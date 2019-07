Encuestas 4.0: aplican tecnología de punta y salen hasta $450.000, pero no reducen riesgo de error

La dispersión de datos entre las diferentes firmas erosionó la credibilidad. Los expertos dicen que no todas cumplen los requisitos de un sondeo bien hecho

Están en el ojo de la tormenta y lo saben. Las empresas de encuestas políticas se encuentran en un momento en que son más criticadas que alabadas, en el marco de una corriente que no solamente ocurre a nivel doméstico sino también en el plano internacional.

Motivos no faltan: dispersión e inexactitud de información, errores gruesos en procesos electorales de varios países, falta de adecuación a los cambios sociales y hasta dudas sobre la independencia política; todo está a la orden del día.

En parte, la falta de credibilidad generada en este instrumento es causada por el bombardeo de una gran cantidad de relevamientos realizados, donde se mezclan datos bien intencionados de empresas serias con otros de dudoso origen u objetivos direccionados. En este mix de informaciones, la opinión pública suele confundirse.

No hace falta viajar demasiado en el tiempo para recordar que, por ejemplo, en Estados Unidos varios sondeos dieron por ganadora a Hillary Clinton en la elección que, finalmente, consagró a Donald Trump como presidente. O bien, están frescas las cifras difundidas por expertos respecto a mediciones que indicaban que el Reino Unido se quedaba en la Unión Europea. Luego, el referéndum popular determinó el Brexit (la salida a la UE): se cayeron todos los "manuales" y los consultores se quedaron sin explicaciones.

Si bien estos son algunos de los casos más impactantes a nivel global en los que las encuestas "fallaron" de manera grosera, existen otros que muestran una tendencia similar de la cual Argentina no resulta indemne. Por caso, prácticamente no hubo sondeos que hayan adelantado la victoria de María Eugenia Vidal en la previa de la elección 2015.

Te puede interesar Se viene un nuevo proyecto laboral para blanquear empleo en pymes y reforzar la recaudación

Y, por poner un ejemplo de este mismo año, a principios de marzo en las elecciones provinciales de Neuquén, el oficialismo local (Movimiento Popular Neuquino) tuvo encuestas previas que le marcaban una paridad en los votos con otras fuerzas políticas. Pero los resultados finales de las urnas mostraron una realidad diferente y muy favorable, donde el MPN arrasó con el 40% del total y se ubicó a más de 10 puntos de diferencia del segundo.

Las dudas son abonadas por el hecho de que hay mucha volatilidad en los datos, con encuestadoras que de un mes a otro marcan que la distancia entre dos candidatos se achicó de nueve puntos a sólo cuatro.

Y en estos días se observa una fuerte dispersión en los resultados arrojados por distintas encuestadoras. La variación es tal que no se puede obtener una conclusión indiscutible sobre lo que ocurrirá el 11 de agosto en las PASO. Algunos trabajos brindan una diferencia de más de siete puntos a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner respecto de la de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, mientras otros estudios afirman que hay una paridad técnica entre ambos.

En este contexto surgen interrogantes: ¿Hay una explicación lógica ante tanta desorientación en los relevamientos? ¿Cómo se planifica y realiza hoy una encuesta? Más allá de la complejidad que encierran las respuestas, existen explicaciones lógicas a estos comportamientos que confunden a la sociedad.



iProfesional recurrió a los expertos de la Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión pública (SAIMO), compuesta por 130 investigadores y consultores nacionales, que afirman que esta entidad "tiene observatorios de calidad y de ética para regular la actividad".



Revelan un dato sobre la exactitud que tienen las encuestas electorales publicadas que causa sorpresa. Desde SAIMO citan el trabajo del experto Daniel Cabrera, que evaluó 124 elecciones desde 1985 a 2015, con 53 agencias y 369 pronósticos electorales efectuados en ese período. El "principal hallazgo" del informe es que "el pronóstico acertado de los sondeos en todo ese período ha sido de hasta el 80%", considerando "acertado" a estudios con menos de 3% de margen de error.



