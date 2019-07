Alberto Fernández, de campaña en Córdoba junto a Sergio Massa: "Los cordobeses van a reflexionar"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos viajó nuevamente a la provincia y dijo que "los votos de los cordobeses los tengo que conseguir yo"

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó en su nuevo viaje a Córdoba que "los cordobeses van a reflexionar" sobre su voto y consideró que no es necesario el apoyo explícito del gobernador local, Juan Schiaretti, porque el respaldo en las urnas lo tiene que ganar por su cuenta.

Acerca de la decisión de Schiaretti y del PJ cordobés de participar en los comicios nacionales con boleta corta (solo compuesta por postulantes a diputados) y dejar libertad de acción para la elección de presidente y vice, el precandidato peronista dijo que "lo que el Gringo haga va a estar bien hecho, por los cordobeses y con el 'cordobesismo' que impulsó siempre".

En conferencia de prensa junto al primer candidato a diputado por Buenos Aires, Sergio Massa, Fernández sostuvo que "los cordobeses van a reflexionar" sobre su voto, luego de haber apoyado al presidente Mauricio Macri en las elecciones de 2015.

También aclaró que "los votos de los cordobeses los tengo que conseguir yo y no el Gringo".

El exjefe de Gobierno elogió a su acompañante en la rueda de prensa: "Sergio (Massa) no es solo el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, sino un dirigente de trascendencia nacional".

Sostuvo que "es un hombre que se preparó mucho para ser presidente y algún día lo será. Yo le pido que no pierda esa vocación porque es un hombre muy valioso".

El precandidato a presidente también se refirió a la situación laboral. En este contexto, dijo que "la Argentina no necesita precarizar el trabajo, necesita crear el trabajo". Además, advirtió: "La reforma laborar es eso, que se siga precarizando el trabajo".

Fernández hizo hincapié en que "la educación no es un gasto, es la mejor inversión que podemos hacer como sociedad", y señaló que "es uno de nuestros principales objetivos".

En cuanto a Massa, dijo que antes de la conformación de la alianza, tenía en mente "dejar lo mejor de mí para que Argentina construyera una nueva mayoría, tratando de construir con todos, incluso con los que piensan distinto. Por eso construimos una coalición de partido".

"Los argentinos no nos perdonarían que por una falta de coalición siguiera cuatro años mas Macri al frente del Gobierno. Hoy los jubilados en vez de tener un aumento van a pedir un crédito que le dan con su propia plata", manifestó.

"Cuatro años de economía en donde muy pocos ganan y muchos pierden, no tienen sentido", señaló.

"Mi responsabilidad es ayudar a construir una nueva mayoría. Hoy el hombre del momento es Alberto. A mí en algún momento me tocará", concluyó.