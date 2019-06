Con las candidaturas definidas, las PASO están en boca de todos: ¿es posible que se suspendan?

Para muchos sólo funcionan como una gran encuesta nacional y su costo no es proporcional a los resultados que brinda el mecanismo

El cierre de listas abrió un nuevo debate en todo el arco político respecto de la verdadera utilidad de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), al menos en cuanto al costo desde lo económico. Teniendo en cuento que las fórmulas presidenciales y la mayoría de los candidatos se definieron por acuerdos, comenzó a resonar cada vez más la pregunta sobre cuál es el sentido que tienen.

En los últimos días se alzaron muchas voces que aseguran que las primarias sólo funcionan como una gran encuesta nacional y su costo para el Tesoro no es proporcional a los resultados que brinda el mecanismo.

En concreto, realizar las PASO cuesta, en total, unos $4.000 millones. Aferrándose a esta cifra, muchos dejaron correr versiones sobre una posible cancelación de la contienda electoral preliminar.

El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello aseguró que la posibilidad de suspender las PASO es "una decisión política" que para llevarse a cabo debe "cumplir las normas que el sistema jurídico prevé".

"Lo que debe pasar es mandar un proyecto de ley que debería ser aprobado por la mitad más uno de los miembros de cada Cámara" del Congreso, manifestó el integrante del Ministerio Público.

Di Lello remarcó que "de última no deja de ser una decisión política que para no ser cuestionable judicialmente tiene que ser hecha conforme al ordenamiento jurídico".

"Hasta ahora las primarias deben cumplirse. La ley no dice nada de que se suspendan porque hay acuerdo o no. Puede ser que se tornen inútiles si hay acuerdo, pero no por eso pierden vigencia", remarcó el fiscal federal con competencia electoral.

Y agregó: "Es una decisión política del Gobierno que tiene que cumplir con las normas de modificación que el sistema jurídico prevé. Si el Congreso quisiera suspenderlas, podría hacerlo si reuniera las mayorías que establece el artículo 67 de la ley de PASO".

De esta manera, Di Lello se refirió a los planteos de distintos sectores que piden que se suspendan las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto, ya que en la mayoría de los frentes políticos no habrá definición de candidaturas y para evitar el gasto.

En ese contexto, desde el radicalismo -partido integrante de la coalición gobernante Cambiemos- impulsan ese operativo e intentan debatir en el Congreso la posibilidad de suspender las PASO.

Uno de los que considera que sería bueno anular este procedimiento es Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR, y lo apoyan legisladores que presentarán dos iniciativas con ese fin: Pamela Verasay y Luis Petri.

Además, Graciela Ocaña también manifestó su posición en contra de llevar a cabo las PASO y presentó un proyecto para suspenderlas en todos los sectores en los que los espacios posean nóminas únicas.

Con los candidatos definidos, lo que se busca hacer es "evitar el gasto y las implicancias que aquellas tienen cuando no se propongan más de una lista por categoría", revela el texto de Ocaña como fundamento principal.

En ese sentido, la diputada consideró que al no haber competencia interna en algún rubro, "los precios abonados por la impresión de boletas y de publicidad de campaña, se podrían evitar"

En su iniciativa busca cambiar sólo dos artículos: El 19, que determina la obligatoriedad de las primarias, previstas para el 11 de agosto, proponiendo evitar las categorías donde hay listas únicas y que la Junta Nacional Electoral las proclame directamente a los comicios generales del 27 de octubre con las boletas de candidatos. Y 45, que obliga a cosechar en las primarias un mínimo del 1,5 por ciento de votos del padrón para poder continuar con posibilidades de competir.

Por su parte, Petri consideró que debido a que los acuerdos políticos alcanzados, las PASO se transforman en una "encuesta carísima".

"Lo que se busca es aliviar la vida a la gente. Es un sinsentido que obliguemos a participar a la ciudadanía de una PASO donde los partidos políticos alcanzaron acuerdos que evitan cualquier tipo de competencia electoral", manifestó el diputado mendocino.