Justamente, el tipo de muestra elegida para realizar el relevamiento por cada consultor es una de las causantes que genera un mayor o menor margen de error, nivel de confianza y validez de cada encuesta.

Por ejemplo, si dos fuerzas electorales están parejas en la intención de voto y el margen de error que tiene la muestra utilizada es de más/menos 4%, la "diferencia en el porcentaje de intención de voto puede llegar a mostrar en los sondeos una distancia entre ambos de hasta 8% por ese factor", explica a iProfesional Mariela Mociulsky, presidente de SAIMO y socia de la consultora de opinión pública Trendsity.



Para tener una referencia, las muestras "ideales" para medir una elección a Presidente deberían interrogar de 800 a 2.500 casos. Se estima que en ese nivel de volumen de respuestas brinda una diferencia de entre dos a tres puntos porcentuales de error en el resultado, que es considerado óptimo.



En el caso de necesitar efectuar una medición en una determinada provincia, se considera que una encuesta a 1.000 casos es suficiente; y para una intendencia basta con unos 600 entrevistados. Es decir, todo depende de la dimensión territorial de lo que se quiera relevar.

Te puede interesar El explosivo tuit de Alfredo Casero contra Cristina Kirchner

¿Qué significan estos datos? Que si se interpela una menor cantidad de casos que la considerada óptima, más allá de la metodología seleccionada, el margen de error comienza a escalar exponencialmente, según los parámetros en los que se rigen los encuestadores. A saber:



-Si en una presidencial se entrevistan a 2.000 casos, que son los óptimos, el margen error es para más o para menos de 2,2 puntos porcentuales.



-Al bajar a 1.000 casos el error salta a más/menos 3%.



-Para 400 encuestados, el error es de más/menos 4%.



-Al bajar a los 200 individuos, el error asciende a más/menos 7%.



-Y si sólo se entrevistan a 100 personas, el error que pueden dar los datos suministrados salta a 10 puntos porcentuales de diferencia.



En este último caso, por tomar un ejemplo exagerado, si se menciona en una encuesta que un candidato tiene 30% de intención de voto, en la práctica podría obtener entre 20% a 40% de los electores. Una diferencia abismal y muy poco precisa, que lo puede ubicar entre el cielo y el infierno, y que le brinda poca seriedad a los resultados.

¿Qué tanto se respetan esas "buenas prácticas" entre las encuestadoras argentinas? Fuentes del sector indican que hay unas 15 agencias que miden intención de voto a Presidente, y que no en todos los casos se llega al mínimo sugerido de 800 personas encuestadas. "Hay muchos que no están haciendo mediciones serias y que son menos rigurosos", alertan jugadores del sector.

El motivo central es el económico, aunque no es el único. En ocasiones, puede influir en el tamaño de la muestra la urgencia con la que se quiera medir el escenario tras un hecho trascendente.

Métodos en disputa

A la hora de indicar cuál es la metodología preferida para realizar sus encuestas, los expertos nucleados en SAIMO no dudan en elegir el sistema online, en el que a través de una computadora o un celular los entrevistados pueden responder de manera anónima ingresando a un sitio de Internet que posee una plataforma de preguntas de todo tipo.

Te puede interesar Una nueva encuesta muestra a Macri 2 puntos arriba de Alberto Fernández en las PASO

La elección de este método se sustenta en que es la tendencia más utilizada en el mundo porque es considerado como más eficiente, cómodo -porque el encuestado puede responder en el momento que quiere- y también porque se lo califica como menos intrusivo. A la vez, es más amigable y lúdico, debido a que permite sumar imágenes y realizar acciones interactivas.

Para que sea óptimo el relevamiento de datos para una elección presidencial, los expertos indican que se precisa sólo una dedicación de 10 a 12 minutos para responder un panel de unas 25 preguntas.



Una metodología que no se puede realizar con otro soporte porque, por ejemplo, hacer el mismo cuestionario por tel<