Volvió a crecer el Índice de Confianza en el Gobierno: ganó 6,1% en julio y sube casi 30% en tres meses

El ICG que realiza mensualmente la escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella volvió a mostrar una importante mejora en julio

El Indice de Confianza en el Gobierno (ICG) que realiza mensualmente la escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella volvió a mostrar una importante mejora en julio. El ICG fue de 1,97 puntos, con un aumento de 6,1% respecto del mes de junio, y una caída interanual del 2%.



Según subraya el comunicado de la Di Tella, el valor actual del ICG se ubica 10% por encima del obtenido durante el último mes de la administración de Cristina Kirchner. Al abandonar el cargo la ex presidenta en diciembre de 2015, el ICG estaba en 1,80).



Así, se mantiene la tendencia positiva del ICG inaugurada en mayo de 2019, con un incremento trimestral acumulado del 28,8%. "Eso refuerza las conjeturas sobre el efecto positivo de la paz cambiaria del último trimestre sobre la valoración del gobierno", dice la Di Tella, que de todas formas aclara que "para evaluar el impacto electoral de esa variación hay que tener en cuenta que a) se produjo a partir de los muy bajos valores que había alcanzado el ICG durante el primer trimestre de 2019, b) que el ritmo de crecimiento de la última medición es inferior al del mes de junio (+15%), y c) que los niveles actuales del ICG son similares a los obtenidos durante el gobierno de Cristina Fernández en octubre de 2013 (1,98) y de 2015 (1,91), que coinciden con derrotas electorales del partido en el gobierno.



El informe señala que "como ha sido usual durante el gobierno de Macri, el ICG de julio es mayor entre las personas de más de 50 años de edad, entre quienes viven en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país (en comparación con quienes residen en los partidos del GBA), entre quienes tienen educación terciaria o universitaria, entre quienes dicen no haber sido (ellos o sus familias) víctima de delitos en los últimos 12 meses, y entre quienes son más optimistas sobre la situación económica del país dentro de un año.



El valor más alto del ICG de julio se observa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el índice fue de 2,25 puntos, con una mejora de 4,7% respecto de junio. En segundo lugar, en el interior del país el ICG fue de 2,08 puntos, con un incremento de 10,6%. Finalmente, como ha sido usual a lo largo del gobierno de Macri, los valores más bajos se obtuvieron en el GBA (1,65 puntos), registrándose allí una caída de 2,4% respecto al mes anterior.



Respecto a los subíndices del ICG, hubo variaciones positivas en todos ellos: Honestidad de los funcionarios (8%), Evaluación general del gobierno (8%), Preocupación por el interés general (7%), Capacidad para resolver problemas del país (4%), Eficiencia en la administración del gasto público (3%).