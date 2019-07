Alerta K: María Eugenia Vidal le descontó 4 puntos a Axel Kicillof para la gobernación

Según una encuesta en bonaerense, en la carrera electoral, la distancia a favor de Cristina-Kicillof es de 6 puntos cuando hasta hace un mes era de 10

En tiempo de descuento para las elecciones de octubre, la diferencia entre los candidatos cambia minuto a minuto, y algunos están ganando más lugar que otros.

Así resulta de una encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires, donde la boleta completa Cristina-Kicillof le descontó 4 puntos en pocos días a María Eugenia Vidal, actual gobernadora y candidata a la reelección.

El descuento que alertó al kirchnerismo preocupa, ya que si bien Axel Kicillof sigue abajo, se está acercando.

El dato fue aportado por un analista que lleva sus números al Instituto Patria. "Estamos con una encuesta en Provincia, muy profunda, sección por sección. Ya llevamos 12.000 casos y, en la pelea boleta completa, la distancia a favor de Cristina-Kicillof es de unos 6 puntos. Cuando hasta hace un mes era de 10", según Clarín.



"Y lo más llamativo -sigue el encuestador- es que esa mejora de boleta completa se dio por una suba de Macri, más que de Vidal. El Presidente subió entre 5 y 6 puntos, y la gobernadora 1. Así, la diferencia entre ellos se redujo. Evidentemente repercutió la estabilidad del dólar y la mejora en las expectativas económicas".



En la Provincia se daba, y aún persiste, un fenómeno particular. En las mediciones para presidente, Cristina aventajaba claramente a Macri. En las de gobernador, Vidal hacía lo propio -aunque a una distancia menos ostensible- contra Kicillof.

La resultante de esa combinación, cuando se interrogaba por dupla, era una diferencia de al menos 10 puntos a favor de los K. Básicamente porque Cristina sostenía más a Kicillof de lo que Vidal empujaba para arriba a Macri. Al subir la ponderación del líder de Cambiemos, la brecha de acortó.



"Es cierto, la distancia se acortó. Para nosotros está en 6 ó 7 puntos cuando hasta hace un mes estaba claramente en 10", ratificó a este diario una alta fuente de la Gobernación. Hay cierta satisfacción, pero no mucho más que eso. "Sigue siendo muy complicado el escenario", completa el dirigente.



En caso de mantenerse esta foto de cara a la elección general, Vidal deberá volver a hacer historia para conseguir un bis. En la Provincia, el 27 de octubre, el que tenga un voto más para gobernador sacará el ticket de 4 años en el sillón de La Plata.



Vale repasar los números de 2015 para dimensionar la proeza electoral que logró entonces la candidata de Cambiemos. Fue más mérito de ella que defección de Aníbal Fernández -su rival K-, si se contrastan sus performances con los presidenciales de cada uno.

En el comicio general, Vidal logró 39,42% contra 32,80% de Macri en el distrito: 6,62 puntos más. Aníbal F. llegó a 35,28% contra 37,28% de Daniel Scioli: 2 puntos menos.



"El promedio histórico de corte en provincia de Buenos Aires es de 3 puntos", recuerda Mariel Fornoni, de Management & Fit.

En sus mediciones, también se anota un repunte de Macri en el conurbano, aunque sigue varios puntos abajo de Cristina. Hace unos meses, la diferencia era insalvable. En los próximos días M&F tendrá nuevos datos para corroborar cómo sigue la tendencia. La duda de los consultores, no sólo en tierra bonaerense, es hasta dónde alcanza esta mejora general de los candidatos del Gobierno.

Para Fornoni, no sólo se vincula a lo económico, sino al reparto de votos que hasta abril tenían expectativa con una tercera alternativa que se fue licuando. El Lavagna de 2015 no es, por ahora, el Massa de 2015.



Un encuestador que mide para el Gobierno y la oposición aporta en enfoque clave. "El resultado de Vidal y Kicillof será fundamental para un eventual balotaje presidencial. Incluso más que la distancia que se saquen entre Cristina y Macri. Si gana Kicillof, por más que Macri quede a 4 puntos de Cristina, le resultará imposible de remontar. En cambio, si gana Vidal, por más que quede más lejos, ponele a 6 puntos, el empuje que te da ese triunfo lo puede llevar a ganar al presidente". El analista deja su opinión sobre una de las grandes polémicas del verano: "Para mí, fue un error garrafal no haber adelantado la elección. Seguro ganaba Vidal y llegabas con todo a la presidencial".



Curioso: en el campamento kirchnerista remarcan que la presencia de Vidal en la boleta de Macri -más el empuje de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad- puede resultar decisivo para que el Presidente llegue con chances a la reelección: "Vidal y Larreta son dos tanques.

La gobernadora es uno de los pocos dirigentes que empuja y puede generar un corte de boleta histórico. Y Larreta no te extrañe que gane en primera vuelta". Y cierran con el latiguillo más usado por estos días entre los encuestadores: "Es una pelea aún con final abierto".