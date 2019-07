Esta fue la respuesta de Macri a quienes le gritaban "Vamos a volver" en un acto bonaerense

El jefe del Estado recorría el avance de las obras de una autopista en la provincia cuando un grupo de personas volvió a abuchearlo con el clásico cántico

El presidente Mauricio Macri tuvo este martes una frase jocosa que fue interpretada por los presentes como elíptica referencia al episodio vivido el domingo último en Zurcih, Suiza, donde tras recibir un premio de la FIFA, fue interceptado a la salida por unos jóvenes que se identificaron, tras engañarlo con un saludo de afecto, con el kirchnerismo, y gritaron "vamos a volver", el tradicional cántico de La Cámpora.

El jefe del Estado recorrió esta mañana el avance de las obras de la autopista que unirá Las Flores con San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires, con la gobernadora María Eugenia Vidal. Allí, un grupo de personas volvió a abuchearlo con el clásico cántico: "¡Vamos a volver!".

Con humor, y ante los aplausos de vecinos presentes, el mandatario disparó una frase entre sonrisas.

"Yo siempre pensaba en mi tío Jorge que tenía que circular por esta ruta tan chiquita y decía ¡qué peligro! con esos camiones y esos puentes tan angostos... Estamos cambiando esta historia para que todos podamos volver a caminar por este ruta como corresponde, no? …, eso queremos volver, a estar todos tranquilos, eso es lo que queremos volver a estar tranquilos todos, (con una sonrisa) son así los muchachos, son así ….", dijo esta mañana Macri en Las Flores.