaderos de la ciudad. Moreno competiría contra la lista que liderarían Victoria Donda y Fernando "Pino" Solanas.



Moreno criticó el nombramiento de Alberto Fernández como precandidato presidencial. Dijo que no era un peronista y anunció que iba como candidato a presidente. Pero el nuevo escenario hizo moderar sus ambiciones y decidió, con una perspectiva más realista, pelear por un lugar en la lista de diputados nacionales .



A pesar de haber sido uno de los hombres fuertes del gobierno kirchnerista, su postulación no haría mella en los votos porteños de la fórmula oficial.



En 2017, la boleta de Honestidad y Coraje, el espacio que postulaba a Moreno para la Cámara de Diputados y a Gustavo Vera para la Legislatura, no alcanzó el 1,5% dentro de las PASO del kirchnerismo y no llegó a la elección general de octubre.



En febrero pasado, Moreno había lanzado su candidatura presidencial con un spot en el que corría debajo de la lluvia y llamaba a "apretar los dientes y aguantar". El video se llamaba "Guillermo Moreno, los días más felices".