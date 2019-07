"Alberto Fernández es capaz de traicionar a Cristina"

La diputada Elisa Carrió dijo que el precandidato por el Frente de Todos fue el principal operador de Cavallo, quien más desocupación causó en el país

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, definió al precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, como un "operador" político "capaz de traicionar a Cristina Kirchner", su compañera de fórmula.

"Pensar que un operador político como Alberto Fernández, que fue el principal operador de (Domingo) Cavallo, que es quien más desocupación causó en el país, hoy hable de ocupación... la verdad que llorás de la risa", sostuvo la diputada nacional.

Al respecto, añadió: "Son unos chantas totales. Estoy harta de esta Argentina".

En declaraciones al canal LN+, la chaqueña advirtió: "Ya no hablemos de corrupción, esto es una grosería, una vulgaridad. No hay tipos más vulgares que los Fernández".

"Un operador es un tipo de segunda que opera las peores partes de los partidos, por eso no tenemos operadores", afirmó Carrió, quien apuntó contra personas que están "en la oscuridad" y "manejan las coimas y el toma y daca".

"¿No se les ocurrió nunca votarme a mí de Presidente y votan a éstos? La verdad es que he perdido mucho el respeto a nosotros como sociedad y a mí misma, porque nos humillamos y nos faltamos el respeto. Perdimos la dignidad y se puede vivir pobre pero no sin dignidad", advirtió.