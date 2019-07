La crisis de Venezuela asoma en la campaña con fuertes cruces entre Alberto Fernández y Macri

El Presidente y Vidal saludaron a los venezolanos en el día de su independencia y llamaron "cómplices" a "los que callan". Qué dijo Fernández

Este jueves, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la "erosión del estado de derecho" en Venezuela, y publicó un informe que indica que desde 2018, cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente por "resistencia a la autoridad", según el gobierno de Maduro.

Esta denuncia tuvo un impacto inmediato en la Argentina: el Gobierno aprovechó el tema, sobre el que ha tenido una posición muy firme (de alineamiento con Washington en la condena a Maduro), y que -por el contrario- ha encontrado opiniones divergentes en los espacios opositores.

En este marco, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, tomaron la iniciativa: este viernes grabaron videos para saludar a venezolanos que migraron a la Argentina en el marco del Día de la Independencia del país caribeño, que desde hace años vive una dura crisis económica y social.

De esta forma, el oficialismo volvió referirse a la crisis venezolana en plena campaña electoral de cara a las PASO del mes próximo, mostrando una postura diferente a la del kirchnerismo que en el pasado se había aliado a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

En tanto, Alberto Fernández, el precandidato del Frente de Todos, se vio obligado a compartir su visión sobre la crisis venezolana. Para sorpresa de muchos, el ex jefe de Gabinete habló sobre "abusos y arbitrariedad" en la gestión de Maduro. No obstante, no dejó pasar la oportunidad de cuestionar a Macri, al afirmar que el Presidente solo habla "para que lo escuche Trump".

El mensaje de la Casa Rosada

Con un video filmado desde la Casa Rosada, Macri se dirigió a los venezolanos que "eligieron vivir" en la Argentina y reiteró su respaldo a la representante Elisa Trotta Gamus, designada por el presidente interino Juan Guaidó, opositor a Maduro.

"Para nosotros es muy importante que se sientan en su casa y puedan vivir libres y en paz. Desde el Gobierno vamos a seguir defendiendo la democracia y acompañando su lucha. Les mando todo mi apoyo, un cariño y abrazo muy grande", sostuvo el jefe de Estado en su mensaje grabado por el aniversario 208 de la Independencia de Venezuela.

Por su parte, Vidal grabó otro video con mensaje similar: "Quiero decirles que son bienvenidos, que esta es su casa y que se sientan cómodos. Estamos para acompañarlos y para que puedan encontrar un futuro acá mientras en Venezuela no se pueda".

"Debe ser duro celebrar la independencia lejos de los hermanos, de la familia y los hijos. Pero sepan que no están solos. Los argentinos estamos con ustedes y valoramos su esfuerzo de todos los días por salir adelante", expresó la gobernadora.

El día anterior, Macri también se refirió a Venezuela y aludió al kirchnerismo, al señalar que "los que callan son cómplices" de la situación que atraviesa la nación caribeña, luego de que la ONU emitiera un documento en el cual alertó sobre la "crisis sanitaria y económica, ataques contra la prensa, y violaciones persistentes de los derechos humanos" que se viene produciendo allí.

Por eso nosotros estamos conformes con que este informe traiga verdad sobre el dolor de Venezuela. #LosQueCallanSonCómplices. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 4 de julio de 2019

Otras voces de Juntos por el Cambio también se pronunciaron este viernes sobre la crisis venezolana, como el precandidato a Vicepresidente Miguel Ángel Pichetto y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

"Hay graves vulneraciones de derechos, ejecuciones extrajudiciales, torturas en detenciones arbitrarias y muertes a manos de fuerzas especiales de la Policía Nacional Venezolana", advirtió Pichetto en declaraciones radiales.

Ante eso, el senador rionegrino instó a los argentinos a "no callarse ni hacerse los distraídos ante los atropellos y las aberraciones" que se viven en Venezuela.

Por su parte, Frigerio advirtió que "frente a la contundencia del informe sobre la violación de derechos humanos en Venezuela" dado a conocer por la ONU "no se puede ser indiferente" y consideró que "hay que tomar posición".

Hace más de una década que señalamos abusos en Venezuela. En febrero de 2014, mientras el gobierno argentino de entonces ratificaba el "apoyo total y absoluto" al gobierno de Nicolás Maduro, nosotros repudiábamos los actos criminales que se estaban ejecutando contra su pueblo. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 4 de julio de 2019

El titular de la cartera política agregó, a través de una red social: "Los testimonios registran la persecución a opositores, la privación de la libertad, las torturas y la aplicación de violencia desde el Estado. No podemos permitir que esto siga pasando".

La postura de Fernández

El precandidato presidencial Alberto Fernández, que tiene como compañera de fórmula a Cristina Kirchner, estuvo este viernes en Mendoza, donde brindó una conferencia de prensa y polemizó acerca de los dichos de Macri en relación a Venezuela.

"De la frase de Macri no opino porque no hablo para que me escuche Trump, Macri sí. Lo que sí digo, y lo digo desde siempre, es que en Venezuela hay un problema respecto de la calidad institucional y hay que prestarle atención a eso porque evidentemente se han vivido en los últimos años sistemas de abusos y de arbitrariedad del Estado que no pueden pasar desapercibidas", expresó el exjefe de Gabinete.

"Eso ha complicado la convivencia democrática a tal punto que ha habido enfrentamientos y detenciones que deben llamarnos la atención y preocuparnos", agregó el precandidato del Frente para Todos.

Con respecto al informe de la ONU que presentó la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, Fernández señaló: "Si ella ha dicho una cosa así, debemos tenerlo en cuenta. Lo que sí creo es que la solución venezolana no es llenar Venezuela de marines y la solución venezolana no es que en una plaza pública alguien se autoproclame presidente y otros gobiernos de Latinoamérica salgan a reconocerlo".

"Yo me pregunto qué hubiera pasado si los chalecos amarillos hubieran proclamado un presidente en Francia porque no les gustaba Macron. Me parece que Venezuela debe llamarnos la atención, no por lo que dijo Bachelet, sino por lo que todos nosotros vemos que está ocurriendo", añadió.

Fernández también realizó una defensa de Cristina Kirchner y pidió "seriedad" en el manejo de las relaciones internacionales.

"Quiero recordarles, porque acá se olvidan, que en 2017 Cristina Kirchner advirtió que estaba en crisis el Estado de derecho en Venezuela. Tomemos las cosas con seriedad, en Venezuela hay un problema agudo. Los países latinoamericanos, haciendo honor a lo que fue siempre nuestra doctrina de no intervención, tenemos que ayudar a que los venezolanos se reencuentren, como lo hacen México y Uruguay con toda dignidad. Lo que no debemos hacer es andar incentivando a que Trump envíe tropas", afirmó.