Además, el dirigente de la UCR consideró que en categorías como Presidente y vice, en las que todas las agrupaciones políticas que compiten llegaron a acuerdos, "se desnaturalizan las PASO".

Desde el Gobierno también ven con buenos ojos la eliminación de las PASO. Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, lo había planteado como un tema para ser consensuado en el Congreso.

Las elecciones primarias fueron creadas en el 2009, luego de la aprobación de la Ley Electoral N.º 26 571. Como fueron implantadas por una norma, sólo otra regulación del mismo tipo las puede eliminar. Por eso Pérez consideró que en este proceso electoral es improbable que esto suceda, pero sí lo ve probable para futuros comicios.

También fue planteado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y varios intendentes oficialistas como Jorge Macri (Vicente López), Ramiro Tagliaferro (Morón), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús), entre otros y la líder del GEN, Margarita Stolbizer.

"En este momento no tienen ningún sentido las PASO. Si no hay competencia, debería suspenderse el artículo q obliga a ir a las primarias. Los q no tienen competencia se deben presentar igual, es un disparate x donde uno lo mire, y más q x los costos, x la inutilidad. Millones d boletas para una competencia q no es tal", enfatizó Stolbizer.

Sin embargo, el precandidato a vicepresidente por el frente oficialista Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, admitió que sería "muy complicado" modificar la ley electoral vigente para suspender las próximas PASO, tal como reclaman algunos sectores.

"Me parece algo complejo. En realidad va a haber un debate ahora en el Congreso, pero frente a la proximidad de las elecciones primarias, no lo veo fácil. Tal vez, la norma tendría que haberse cambiado con anterioridad", opinó al respecto el actual senador nacional del PJ.

En este sentido, el rionegrino explicó que no cree que el proyecto presentado por el radicalismo para sacar esta instancia de los comicios vaya "a poder pasar por ambas Cámaras" antes de agosto, cuando está previsto que comience el proceso de votación.

Pichetto consideró también que "desde el punto de vista práctico", habiendo "una sola lista (en todos los partidos políticos), son innecesarias" las PASO.

"El Gobierno no tiene ningún temor, ningún miedo a las primarias. Van a marcar a fuego lo que será el resultado de la primera vuelta de octubre", analizó.

El kirchnerismo cree que el Gobierno impulsa la suspensión porque "tiene miedo a perder"

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, tildó este martes de "disparate" la posibilidad de que una ley del Congreso pueda suspender la realización de las PASO del próximo 11 de agosto.

"Es un disparate porque el proceso electoral se inicia en el mismo momento de la convocatoria de las elecciones. Es claramente ilegal porque modifica el proceso electoral en desarrollo", manifestó el santafesino.

El dirigente opositor aseguró que los proyectos para suspensión de las PASO "muestran sin ninguna duda el desconcierto del Gobierno, una debilidad electoral".

"Es payasesco lo que están planteando. Pierden miles de millones de dólares en reservas y se preocupan por cuánto van a gastar en las PASO, es un mamarracho parlamentario", señaló Rossi.

Y agregó: "Es una actitud absolutamente falta de ética, demuestra el miedo que tiene el Gobierno de perder las elecciones".

En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y ex gobernador provincial, Sergio Urribarri, aseguró que la Casa Rosada quiere suspender las PASO porque "saben que van a perder".

"Nadie suspende una elección que cree que va a ganar, por lo que es claro que no quieren que se hagan las PASO porque pierden", manifestó el ex gobernador entrerriano.

El dirigente del PJ se quejó de que "la única excusa que ponen para eliminar las PASO es el costo, pero la Constitución no dice que el voto debe ser barato".

En ese sentido, Urribarri consideró que "sería una vergüenza institucional que cambien las reglas en medio del juego".

Finalmente, el analista político Enrique Zuleta Puceiro se quejó porque "se quieren reformar las reglas de juego a un mes y pico de las elecciones"

"Se piensa en un DNU cuando la Reforma Política tuvo una mayoría calificada en el Congreso. Hay mucho abogado corporativo dando vueltas, con desparpajo para manejar las normas 'vamos a hacer un DNU y después que vengan a negociar´", enfatizó.