Bullrich aseguró que el video adulterado provino de "Paraná, de gente ligada al narcotráfico"

La ministra de seguridad aclaró que si bien se viralizó luego en el espacio kirchnerista, la grabación apócrifa "no vino de allí"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo este viernes que el video adulterado que se viralizó con el fin de desprestigiarla proviene "de la ciudad de Paraná, de alguien vinculado al narcotráfico", y que definirá durante esta jornada "si corresponde iniciar una acción penal".

"El ataque viene de gente que está vinculada a una situación que sucedió en la ciudad de Paraná, de narcotráfico, pero yo no he dicho nombres, y hoy voy a hablar con la Cámara Electoral para ver si, además de la acción de Reverso (la agrupación destinada a identificar fakes news) que sirvió para explicarle a la comunidad que era adulterado, hay que hacer algo más", dijo.

Bullrich agregó que "era un video totalmente cambiado con la intención de golpear la credibilidad de una persona, de una gestión, al Presidente (Mauricio Macri), a todos".

"Tenemos una línea de trazabilidad que nos muestra de donde salió, y si bien se viralizó luego en el espacio kirchnerista, no vino de allí", insistió la funcionaria al separar al espacio opositor de la maniobra.

La ministra remarcó que el hecho "tuvo más que ver con la tarea que yo desempeño, que con la cuestión política".

Cuando le recordaron que en materia de narcotráfico está procesado el intendente de Paraná, Sergio Varisco, Bullrich respondió: "Exactamente, pero bueno, yo no puedo decir nombres hasta hablar con la Cámara Electoral para ver si hago la denuncia penal, si es así daremos nombre y apellido", dijo.

Varisco -quien perdió las elecciones donde buscaba la reelección a la intendencia- está procesado por narcotráfico y será juzgado desde septiembre próximo junto a otros 33 acusados de integrar una organización dedicada a ese delito.

Por otra parte, Bullrich insistió en que hoy analizará con la Cámara Electoral si corresponde iniciar una causa penal o si el resarcimiento ya fue efectuado con la aclaración mediática.

Explicó que la Cámara tiene competencia en referencia al acuerdo firmado para las ´campañas limpias´ del que participaron los jueces electorales que de alguna manera son los que los llevan adelante estos temas y tienen competencia federal en las provincias.

En la misma línea, consideró que "es la primera experiencia desde que funciona este sistema (de controlar las fakes news)" y que en su caso "funcionó bien porque se desmintió rápidamente".

En tanto, Liliana Morato, una paranaense que trabaja en la municipalidad, se consideró sindicada como autora del video por lo que se comunicó con los medios para desmentir la autoría.

"No me explico qué es esto, tengo poca seguridad en la tecnología. Estoy tan sorprendida como ustedes, no se manejar los celulares, no se editar un video", manifestó Morato en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, la mujer aseguró que será asesorada por abogados para determinar cuáles son los pasos a realizar en la Justicia.