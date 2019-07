Antes de reunirse con Macri, Pompeo elogió a la Argentina por su lucha contra el terrorismo

El jefe de la diplomacia estadounidense se expresó así luego que se conociera que su país sancionó al presunto cerebro del atentado contra la AMIA

Antes de reunirse en Olivos con el presidente Mauricio Macri, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, pidió a los países de Sudamérica "seguir el ejemplo de Argentina" y que declaren al Hezbollah como "organización terrorista".

Estas declaraciones llegaron casi en simultáneo con la noticia de que Estados Unidos sancionó al terrorista de Hezbollah Salman Raouf Salman, presunto cerebro del atentado contra la AMIA.

Pompeo se encuentra en Buenos Aires para participar en la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, que coincide con el 25 aniversario del ataque a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que sigue impune.

"Frente a una amenaza mundial el único camino es trabajar en conjunto", expresó el funcionario estadounidense en la Conferencia Ministerial Hemisférica de lucha contra el terrorismo.

Pompeo mencionó su pasado en la inteligencia de Estados Unidos. "Fui director de la CIA y aprendí a nunca subestimar la amenaza que nos rodea", comenzó.

Por la mañana, el secretario de Estado de Donald Trump había participado de un homenaje a los muertos en el atentado a la AMIA y aseguró que un hecho como ese es "un recordatorio de que los debates no son abstractos".

El funcionario se refirió a las distintas actividades ilegales que realiza Hezbollah alrededor del mundo como "tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y terrorismo" y adelantó que espera que "otros en la región sigan el ejemplo argentino".

"Puede ser que las raíces del terrorismo este muy lejos pero sus ramas se extienden por todo el mundo", comentó.

Junto al canciller argentino, Jorge Faurie, rindió un homenaje a las víctimas del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994. La ceremonia contó además con la presencia de los cancilleres, ministros y altos dignatarios de los países del continente americano que desde participan en Buenos Aires de la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo.

Durante el acto, que se inició con la música del pianista y compositor Leo Sujatovich, Pompeo, Faurie y el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, encendieron una vela junto al memorial que recuerda los nombres de cada una de las 85 víctimas fatales del ataque terrorista, en la plaza seca de la institución, ubicada en Pasteur 633.

Pompeo recordó a las 85 víctimas fatales que fueron asesinadas, el 18 de julio de 1994, "por las manos del terrorismo de Hezbollah, en un ataque planeado por el régimen islámico de Irán, con la ayuda logística de la Guardia Revolucionaria", y dijo que "no fue la primera vez que Hezbollah atacó en la Argentina", al recordar el ataque terrorista perpetrado el 17 de marzo de 1992 en la embajada de Israel en nuestro país.

"Estos ataques nos tienen que recordar que el terrorismo no es una amenaza hipotética", subrayó Pompeo, que manifestó su apoyo a familiares de víctimas y sobrevivientes y sostuvo que "la justicia tiene que llegar para las familias que sufrieron pérdidas. Sean fuertes y valientes, no le teman al terrorismo. No están solos. Dios está con ustedes. Los Estados Unidos están con ustedes. No nos olvidamos", concluyó.

La declaración argentina se trata de una jugada geopolítica muy fuerte de Mauricio Macri en línea con los deseos de Estados Unidos e Israel que ahora buscan sumar a Paraguay y Brasil para presionar sobre las presuntas células de la organización libanesa en la Triple Frontera.

Se trata de un gesto a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, que le venían reclamando a Macri que avance contra el grupo acusado del ataque a la AMIA y sospechado de tener células en la Triple Frontera.

Antes de la declaración contra Hezbollah, en las últimas semanas Macri estuvo en permanente contacto con sectores de inteligencia locales e internacionales para medir el riesgo de posibles represalias.

Horas después de la declaración, la UIF ordenó el "congelamiento de activos de la organización terrorista Hezbollah, entidades específicas del ala militar que integran la misma, y líderes de la organización", según informaron desde el organismo.

EE.UU. sancionó al presunto cerebro del atentado contra la AMIA

Estados Unidos impuso el viernes sanciones financieras y ofreció una recompensa por Salman Raouf Salman, un líder del movimiento chiíta libanés Hezbolá sospechoso de ser el autor intelectual del atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA en Argentina, que mató a 85 personas.

El Tesoro dijo que a partir de ahora Salman tendrá congelado cualquier activo que posea en Estados Unidos y estará impedido de hacer negocios con personas y empresas estadounidenses, en su nombre o en el de Hezbolá, en tanto el Departamento de Estado ofreció 7 millones de dólares por información sobre su paradero.

El jueves, en el marco de las conmemoraciones del atentado, el gobierno argentino de Mauricio Macri ordenó el congelamiento de los activos de la "organización terrorista" Hezbolá.

Argentina ha acusado del ataque a la AMIA a altos exfuncionarios iraníes, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani, y a Hezbolá, pero éstos han negado estar implicados.

Al anunciar las sanciones, Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro estadounidense a cargo de la lucha contra el terrorismo, dijo que Salman "coordinó un ataque devastador en Buenos Aires, Argentina, contra el centro judío más grande de Sudamérica hace 25 años y desde entonces ha dirigido operaciones terroristas en el Hemisferio Occidental para Hezbolá".

El gobierno de Donald Trump "continuará atacando a los terroristas de Hezbolá que planean operaciones terroríficas y asesinan indiscriminadamente a civiles inocentes en nombre de este grupo violento y sus patrocinadores iraníes", afirmó.

Según el Tesoro, Salman, quien podría tener nacionalidad libanesa y colombiana, sigue siendo "una amenaza" para la región porque continuaría liderando operaciones terroristas en el continente americano en nombre de Hezbolá.

"Esto se evidencia particularmente en el papel directo de Salman en un reciente plan terrorista contra civiles inocentes en Chile y Perú, que fue interrumpido con éxito por los servicios de seguridad", dijo en un comunicado.

El Departamento de Estado dijo por su parte que ofrece una recompensa de u$s7 millones por información que permita ubicar a Salman, objeto actualmente de una circular roja de Interpol.